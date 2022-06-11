والد لاعب المنتخب الجزائري بلال بن حمودة يذرف الدموع وينعى ابنه بكلمات مؤثرة!

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لوالد لاعب المنتخب الجزائري المحلي ولاعب اتحاد العاصمة الراحل، بلال بن حمودة، عبر فيه عن حزنه العميق لوفاة ابنه بطريقة مُروعة.

كما ووفقاً للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، قال والد الفقيد بن حمودة لقناة “النهار” الجزائرية، قائلاً: ”لقد لعبت جدته دورا كبيرا في مسيرته، لقد منعته من ممارسة كرة القدم لسنة كاملة، بسبب الدراسة”.

والد منتخب الجزائر بلال بن حمودة

وأضاف:”بعد ذلك، تركته يعود لممارسة كرة القدم، ليخطفه فريق اتحاد العاصمة الذي قام بتربيته”.

وأكد أن “بلال انسان محبوب وذو أخلاق عالية، كما أن الدليل على ذلك تواجد هذا الجمع الغفير من الناس هنا في البيت العائلي”.

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كما وأردف بالقول:”المرحوم انسان حنين ويحب الزوالي، ويُساعد أفراد عائلته”.

وفي تصريح آخر لقناة “البلاد”، كشف والد بلال أن الفقيد كان سيلتحق بأحد الأندية الأوروبية، موضحاً أن أصدر تأشيرة السفر، دون أن يذكر اسم النادي الذي كان سيلتحق به.

تفاصيل حادث المرور الذي أودى بحياته

وكان الوسط الرياضي الجزائري قد وقع تحت صدمة كبيرة، إثر وفاة لاعب المُنتخب الوطني للاعبين المحليين واتحاد العاصمة، بلال بن حمودة.

كما وتوفي الفقيد إثر حادث مرور أليم وقع في الساعات الأولى من يوم، الجمعة، بالطريق السريع، كما وتحديدًا بجانب عمارات “عدل” التابعة لدائرة فوكة بولاية تيبازة.

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وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فإن الفقيد، كما أنه كان مُتوجهاً صوب مسكن عائلته بمدينة حجوط رفقة صديقه.

ورغم تدخل بعض المواطنين لانقاذ الضحيتين إلا أن ألسنة النيران كانت قوية ومنعتهم من الاقتراب من السيارة التي احترقت بالكامل.

التعازي في وفاة بلال بن حمودة

وقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تعازيه الخالصة إثر وفاة لاعب المُنتخب الوطني للاعبين المحليين واتحاد العاصمة، بلال بن حمودة.

كما اعتبر “بيان تعزية” الفاف أن رحيل صانع ألعاب المحليين يُعتبر فاجعة أليمة وشكل صدمة كبيرة للجميع.

وسارت وزارة الشباب والرياضة على نفس النهج بتقديمها التعازي لعائلة المرحوم، كما وكل الأسرة الرياضية الجزائرية.

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