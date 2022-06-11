لماذا يعتبر النوم ببيجاما من الحرير في الصيف فكرة جيدة؟

وطن-ينبغي على عاشقي الأناقة أن يعلموا حتى في أثناء النوم، فإن ارتداء البيجاما الحريرية في الصيف له أيضًا مزايا متعددة.

لا تقتصر فوائد ارتداء الحرير على البشرة والشعر فحسب، بل هناك طريقة أخرى للاستمتاع بفوائد الحرير على أجسامنا، خاصة في ليالي الصيف الحارة. علما وأن فوائد الحرير تتجاوز غطاء الوسادة الحريري وغيرها من الأمور الاخرى التي تساعدنا على الحفاظ على الشعر الجميل ونظافة البشرة وصحتها.

بيجاما من الحرير حليف ليالي الصيف

وبحسب مجلة “فيمينا” الفرنسية، يحظى الحرير بشعبية كبيرة في صناعة الأزياء والمنسوجات والحرير الطبيعي والناعم ويأتي بأشكال عديدة وله منافع كثيرة لكل من الجلد والشعر. فيما يتعلق بالمنسوجات وإذا كانت حاضرة جدًا في عالم الملابس الداخلية، فإن هذه المادة الفاخرة نوعًا ما توجد أيضًا في ملابس النوم، مثل البيجامات وملابس الرضع.

إنه نوع من القماش الذي يعطينا شعورا مريحا جدًا ومن الجيد النوم في بيجامة مصنوعة من الحرير. فهو أقل دفئًا بكثير من بعض المنسوجات الأخرى مثل القطن على سبيل المثال، الحرير منظم حراريًا وبالتالي سيكون له خاصية الحفاظ على البرودة، حتى عندما تكون درجة الحرارة عالية جدًا.

يتميز الحرير أيضا بخصوصية امتصاص العرق والرطوبة، ليتيح لك قضاء ليالٍ ممتعة. ولا مزيد من الاستيقاظ الفوضوي في منتصف الليل بسبب البيجاما المتعرقة، وفقا لما ترجمته “وطن”.

يتميز الحرير بأنه ناعم جدًا على البشرة، كما يُنصح بالحرير للأشخاص ذوي البشرة الحساسة أو الذين يعانون من الحساسية، لأنه يحد من الالتهاب ويعتني بالبشرة.

وعلى الرغم من أنه يتعين عليك دفع ثمن باهض بعض الشيء، فإن اختيار البيجاما الحريرية يعني اختيار الراحة وجمال البشرة في جميع الفصول. علاوة على ذلك، فهو قماش أكثر هشاشة من الأقمشة الاصطناعية الأخرى، لذلك يجب غسل بيجاما الحرير يدويًا وتجفيفها في الهواء للاستمتاع بفوائدها لأطول فترة ممكنة دون الإضرار بها.

لاستكمال فوائد البيجاما الحريرية، من الممكن النوم على وسادة من الحرير أو على ملاءات حريرية، ما يضمن لك بشرة ناعمة وشعر صحي.