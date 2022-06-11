منتخب فلسطين يواصل توهجه بفوز عريض على اليمن في تصفيات أمم آسيا 2023 (فيديو)

وطن – يقترب منتخب فلسطين (الفدائي) من التأهل إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2023، بعد اكتساح شقيقه اليمن بخماسية نظيفة دون رد، في منافسات الجولة الثالثة من تصفيات البطولة الآسيوية.

وافتتح الفدائي الفلسطيني أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال14 عن طريق عدي الدباغ، قبل أن يحرز زميله محمد باسم الهدف الثاني مع نهاية أحداث مجريات الشوط الأول من ركلة ثابتة.

مباراة فلسطين واليمن

وعزز منتخب فلسطين “الفدائي”، التقدم في نتيجة المباراة بتوقيع الهدف الثالث في الدقيقة ال47 عن طريق محمد يامين، ليعود المنتخب الفلسطيني من جديد ويسجل الهدف الرابع عن طريق صالح شحادة في الدقيقة ال58.

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وختم الفدائي المباراة مبكراً بهدف خامس في الدقيقة ال65، من تسديدة سجلها صالح شحادة، ليصطدم في مدافع الفريق اليمني المنافس أحمد الوجيه. لتعانق بعدها شباك مرماه بطريق الخطأ.

كما ويستعد منتحب فلسطين، للمواجهة الثالثة والأخيرة من تصفيات كأس أمم آسيا 2023، أمام نظيره الفلبين لتحديد متصدر المجموعة منها في البطولة الآسيوية.

تشكيلة منتخب فلسطين

ودخل المدرب التونسي مكرم دبوب المدير الفني للمنتخب الفلسطيني “الفدائي”، المباراة بتشكيلة أساسية أمام شقيقه منتخب اليمن، حيث كان في حراسة المرمى رامي حمادة.

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وفي دفاع التشكيلة آتى كلاً من: مصعب البطاط، محمد صالح، ياسر حمد، محمد خليل. كما وجاء في خط الوسط كلاً من اللاعبين، محمد باسم، محمد يامين، محمود أبو وردة.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، تامر صيام، عدي الدباغ، محمود وادي.

ترتيب المجموعة في تصفيات أمم آسيا 2023

ويتصدر منتخب فلسطين صدارة ترتيب المجموعة في تصفيات أمم آسيا 2023. برصيد 6 نقاط، كما ويليه الفلبين في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

نهاية المباراة | 🇾🇪 اليمن 0⃣-5⃣ فلسطين 🇵🇸 واصل المنتخب الفلسطيني تألقه في الشوط الثاني وأضاف 3⃣ أهداف ليُحقّق انتصار كبير بخماسية في المجموعة الثانية في تصفيات 🏆#كأس_آسيا 2023! ✍️🏻 تقرير المباراة ⬇️https://t.co/iKF2oQZ8Mj pic.twitter.com/l1bMLd3r62 — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) June 11, 2022

وفي المركز الثالث آتى منتخب اليمن بنقطة واحدة، كما وجاء في أدنى ترتيب المجموعة منغوليا بدون أي من النقاط.

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