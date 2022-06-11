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الهدهد

موكب بطقوس غريبة في أحد شوارع الكرك بالأردن يثير جدلاً واسعاً! (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
موكب بطقوس غريبة في الكرك watanserb.com
موكب بطقوس غريبة في الكرك

وطن – تداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار تساؤات، يظهر مجموعة من الأشخاص يؤدون طقوسا غريبة في الشارع العام، بمحافظة الكرك.

ووفق للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر مجموعة من الأشخاص وهو يمشون في موكب بأحد شوارع في الكرك، حاملين معهم رايات بالألوان (الأسود والأحمر والأخضر).

وأظهر الفيديو أن مسيرة الموكب صاحبها عزفا موسيقيا، وسط إطلاق العديد من النساء المشاركات فيه بالزغاريد.

ومع تداول الفيديو، دخل العديد من المغردين الأردنيين في حالة من الجدل حول هوية القائمين على هذه الطقوس الغريبة.

وقالت الاكاديمية الأردنية، فاطمة الوحش، إنهم من طائفة “البهرة“، ولهم قصرا في الكرك.

في حين نفى مغرد يدعى “محمد” صحة ما قاله ناشر الفيديو، قائلا: “معلومتك غير صحيحه انا ساكن عند المقامات وهاض المقطع مو من المزار أتأكد قبل ما تنزل بلاش تزعل الكركية”.

من جانبه، علق المغرد “مالك رواشدة” على الفيديو بالقول:” ليست طقوس دينية غريبة وانما لاتباع الطريقة الصوفية الرفاعية وللعلم هي متجذرة في الاردن منذ زمن بعيد.”

ولم يجد المغرد “عبدالرحمن اللتاوي” إلا السخرية مما رأى قائلا:” أخي تحرى الدقة بالنشر يمكن طلعوا عن دينهم من ورا إرتفاع الأسعار”.

سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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