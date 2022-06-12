أميرة الناصر تحتفل بحريتها في أول ظهور بعد خروجها من السجن.. ماهي الحقيقة؟(فيديو)

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو منسوب للمشهورة أميرة الناصر، على أنه أول ظهور لها بعد إطلاق سراحها.

احتفال بالحرية

وظهرت أميرة الناصر بالفيديو المنسوب لها، والذي رصدته “وطن”، وهي تحتفل بإطلاق سراحها برفقة العاملين لديها.

وحظي الفيديو بانتشار واسع عبر الحسابات والمواقع الفنية، التي نشرته تحت عنوان “الظهور الأول لأميرة الناصر منذ القبض عليها”.

بعد عودة مشاعل القحطاني ، حبيت ابشركم بعودة اميره الناصر ومع فقرة تصوير عاملاتها بقصه جديده والفرح يعم ملامحها ويعم المكان وانا فرحت وكلنا فرحانين 🙂 pic.twitter.com/Ejq6qrjcMf — ﺷـﺪں #الصحفيه (@4SHDN) June 11, 2022

منتحلة!

لكن ناشطون آخرون أكدوا أن أميرة الناصر لا تزال تقضي فترة حبسها بالسجن، وأن من ظهرت بالمقطع فتاة تنتحل شخصيتها. ودائماً ما تنشر فيديوهات على أنها المشهورة مستغلةً الشبه بينهما.

اتضح ان اميره الناصر ماطلعت لكن في احد حط ستوري لها على اساس ان المقطع جديد وبعد ماتداولت الناس خبر خروجها راح ثبتها بالقصص وحذف السنابه، يعني اميره لسى ماطلعت pic.twitter.com/dDMxDuhA2p — ﺷـﺪں #الصحفيه (@4SHDN) June 11, 2022

اميره الناصر رجعت ، لاحول ولاقوة الا بالله اللهم صبراً😞😞 pic.twitter.com/O2PzRRUU16 — طيف (@Taefqlp) June 11, 2022

هذي منتحلة اسم اميره الناصر مو #اميره_الناصر الحقيقه pic.twitter.com/Zr8KwzhDDV — متابع (@khlfals68653023) June 11, 2022

رهف القحطاني السبب

وكان زوج أميرة الناصر، المشهور السعودي مشعل الخالدي، قد نشر مقطع فيديو اتهم فيه رهف القحطاني والمشهورة باسم “وذ نكهة” بأنها هي السبب وراء سجن زوجته.

وظهر مشعل الخالدي وهو يبكي منهارا ويحمل طفلته الرضيعة. مطالبا دعمه والمطالبة بإطلاق سراح زوجته أميرة لأجل طفلتهما.

وكانت رهف القحطاني قد قامت بنشر فيديو تكشف من خلاله انها تعرض شيك بمليون ريال في حال أثبتت أميرة الناصر أن ابنتها الصغيرة رهف مسجلة رسميًا.

وهو ما أثار ضجة كبيرة حول حياة أميرة الناصر بشكل عام وقصة ابنتها.

صورة خادشة

كما قامت أميرة أيضا بنشر صورة خاصة لزوجها اعتبرت خادشة للحياء.

وقام ابن أميرة هو الآخر بنشر فيديو ظهر فيه وهو يبكي ويهاجم رهف القحطاني (وذ نكهة) ويقول:”انتي ايش اللي استفديه هالحين عندها 5 أطفال انت ايش استفدتي.”

وكانت شمس الأسطورة قد شاركت متابعيها عبر تطبيق “سناب شات” مقاطع فيديو تعرب فيهم عن انزعاجها وصدمتها بعدما وصلها كلام من مصدر مؤكد أن مشهورة تطعن بسمعتها وشرفها لأسباب وصفتها بالـ”تافهة”. ملمحة إلى أميرة.

شمس الأسطورة على الخط

كما وتأكد المتابعون أن شمس تلمح بكلامها إلى أميرة بعدما تطرَّقت للحديث عن ساعة أهدتها للمعنية.

حيث أن أميرة وثَّقت عبر حسابها الشخصي هدية شمس لها بمناسبة ولادتها وكانت عبارة عن ساعة “رولكس” باهظة الثمن.

بينما قررت شمس فضح أكاذيب أميرة باستضافة سكرتيرتها الشخصية التي كشفت تفاصيل خفية عن حياتها.

وكشفت السكرتيرة “شيماء” أن أميرة كذبت بشأن حملها وتظاهرت بالتعب والإرهاق. كما زعمت أنها لم تلد طفلة حديثًا كما ادعت.

حيث أن الصورة التي قامت بمشاركتها عبر حسابها الرسمي لطفلة رضيعة تعود لأم أخرى ولدت حديثًا داخل المشفى.