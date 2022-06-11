من أوّل ساعة وحتّى بعد 12 يومًا .. هذا ما يحدث لجسمك عند تناولك علبة من مشروبات الطاقة

وطن – هل تخيّلت للحظة ماذا يمكن لعلبة واحدة فقط من مشروب الطاقة أن تفعله بجسمك؟!.

يصف البعض مشروبات الطاقة بأنّها كـ”المخدرات” لمن يدمنون عليها، فهي مليئة بالكافيين والسكر، توفر دفعة فورية للدماغ والجسم. لكن هذه المشروبات يكتنفها الجدل.

تحتوي بعض العلب على 21 ملعقة صغيرة من السكر ونفس كمية الكافيين الموجودة في ثلاثة أكواب من القهوة، والتي لا تفيد محيط الخصر أو الصحة.

الكافيين آمن بشكل عام للاستهلاك، لكنه قد يكون ضارًا عند تناوله بجرعات أكبر.

في هذا السياق، حذر باحثو جامعة “يورك” من أن محبي مشروبات الطاقة من الشباب أكثر عرضة للمعاناة من الصداع ومشاكل النوم والتهيج.

كما أنهم سيكونون أكثر قابلية لاحتمالات شرب الخمر والتدخين عن طريق احتساء المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

لكن الباحثين حذروا من أن مشروبات الطاقة تكون أحيانًا “أرخص من زجاجات الماء”، ومغرية للشباب.

اقترح الوزراء البريطانيون حظر مبيعات مشروبات الطاقة لمن هم دون 16 عامًا في عام 2018. لكنهم لم ينفذوا ذلك بعد.

وفي الوقت نفسه، في أستراليا، دعا رئيس إنشاءات إلى حظر مـشروبات الطّاقة في مواقع العمل لأنها تبطئ الموظفين.

قال بول برين، الذي يدرب ما يصل إلى 500 تاجر شاب في غرب سيدني كل عام ، لـ Dail Mail Australia إن التجار يصلون إلى مواقع العمل معتادون على تناول العديد من مشروبات الطاقة يوميًا.

ووصفت منظمة الصحة العالمية مشروبات الطّاقة بأنها “خطر على الصحة العامة”.

فلماذا تعتبر مشروبات الطاقة مصدر هذا القلق؟. إليكَ الجدول الزمني لما يفعله مشروب الطاقة في جسمك:

كشفت البيانات من موقع الهدايا Personalize عن ما يحدث للجسم بالضبط، ساعة بساعة، بعد الانتهاء من العلبة، وحتى بعد 12 يومًا.

تم إنشاؤه باستخدام معلومات من مصادر بما في ذلك الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) ، وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ومصنع مشروبات الطاقة Red Bull.

قد يجعلك ذلك تعيد التفكير في عادتك، وتعيد تقييم ما إذا كانت مستويات الطّاقة المرتفعة والمنخفضة تستحق العناء لتحقيق ضربة سريعة.

أول عشر دقائق

هذا هو الوقت الذي يبدأ فيه الكافيين في دخول مجرى الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم.

15- 45 دقيقة

الوقت الذي يصل فيه مستوى الكافيين إلى الذروة، مما يجعلك تشعر باليقظة وتحسين التركيز.

30- 50 دقيقة

حتى الآن تم امتصاص كل الكافيين وسيتفاعل الكبد غالبًا بامتصاص المزيد من السكر.

ساعة واحدة

هذا هو الوقت الذي يحتمل أن تصاب فيه بـ “انهيار السكر”، عندما ينخفض ​​مستوى السكر في الدم ومستوى الكافيين في الدم وقد تشعر بالتعب.

5 – 6 ساعات

ما يقرب من خمس إلى ست ساعات بعد الاستهلاك، سيقلل جسمك من محتوى الكافيين في مجرى الدم بنسبة 50 في المائة.

12 ساعة

بعد حوالي 12 ساعة من الانتهاء من تناول مشروب الطاقة، يخرج الكافيين عن مجرى الدم لدى معظم الناس، ولكنه يختلف باختلاف العمر والنشاط.

بين 12 و 24 ساعة

إذا كنت تشرب مشروبات الطّاقة بانتظام، فإن ما بين 12 و 24 ساعة هو الوقت الذي ستبدأ فيه في الشعور بأعراض الانسحاب وقد تعاني من الصداع والتهيج والإمساك.

7 -12 يومًا

أظهرت الدراسات أن هذا هو الوقت الذي يستغرقه الجسم ليصبح متسامحًا مع جرعة الكافيين اليومية.

هذا يعني أنك إذا حافظت على المستوى كما هو، فمن غير المحتمل أن تشعر بأي تأثيرات في هذه المرحلة.

بينما تحتوي مشروبـات الطّاقة على مادة الكافيين، إلا أنها تقع في حدود 400 ملغ موصى بها مع عبوة واحدة 250 مل تحتوي على 80 ملغ.