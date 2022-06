تغييرات مفاجئة على تشكيلة منتخب الجزائر في المباراة الودية أمام إيران

وطن – أجرى المدرب جمال بلماضي العديد من التغييرات المفاجئة لعشاق الكرة الجزائرية، على تشكيلة منتخب الجزائر، المستعدة للمواجهة الودية أمام إيران، الأحد، في إطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقالت صحيفة العربي الجديد، نقلاً عن مصادر خاصة لها، بأن المدرب الجزائري بلماضى، قرر بالفعل إراحة 3 لاعبين بارزين لخوض المباراة الودية أمام إيران. وهم إسلام سليماني، الحارس رايس مبولحي، عيسى ماندي.

وبينت الصحيفة، بأن المدرب جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، يريد تجريب عدد من الأسماء الجديدة للمشاركة في تشكيلة منتخب الجزائر للمواجهة الودية أمام إيران، كما ومن أبرز تلك الأسماء، أمين توقاي، بلال عمراني، الحارس الجديد أنطوني ماندريا.

📸 Latest images from tonight’s training session in Doha before tomorrow’s friendly vs. Algeria. pic.twitter.com/BcuRpQkszZ

وأردفت، ” من المحتمل أن يقوم بلماضي أيضاً بإعفاء ثنائي خط الوسط إسماعيل بن ناصر، رامز زروقي، وإدخال في التشكيلة بدلاً منهم، هشام بوداوي، عبد القادر قادري، مع تواجد آدم زرقان”.

وجاءت تشكيلة منتخب الجزائر “محاربو الصحراء”، في المباراة الودية أمام إيران، في إطار استعداد الأخير للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022، على النحو الآتي:

مركز حراسة المرمى: أنطوني ماندريا.

خط الدفاع: أحمد توبة، محمد أمين توقاي، يانيس حماش، حكيم زدادكة.

خط الوسط : آدم زرقان، عبد القهار قادري، هشام بوداوي، إسماعيل بن ناصر (محتمل).

كما وفي مركز الهجوم: محمد الأمين عمورة، بلال براهيمي، بلال عمراني، رياض بن عياد (محتمل).

ومن المقرر أن تقام مباراة الجزائر وإيران، المباراة الودية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

كما وستكون عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”. ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة السابعة مساءً.

Iran will take on Algeria tomorrow in an important friendly to prepare for #Qatar2022.

This will be Iran’s first friendly – at the end of the longest FIFA Calendar window.

📅 Sunday June 12

⏰ 2:00 PM EST / 11:00 AM PST

🏟️ Suheim bin Hamad Stadium pic.twitter.com/VKt4mGgcfg

— Persian Soccer (@prznsoccer) June 11, 2022