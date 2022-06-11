“CNN”: هل قرر بايدن تجاوز قضية “خاشقجي” لإصلاح العلاقة مع السعودية؟!

وطن – أكدت شبكة “CNN” نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبار أن الولايات المتحدة أبلغت المملكة العربية السعودية أنها مستعدة للمضي قدمًا في “إعادة ضبط” العلاقة، والانتقال بشكل فعال وتجاوز جريمة مقتل كاتب العمود في واشنطن بوست جمال خاشقجي عام 2018 من أجل إصلاح العلاقات بين البلدين.

وقالت الشبكة إن التخطيط لإعادة ضبط العلاقة بين البلدين يعد بمثابة تحول دراماتيكي للرئيس جو بايدن، الذي تولى منصبه متعهداً بجعل المملكة العربية السعودية “منبوذة” بسبب مقتل خاشقجي.

كما أصدرت إدارته تقريرًا استخباراتيًا العام الماضي اتهم مباشرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتدبير مقتل خاشقجي.

لكن المسؤولين يقولون إن بايدن، الذي يتعرض لضغوط هائلة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد روسيا وخفض أسعار النفط المحلي وسط تضخم يرتفع بأسرع وتيرة منذ عام 1981، قد وضع جانباً غضبه الأخلاقي لمواصلة علاقات أكثر دفئًا مع المملكة وسط الاضطرابات العالمية الدراماتيكية.

قرار تنحية مقتل “خاشقجي” جانبا

وقال مسؤول أمريكي كبير، في إشارة إلى مقتل خاشقجي: “قرر الجانبان أنه من أجل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، علينا تجاوز ذلك”. السعوديون، من جانبهم ، يعتبرون قضية خاشقجي مغلقة – وقد أوضحوا ذلك للولايات المتحدة”. على حد قول المسؤولين

وأشارت المصادر إلى أن هذا لا يعني التسامح والنسيان. موضحة أن بايدن يخطط لإثارة مقتل خاشقجي مباشرة مع محمد بن سلمان، عندما يلتقيان في أقرب وقت في الشهر المقبل.

ولفتت المصادر إلى أنه لا يزال بعض المسؤولين داخل الإدارة الأمريكية يعتقدون أنه ينبغي عمل المزيد لمحاسبة محمد بن سلمان على الجريمة

لكن التحول يجري الآن على قدم وساق بعد شهور من الاجتماعات في الرياض بين اثنين من كبار مستشاري الأمن القومي لبايدن، بريت ماكغورك وعاموس هوشستين، ومسؤولين سعوديين، من بينهم محمد بن سلمان.

عزل روسيا

وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN إن قرار لقاء محمد بن سلمان كان بمثابة دواء يصعب ابتلاعه بالنسبة للرئيس، الذي قال في عام 2019 إن السعودية “ليس لها قيمة اجتماعية تعويضية”.

لكنهم قالوا أيضا إن الدولتين اتفقتا على أن العلاقة لا يمكن أن تكون “رهينة” جريمة القتل، لا سيما بالنظر إلى مدى التغيير الكبير الذي شهده العالم منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين قولهم إن من بين أهم أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة الآن عزل روسيا سياسيًا وقطع التمويل عن آلتها الحربية عن طريق حظر صادرات النفط الروسية .

وهما هدفان يعتقد المسؤولون أنهما سيكونان مستحيلا تقريبًا إذا لم تكن المملكة العربية السعودية إلى جانب الولايات المتحدة. خاصة عندما يتعلق الأمر بزيادة إنتاج النفط لمحاولة استقرار أسواق النفط العالمية.

لذلك يعتقد الرئيس وكبار مستشاريه للأمن القومي أن “تجنب” السعودية بسبب مقتل خاشقجي سيكون قصر نظر.

المشكلة الاقتصادية تهيمن على إدارة “بايدن”

وقال مسؤول أمريكي خارج البيت الأبيض إن الاتجاهات الاقتصادية المقلقة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بارتفاع أسعار الغاز المحلي بشكل قياسي وارتفاع التضخم، أصبحت تهيمن أيضًا على أولويات الإدارة وتنحي جانباً الآخرين.

وأضاف المسؤول “أعتقد أن اليأس في مسار الاقتصاد العالمي يقود كل شيء.” إنهم [البيت الأبيض] قلقون ويائسون “.

وأكد المسؤول أن “خوفهم وقلقهم يدفعهم إلى التخلص من المبادئ.” “أسوأ النتائج [الاقتصادية] في هذا الأمر سيئة حقًا وستقضي على أي آمال للديمقراطيين في نوفمبر.”

مؤشرات حسن النية من جانب السعودية

وبحسب الشبكة، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن اتفاق أوبك + الأسبوع الماضي على زيادة إنتاج النفط بمقدار 200 ألف برميل يوميًا في يوليو وأغسطس. وهو قرار قادته المملكة العربية السعودية، كان بمثابة إظهار لحسن النية من قبل السعوديين.

كما انه وبمساعدة من الولايات المتحدة، فإن العلاقات بين إسرائيل والسعودية تتحسن ببطء ولكن بثبات، كما لاحظ المسؤولون.

وقالت المصادر إن المناقشات جارية الآن على سبيل المثال، لتوسيع وصول الطائرات التجارية الإسرائيلية إلى المجال الجوي السعودي.

وقال مسؤول إقليمي أطلع على المناقشات إن إسرائيل تريد من السعوديين السماح لمسلمي إسرائيل العرب بالسفر إلى المملكة لأداء فريضة الحج.

وقال العديد من المسؤولين إن إسرائيل تضغط بشدة من أجل عقد اجتماع بايدن ومحمد بن سلمان.

وتأكيدًا على الطبيعة المتغيرة للعلاقة الإسرائيلية السعودية، من المتوقع أن يقوم بايدن برحلة نادرة للغاية مباشرة من تل أبيب إلى الرياض على متن طائرة الرئاسة أثناء تواجده في الشرق الأوسط الشهر المقبل، وفقًا لمسئولين إقليميين مطلعين على الخطط.

الخطوة لن ترضي المشرعين الأمريكيين

ومع ذلك، من غير المرجح أن ترضي هذه التطورات النشطاء والمشرعين الأمريكيين الذين يواصلون المطالبة بمزيد من المساءلة والعدالة لخاشقجي.

وأشارت الشبكة إلى انه في رسالة إلى بايدن في وقت سابق من هذا الأسبوع كتب كبار المشرعين في مجلس النواب أن “أعلى مستويات الحكومة السعودية، بما في ذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مذنبون في مقتل خاشقجي، ولا مفر من هذه الحقيقة الصارخة التي ظهرت في التقييم العام لمجتمع الاستخبارات الأمريكية لعام 2021. يجب أن نستمر في الإصرار على العدالة لهذه الجريمة المروعة.