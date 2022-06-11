الرئيسيةرياضةمنتخب فلسطين يواصل توهجه بفوز عريض على اليمن في تصفيات أمم آسيا...
رياضة

منتخب فلسطين يواصل توهجه بفوز عريض على اليمن في تصفيات أمم آسيا 2023 (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة فلسطين واليمن في تصفيات كأس أمم آسيا 2023 watanserb.com
منتخب فلسطين يقترب من تأكيد التأهل إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2023

وطن – يقترب منتخب فلسطين (الفدائي) من التأهل إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2023، بعد اكتساح شقيقه اليمن بخماسية نظيفة دون رد، في منافسات الجولة الثالثة من تصفيات البطولة الآسيوية.

وافتتح الفدائي الفلسطيني أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال14 عن طريق عدي الدباغ، قبل أن يحرز زميله محمد باسم الهدف الثاني مع نهاية أحداث مجريات الشوط الأول من ركلة ثابتة.

مباراة فلسطين واليمن

وعزز منتخب فلسطين “الفدائي”، التقدم في نتيجة المباراة بتوقيع الهدف الثالث في الدقيقة ال47 عن طريق محمد يامين، ليعود المنتخب الفلسطيني من جديد ويسجل الهدف الرابع عن طريق صالح شحادة في الدقيقة ال58.

اقرأ أيضاً: 

وختم الفدائي المباراة مبكراً بهدف خامس في الدقيقة ال65، من تسديدة سجلها صالح شحادة، ليصطدم في مدافع الفريق اليمني المنافس أحمد الوجيه. لتعانق بعدها شباك مرماه بطريق الخطأ.

كما ويستعد منتحب فلسطين، للمواجهة الثالثة والأخيرة من تصفيات كأس أمم آسيا 2023، أمام نظيره الفلبين لتحديد متصدر المجموعة منها في البطولة الآسيوية.

تشكيلة منتخب فلسطين

ودخل المدرب التونسي مكرم دبوب المدير الفني للمنتخب الفلسطيني “الفدائي”، المباراة بتشكيلة أساسية أمام شقيقه منتخب اليمن، حيث كان في حراسة المرمى رامي حمادة.

اقرأ أيضاً: 

وفي دفاع التشكيلة آتى كلاً من: مصعب البطاط، محمد صالح، ياسر حمد، محمد خليل. كما وجاء في خط الوسط كلاً من اللاعبين، محمد باسم، محمد يامين، محمود أبو وردة.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، تامر صيام، عدي الدباغ، محمود وادي.

ترتيب المجموعة في تصفيات أمم آسيا 2023

ويتصدر منتخب فلسطين صدارة ترتيب المجموعة في تصفيات أمم آسيا 2023. برصيد 6 نقاط، كما ويليه الفلبين في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وفي المركز الثالث آتى منتخب اليمن بنقطة واحدة، كما وجاء في أدنى ترتيب المجموعة منغوليا بدون أي من النقاط.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

حفل أصالة في الكويت.. مشاجرات وفوضى وحالات إغماء ونائب في مجلس الأمة يتدخل!

رسمياً: ريال مدريد يُوقع مع الجوهرة الفرنسية تشواميني.. وهذه تفاصيل الصفقة

موكب بطقوس غريبة في أحد شوارع الكرك بالأردن يثير جدلاً واسعاً! (شاهد)

فضيحة زين كرزون و”ليو”.. حاولت تهريب بضاعة لفلسطين والوسيط يهودي! (فيديو)

حامل في السابع؟.. شيرين عبدالوهاب تكشف سر بطنها المنتفخ ورسالة خاصة من محمد صلاح!

نسرين طافش تتراقص بملابس السباحة على أنغام أغنية لعلي الديك! (فيديو)

يقضي على رائحة الفم الكريهة.. 9 فوائد صحية للزنجبيل

داعية أزهري يثير الجدل بالحديث عن تلقيح الزوجة بمني الزوج بعد وفاته!

صدمة قوية في صفوف الفراعنة قبيل مواجهة مصر وكوريا الجنوبية

إعلامي مصري: “حمزة نمرة تَنفَّعَ من الربيع العربي ثم رمى بياضه على الثورات المضادة وشكر تركي آل الشيخ”

تحميل أكثر

يختار رئيس التحرير

المشاركات الشعبية

فئة شعبية

©