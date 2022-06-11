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الجانب الخفي .. هل أنجبت آمبر هيرد ابنتها من إيلون ماسك عبر أمّ بديلة! (صور)

سرت شائعات عن أنّ الملياردير "ماسك" هو والد ابنة "آمبر"

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
شائعات أن والد ابنة آمبر هيرد إيلون ماسك watanserb.com
ارتبطت آمبر هيرد بالملياردير إيلون ماسك لفترة قبل انفصالهما

وطن – بعد انتهاء المحاكمة التي نالت متابعة واهتماماً كبيرين، سلطت بعض المواقع الأجنبية الضوء على ابنة النجمة آمبر هيرد التي أنجبت من أمّ بديلة، وسط شائعات تقول إنّ الأب هو المليادرير إيلون ماسك، فما صحّة هذه الأخبار!؟

ابنة آمبر هيرد
ابنة آمبر هيرد

مجلة “هالو” البريطانية المُتخصصة في مجال أخبار المشاهير، طرحت تساؤلاً مفاده: “أين كانت رضيعة النجمة آمبر هيرد، خلال المحاكمة مع زوجها السابق الممثل جوني ديب في فيرفاكس، فيرجينيا ، بعيدًا عن حياتهما في كاليفورنيا؟”.

نادرًا ما تحدثت آمبر هيرد عن الطفلة التي أنجبت عن طريق أمّ بديل منذ أن أعلنت ولادتها في يوليو 2021.

عندما استقبلت أمبر ابنتها واسمها “أونا بايج هيرد”، شاركت لقطة رائعة لنفسها وهي تحتضن مولودتها الجديدة، وأوضحت كم يعنيها أن تصبح أماً.

 

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لكنّها، عندما ذكرت ابنتها الرضيعة، “أونا” خلال معركتها القضائية مع جوني ديب، كانت صدمة للكثيرين.

تحدثت أمبر بحماسة عن “أونا” وقالت للمحكمة: “أريد أن أمضي قدمًا في حياتي. لدي طفلة. عليّ المضي قدمًا. وأريد جوني أن يمضي قدمًا أيضًا.”

بينما كانت آمبر تحضر جلسات المحاكمة، كانت “أونا” على الأرجح تتلقى رعايتها من قبل مربية في المنزل الذي استأجرته على بعد نصف ساعة من قاعة المحكمة في فرجينيا.وفق مجلة “هالو”

أفيد أن أمبر كان يقيم في عقار فاخر بقيمة 22000 دولار شهريًا يضم ملعب تنس وغرفة للياقة البدنية ومسرح منزلي ومنتجع صحي.

وعلى الرغم من أن الممثلة وابنتها تعيشان حياة هادئة في الضواحي في وادي يوكا، كاليفورنيا، فمن غير المرجح أن تكون أمبر تريد الابتعاد عن ابنتها لفترة طويلة من الزمن.

استمرت محاكمة التشهير التي تقدر بملايين الدولارات ستة أسابيع قبل أن تصدر هيئة المحلفين حكماً لصالح جوني.

من هو والد طفلة أمبر هيرد؟

خلال قضية جوني ديب، تحدثت الممثلة عن كونها أماً، حيث تساءل الكثير من المعجبين عما إذا كان الملياردير إيلون ماسك هو والد الطفلة!.وفق ما ذكره موقع “scmp

يشير الموقع إلى أنّ هناك شائعات أن والد “أونا بايج هيرد”، قد يكون إليون ماسك، كمتبرع محتمل للحيوانات المنوية .

إيلون ماسك و أمبر هيرد
إيلون ماسك و أمبر هيرد

كن لأمبر هيرد علاقات نسائية، فقد واعدت المصورة السينمائية بيانكا بوتي لمدة عام تقريبًا قبل أن تنفصلا.

بيانكا بوتي وآمبر هيرد
بيانكا بوتي وآمبر هيرد

كان لديها أيضاً روابط عاطفية مع عارضة الأزياء كارا ديليفين. لكن هوية الأب ظلت طي الكتمان.

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أنه تم إخبار هيرد بأنها غير قادرة على الحمل واختارت إنجاب طفل عن طريق بديل.

 

المصدرhellomagazine - scmp - ترجمة وتحرير
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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