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تضامن كبير مع تمارا ابنة طارق طياح.. فقدت أمها بانفجار مرفأ بيروت ووالدها يلحق بها

باسل النجار
كتب باسل النجار
تمارا ابنة طارق طياح watanserb.com
تمارا ابنة طارق طياح

وطن– شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والوطن العربي، حملة تضامن كبيرة مع تمارا ابنة رجل الأعمال اللبناني طارق طياح، الذي لقى مصرعه في إيطاليا بعد سقوط مروحية كان يستلقها مع أشخاص آخرين في منطقة نائية بإيطاليا أثناء رحلة عمل.

ماركون وابنة طارق طياح

ماركون وابنة طارق طياح

وشملت حملة التضامن العالمية رسالة وصلت إلى تمارا طارق طياح، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويشار إلى أن ابنة طارق طياح، كانت قد فقدت والدتها في انفجار مرفأ بيروت، في أغسطس من العام 2020.

فقدت والدتها في انفجار مرفأ بيروت

وها هي اليوم وبعد مرور سنتين فقط وقبل شهرين من حلول الذكرى السنوية لوفاة والدتها، تفقد والدها طارق طياح لتزيد مأساتها بشكل كبير وتصبح يتيمة الأبوين.

وأوضح “ماكرون” في رسالته التي نشرها عبر حسابه الرسمي بفيسبوك، أنه التقى الكفلة تمارا في 1 سبتمبر 2020 في بيروت، أثناء تفقده خسائر انفجار المرفأ.

وتابع أنه سمع العديد من الشهادات الصادمة وقتها، مضيفا “هناك شخص لمسني حقا، في إشارة إلى الطفلة تمارا:”الانفجار أخذ منها أغلى ما لديها والدتها.”

رسالة ماكرون

الرئيس الفرنسي يشارك تمارا ألمها

الرئيس الفرنسي أضاف في رسالته التضامنية للطفلة اللبنانية:”فقدت تمارا والدها في حادث في إيطاليا، وأريد أن أعلمها أنني أشاركها ألمها خلال هذا الوقت العصيب.”

وتداول ناشطون صورا لتمارا عبر الوسم الذي راج باسم والدها طارق طياح، مع عبارات التضامن والرثاء.

وفي هذا السياق كتبت ناشطة:”هالطفلة قطعتلي قلبي قدي ظالمة الحياة عليها فقدت امها وهلأ بيها، وقدي ظالمة الحياة لما إم بتفقد حدن من ولادها
الدني فوفاش ما فيها شي.”

تضامن من لبنان والعالم العربي

سمر أبوخليل دونت هي الأخرى:”ما في كلام بيعبّر عن مدى قساوة الحياة، ما عم نلحّق نلم جراحنا ونحصي خساراتنا.. الله يرحم نفسكن ويصبّر اهلكن وولادكن.”

وأصبح طارق طياح وشادي كريدي، حديث المواقع في العالم العربي بعد مصرعهما في الكارثة الجوية بإيطاليا.

سقوط طائرة طارق طياح

وعبر وسمي “طارق طياح” و”شادي كريدي”، دون آلاف النشطاء حول العالم تغريدات تضامنية مع أسر الضحايا في الحادث الأليم.

وكان الاتصال انقطع بالمواطنين اللبنانيين، الخميس، بعد إقلاع طائرة مروحية كانت تقلهما في رحلة عمل من مطار “تينيغانو” في إيطاليا.

ليعصف بالطائرة بشكل مفاجئ طقس سيء جدا، أدى لانحراف مسارها وسقوطها في منطقة نائية، وبعد جهود البحث من قبل السلطات الإيطالية أعلن عن وفاة طارق طياح، وجميع الركاب الذين كانوا معه، وهم 6 أشخاص بينهم صديقه شادي كريدي، وقائد المروحية.

طارق طياح وشادي كريدي.. اللحظات الأخيرة في حياتهما وثوان ما قبل الكارثة (فيديو)

 

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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