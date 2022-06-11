موكب بطقوس غريبة في أحد شوارع الكرك بالأردن يثير جدلاً واسعاً! (شاهد)

وطن – تداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار تساؤات، يظهر مجموعة من الأشخاص يؤدون طقوسا غريبة في الشارع العام، بمحافظة الكرك.

ووفق للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر مجموعة من الأشخاص وهو يمشون في موكب بأحد شوارع في الكرك، حاملين معهم رايات بالألوان (الأسود والأحمر والأخضر).

وأظهر الفيديو أن مسيرة الموكب صاحبها عزفا موسيقيا، وسط إطلاق العديد من النساء المشاركات فيه بالزغاريد.

ما الذي يحدث في الكرك؟

طقوس دينية غريبة و اعلام لا يعرف معناها عند مقامات الصحابة عبدالله بن رواحة و زيد بن حارثة و جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم!#الأردن pic.twitter.com/0ehEpOFmw3 — 𝕲𝖊𝖓𝖊𝖗𝖆𝖑 𝕴𝖓𝖘𝖕𝖊𝖈𝖙𝖔𝖗 (@GeneralInspect2) June 10, 2022

ومع تداول الفيديو، دخل العديد من المغردين الأردنيين في حالة من الجدل حول هوية القائمين على هذه الطقوس الغريبة.

وقالت الاكاديمية الأردنية، فاطمة الوحش، إنهم من طائفة “البهرة“، ولهم قصرا في الكرك.

البهرة ولهم قصر هناك — الدكتورة فاطمة الوحش #القدس،،هي #الوعي (@fatimaalwahsh) June 10, 2022

في حين نفى مغرد يدعى “محمد” صحة ما قاله ناشر الفيديو، قائلا: “معلومتك غير صحيحه انا ساكن عند المقامات وهاض المقطع مو من المزار أتأكد قبل ما تنزل بلاش تزعل الكركية”.

معلومتك غير صحيحه انا ساكن عند المقامات وهاض المقطع مو من المزار أتأكد قبل ما تنزل بلاش تزعل الكركيه — Mohammad (@Mohamma54862450) June 10, 2022

من جانبه، علق المغرد “مالك رواشدة” على الفيديو بالقول:” ليست طقوس دينية غريبة وانما لاتباع الطريقة الصوفية الرفاعية وللعلم هي متجذرة في الاردن منذ زمن بعيد.”

ليست طقوس دينية غريبة وانما لاتباع الطريقة الصوفية الرفاعية وللعلم هي متجذرة في الاردن منذ زمن بعيد. — Malik Rawashdeh (@MalikRawashdeh5) June 10, 2022

ولم يجد المغرد “عبدالرحمن اللتاوي” إلا السخرية مما رأى قائلا:” أخي تحرى الدقة بالنشر يمكن طلعوا عن دينهم من ورا إرتفاع الأسعار”.