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رياضة

تغييرات مفاجئة على تشكيلة منتخب الجزائر في المباراة الودية أمام إيران

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب الجزائر في المباراة الودية أمام إيران watanserb.com
تشكيلة منتخب الجزائر في المباراة الودية أمام إيران

وطن – أجرى المدرب جمال بلماضي العديد من التغييرات المفاجئة لعشاق الكرة الجزائرية، على تشكيلة منتخب الجزائر، المستعدة للمواجهة الودية أمام إيران، الأحد، في إطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقالت صحيفة العربي الجديد، نقلاً عن مصادر خاصة لها، بأن المدرب الجزائري بلماضى، قرر بالفعل إراحة 3 لاعبين بارزين لخوض المباراة الودية أمام إيران. وهم إسلام سليماني، الحارس رايس مبولحي، عيسى ماندي.

جمال بلماضي والتغييرات الجديدة

وبينت الصحيفة، بأن المدرب جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، يريد تجريب عدد من الأسماء الجديدة للمشاركة في تشكيلة منتخب الجزائر للمواجهة الودية أمام إيران، كما ومن أبرز تلك الأسماء، أمين توقاي، بلال عمراني، الحارس الجديد أنطوني ماندريا.

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وأردفت، ” من المحتمل أن يقوم بلماضي أيضاً بإعفاء ثنائي خط الوسط إسماعيل بن ناصر، رامز زروقي، وإدخال في التشكيلة بدلاً منهم، هشام بوداوي، عبد القادر قادري، مع تواجد آدم زرقان”.

تشكيلة منتخب الجزائر أمام إيران

وجاءت تشكيلة منتخب الجزائر “محاربو الصحراء”، في المباراة الودية أمام إيران، في إطار استعداد الأخير للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022، على النحو الآتي:

مركز حراسة المرمى: أنطوني ماندريا.

خط الدفاع: أحمد توبة، محمد أمين توقاي، يانيس حماش، حكيم زدادكة.

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خط الوسط : آدم زرقان، عبد القهار قادري، هشام بوداوي، إسماعيل بن ناصر (محتمل).

كما وفي مركز الهجوم: محمد الأمين عمورة، بلال براهيمي، بلال عمراني، رياض بن عياد (محتمل).

موعد مباراة الجزائر وإيران الودية

ومن المقرر أن تقام مباراة الجزائر وإيران، المباراة الودية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

كما وستكون عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”. ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة السابعة مساءً.

وستقام المباراة الودية بين منتخب الجزائر ونظيره إيران، في إطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022، على ملعب ” استاد جاسم بن حمد” في العاصمة القطرية ” الدوحة”.

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المصدروطن + العربي الجديد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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