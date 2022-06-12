تضامن كبير مع تمارا ابنة طارق طياح.. فقدت أمها بانفجار مرفأ بيروت ووالدها يلحق بها

وطن– شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والوطن العربي، حملة تضامن كبيرة مع تمارا ابنة رجل الأعمال اللبناني طارق طياح، الذي لقى مصرعه في إيطاليا بعد سقوط مروحية كان يستلقها مع أشخاص آخرين في منطقة نائية بإيطاليا أثناء رحلة عمل.

ماركون وابنة طارق طياح

وشملت حملة التضامن العالمية رسالة وصلت إلى تمارا طارق طياح، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

هيدي الطفلة خسرت إمّا بانفجار المرفأ

التقت بالرئيس ماكرون لما زار جاج وقدمتلو كليشي عن خارطة لبنان صنع والدتها

اليوم هيدي الطفلة عم تعيش مرارة الحياة وظلمها مرة تانية بخسارتا لوالدها #طارق_طياح

كتير هلقد ظلم يا رب كتيييييير pic.twitter.com/UMIAaSo9aW — RIM ( ريم )🇱🇧 (@tayyaraoun1) June 11, 2022

ويشار إلى أن ابنة طارق طياح، كانت قد فقدت والدتها في انفجار مرفأ بيروت، في أغسطس من العام 2020.

وها هي اليوم وبعد مرور سنتين فقط وقبل شهرين من حلول الذكرى السنوية لوفاة والدتها، تفقد والدها طارق طياح لتزيد مأساتها بشكل كبير وتصبح يتيمة الأبوين.

هو القدر شاء ان يخطف هالا طياح في انفجار ٤ اب ويعود شبح الموت ليخطف زوجها بعد عامين في حادثة تحطم المروحية الايطالية في ايطاليا #طارق_طياح…. تاركين عائلة من ٤ اطفال . #شادي_كريدي pic.twitter.com/SEDtCpVqap — لؤي الجنوب (@Damir44092090) June 11, 2022

وأوضح “ماكرون” في رسالته التي نشرها عبر حسابه الرسمي بفيسبوك، أنه التقى الكفلة تمارا في 1 سبتمبر 2020 في بيروت، أثناء تفقده خسائر انفجار المرفأ.

وتابع أنه سمع العديد من الشهادات الصادمة وقتها، مضيفا “هناك شخص لمسني حقا، في إشارة إلى الطفلة تمارا:”الانفجار أخذ منها أغلى ما لديها والدتها.”

الرئيس الفرنسي يشارك تمارا ألمها

الرئيس الفرنسي أضاف في رسالته التضامنية للطفلة اللبنانية:”فقدت تمارا والدها في حادث في إيطاليا، وأريد أن أعلمها أنني أشاركها ألمها خلال هذا الوقت العصيب.”

وتداول ناشطون صورا لتمارا عبر الوسم الذي راج باسم والدها طارق طياح، مع عبارات التضامن والرثاء.

هالطفلة قطعتلي قلبي قدي ظالمة الحياة عليها فقدت امها وهلأ بيها

وقدي ظالمة الحياة لما إم بتفقد حدن من ولادها

الدني فوفاش ما فيها شي

الله يحرمكن وتكون نفسكن بالسما بجوار العذاء ويسوع 🙏💔#شادي_كريدي#طارق_طياح #المسيح_قام 🙏 pic.twitter.com/rjavEOJRxW — Nano AJ (@Nano92919780) June 12, 2022

وفي هذا السياق كتبت ناشطة:”هالطفلة قطعتلي قلبي قدي ظالمة الحياة عليها فقدت امها وهلأ بيها، وقدي ظالمة الحياة لما إم بتفقد حدن من ولادها

الدني فوفاش ما فيها شي.”

تضامن من لبنان والعالم العربي

سمر أبوخليل دونت هي الأخرى:”ما في كلام بيعبّر عن مدى قساوة الحياة، ما عم نلحّق نلم جراحنا ونحصي خساراتنا.. الله يرحم نفسكن ويصبّر اهلكن وولادكن.”

ما في كلام بيعبّر عن مدى قساوة الحياة !!!

ما عم نلحّق نلم جراحنا ونحصي خساراتنا

الله يرحم نفسكن ويصبّر اهلكن وولادكن💔#شادي_كريدي#طارق_طياح pic.twitter.com/hWbNJtLRAT — Samar Abou Khalil (@samarabukhalil) June 11, 2022

وأصبح طارق طياح وشادي كريدي، حديث المواقع في العالم العربي بعد مصرعهما في الكارثة الجوية بإيطاليا.

سقوط طائرة طارق طياح

وعبر وسمي “طارق طياح” و”شادي كريدي”، دون آلاف النشطاء حول العالم تغريدات تضامنية مع أسر الضحايا في الحادث الأليم.

انت ما عملتي شي ،انت قدرك تدفعي ثمن جرم منظومة حرمتك من كلمت،ماما

في #انفجار_بيروت 💔

ودولة لا تؤمن ابسط العيش لشعبها ليموت والدك جراء سقوط طوافة بايطاليا لتحرمي

من كلمة بابا 💔

ربي يعطيكي القوة انت واخواتك، الله يرحم امك وبيك واكيد هني بالسما عم يراقبوكن #هلا_طياح #طارق_طياح pic.twitter.com/j1dt9jTGIj — gaby (@gaby_mardini) June 11, 2022

وكان الاتصال انقطع بالمواطنين اللبنانيين، الخميس، بعد إقلاع طائرة مروحية كانت تقلهما في رحلة عمل من مطار “تينيغانو” في إيطاليا.

شو قاسية هالحياة وما أظلمها💔#طارق_طياح و #شادي_كريدي توفيا بعد تحطّم الطائرة المروحيّة في إيطاليا منذ يومين.

طارق هو زوج #هالة_طياح التي توفيت بانفجار 4 آب..

طارق وتيا-ماريا وتمارا خسروا أهلهم وسندهم، بظرف عامين بطريقة مفجعة تفوق أي قدرة على التحمل💔شو ظالمة الحياة..الله يصبرن pic.twitter.com/RMMIrNfL7J — Maria Charbel (@CharbelMaria) June 11, 2022

ليعصف بالطائرة بشكل مفاجئ طقس سيء جدا، أدى لانحراف مسارها وسقوطها في منطقة نائية، وبعد جهود البحث من قبل السلطات الإيطالية أعلن عن وفاة طارق طياح، وجميع الركاب الذين كانوا معه، وهم 6 أشخاص بينهم صديقه شادي كريدي، وقائد المروحية.