فيديو صادم لوفاة تركي في سجن فرنسي بعد أن كتم شرطيون أنفاسه!

وطن – في سيناريو جديد مشابه لقصة مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد أثناء اعتقاله في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا في 25 مايو/آيار 2020، نشرت وكالة “الأناضول” ، مقطع فيديو حصلت عليه يوثق وفاة المواطن من أصول تركية ميرتر كسكين، في سجن فرنسي نتيجة انقطاع أنفاسه بسبب عنف الشرطة.

ويظهر المقطع المصور الذي تم الحصول عليه من كاميرات المراقبة ورصدته “وطن”، كيف ضغط فراد الشرطة الفرنسية على ظهر كسكين بعد طرحه على الأرض، مما أدى لوفاته نتيجة انقطاع أنفاسه.

جثة هامدة

وكشف المقطع عن صدمة أفراد الشرطة بعد أن تحول “كسكين” لجثة هامدة بين أيديهم.

وقالت الوكالة إن تقرير الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثة كسكين، أكد أن الأخير مات بسبب ضيق التنفس. وأنه لم يكن هناك أي أثر على جسده يدل على أنه كان يحاول الدفاع عن نفسه.

أصيب بسكتة قلبية

كما أفاد التقرير بأن كسكين أصيب برضوض في رأسه ورقبته وذراعيه، وأنه توفي نتيجة سكتة قلبية.

وكانت الشرطة الفرنسية اعتقلت كسكين البالغ من العمر 35 عاماً، في يناير/كانون الثاني عام 2021، بمدينة سيليستات شرقي فرنسا بسبب العنف الأسري.

جورج فلويد

ما حدث مع “كسكين” يشبه كثيرا ما حدث مع جورج بيري فلويد الابن.، وهو رجل أمريكي من أصل أفريقي قتلته الشرطة أثناء اعتقاله في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا في 25 مايو 2020.

وسرعان ما انتشرت احتجاجات عبر الولايات المتحدة ردًا على وفاة فلويد. وعلى نطاق أوسع بسبب عدائية الشرطة مع ذوي البشرة السوداء، لتصبح عالمية فيما بعد.