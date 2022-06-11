السبت, يونيو 11, 2022
الرئيسيةالهدهدفيديو صادم لوفاة تركي في سجن فرنسي بعد أن كتم شرطيون أنفاسه!
الهدهد

فيديو صادم لوفاة تركي في سجن فرنسي بعد أن كتم شرطيون أنفاسه!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مقتل تركي على يد الشرطة الفرنسية watanserb.com
مقتل تركي على يد الشرطة الفرنسية

وطن – في سيناريو جديد مشابه لقصة مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد أثناء اعتقاله في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا في 25 مايو/آيار 2020، نشرت وكالة “الأناضول” ، مقطع فيديو حصلت عليه يوثق وفاة المواطن من أصول تركية ميرتر كسكين، في سجن فرنسي نتيجة انقطاع أنفاسه بسبب عنف الشرطة.

ويظهر المقطع المصور الذي تم الحصول عليه من كاميرات المراقبة ورصدته “وطن”، كيف ضغط فراد الشرطة الفرنسية على ظهر كسكين بعد طرحه على الأرض، مما أدى لوفاته نتيجة انقطاع أنفاسه.

جثة هامدة

وكشف المقطع عن صدمة أفراد الشرطة بعد أن تحول “كسكين” لجثة هامدة بين أيديهم.

وقالت الوكالة إن تقرير الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثة كسكين، أكد أن الأخير مات بسبب ضيق التنفس. وأنه لم يكن هناك أي أثر على جسده يدل على أنه كان يحاول الدفاع عن نفسه.

أصيب بسكتة قلبية

كما أفاد التقرير بأن كسكين أصيب برضوض في رأسه ورقبته وذراعيه، وأنه توفي نتيجة سكتة قلبية.

وكانت الشرطة الفرنسية اعتقلت كسكين البالغ من العمر 35 عاماً، في يناير/كانون الثاني عام 2021، بمدينة سيليستات شرقي فرنسا بسبب العنف الأسري.

جورج فلويد

ما حدث مع “كسكين” يشبه كثيرا ما حدث مع جورج بيري فلويد الابن.، وهو رجل أمريكي من أصل أفريقي قتلته الشرطة أثناء اعتقاله في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا في 25 مايو 2020.

جورج فلويد watanserb.com
جورج فلويد

وسرعان ما انتشرت احتجاجات عبر الولايات المتحدة ردًا على وفاة فلويد. وعلى نطاق أوسع بسبب عدائية الشرطة مع ذوي البشرة السوداء، لتصبح عالمية فيما بعد.

المصدرالأناضول - يوتيوب - وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

نعتوه بـ”العربي القذر”.. عنصريون فرنسيون يعتدون على شاب عربي أمام أنظار رجال الشرطة (شاهد)

حياتنا

صحفية سابقة في (بي بي سي) تتعرض لاعتداء جنسي أثناء عملها تحقيقاً استقصائياً!

الهدهد

ما قصة الشاب الجزائري “مالك أوسكين” الذي ستنتج ديزني مسلسلا عنه؟

الهدهد

الشرطة الفرنسية تلقي القبض على شرطي سعودي بعد اعتداءه جنسيا على موظفة فندق يقيم فيه

حياتنا

شاهد| تركي ينتحر في بث مباشر على فيسبوك بسبب زواج ابنته دون موافقته.. وهذا ما طلبه لجنازته

الهدهد

«شاهد» “داعش” تبنّى وهذا هو المّنفّذ .. لحظة تصفية منفذ هجوم “الشانزيليزيه” وسط باريس

الهدهد

“شاهد”: مقتل شرطيين ومهاجمهما في عملية اطلاق نار بشارع الشانزليزيه في باريس

حياتنا

«شاهد» مغني الراب التونسي “ولد الكانز” في ورطة “عويصة” بفرنسا .. هذا ما فعله وما ينتظره!

فيديو

فيديو| دخلوا بأحذيتهم .. الشرطة الفرنسية تقتحم وتنتهك حرمة مسجد لإغلاقه!

الهدهد

“سامحني يا أبي أرجوك لقد أخطأت”.. والد منفذ هجوم باريس: ابني لم يكن يصلي وفعلته بسبب الكحول

الهدهد

مهاجم “اللوفر” يخرج عن صمته ويكشف هويته للمحققين بعد أن ظل أياما رافضا “الكلام”

حياتنا

«شاهد» مشهد بشع .. 4 من رجال الشرطة الفرنسية يغتصبون شاباً في الشّارع!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC