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لماذا يعتبر النوم ببيجاما من الحرير في الصيف فكرة جيدة؟

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
النوم بالبيجاما الحريرية له مزايا عديدة watanserb.com

وطن-ينبغي على عاشقي الأناقة أن يعلموا حتى في أثناء النوم، فإن ارتداء البيجاما الحريرية في الصيف له أيضًا  مزايا متعددة.

لا تقتصر فوائد ارتداء الحرير على البشرة والشعر فحسب، بل هناك طريقة أخرى للاستمتاع بفوائد الحرير على أجسامنا، خاصة في ليالي الصيف الحارة. علما وأن فوائد الحرير تتجاوز  غطاء الوسادة الحريري وغيرها من الأمور الاخرى التي تساعدنا على الحفاظ على الشعر الجميل ونظافة البشرة وصحتها.

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بيجاما من الحرير حليف ليالي الصيف

وبحسب مجلة “فيمينا” الفرنسية، يحظى الحرير بشعبية كبيرة في صناعة الأزياء والمنسوجات والحرير الطبيعي والناعم ويأتي بأشكال عديدة وله منافع كثيرة لكل من الجلد والشعر. فيما يتعلق بالمنسوجات وإذا كانت حاضرة جدًا في عالم الملابس الداخلية، فإن هذه المادة الفاخرة نوعًا ما توجد أيضًا في ملابس النوم، مثل البيجامات وملابس الرضع.

البيجاما الحريرية تحافظ على نقاء البشرة ونظافتها
البيجاما الحريرية تحافظ على نقاء البشرة ونظافتها

إنه نوع من القماش الذي يعطينا شعورا مريحا جدًا ومن الجيد النوم في بيجامة مصنوعة من الحرير. فهو أقل دفئًا بكثير من بعض المنسوجات الأخرى مثل القطن على سبيل المثال، الحرير منظم حراريًا وبالتالي سيكون له خاصية الحفاظ على البرودة، حتى عندما تكون درجة الحرارة عالية جدًا.

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يتميز الحرير أيضا بخصوصية امتصاص العرق والرطوبة، ليتيح لك قضاء ليالٍ ممتعة. ولا مزيد من الاستيقاظ الفوضوي في منتصف الليل بسبب البيجاما المتعرقة، وفقا لما ترجمته “وطن”.

يتميز الحرير بأنه ناعم جدًا على البشرة، كما يُنصح بالحرير للأشخاص ذوي البشرة الحساسة أو الذين يعانون من الحساسية، لأنه يحد من الالتهاب ويعتني بالبشرة.

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وعلى الرغم من أنه يتعين عليك دفع ثمن باهض بعض الشيء، فإن اختيار البيجاما الحريرية يعني اختيار الراحة وجمال البشرة في جميع الفصول. علاوة على ذلك، فهو قماش أكثر هشاشة من الأقمشة الاصطناعية الأخرى، لذلك يجب غسل بيجاما الحرير يدويًا وتجفيفها في الهواء للاستمتاع بفوائدها لأطول فترة ممكنة دون الإضرار بها.

لباس النوم الحريري يحافظ على برودة الجسم في فصل الصيف
لباس النوم الحريري يحافظ على برودة الجسم في فصل الصيف

لاستكمال فوائد البيجاما الحريرية، من الممكن النوم على وسادة من الحرير  أو على ملاءات حريرية، ما يضمن لك بشرة ناعمة وشعر صحي.

أيهما أفضل.. النوم على الجانب الأيمن أم الأيسر؟ 

المصدرفيمينا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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