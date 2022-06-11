غادة رجب تصدم الجمهور بشكل جسدها بعد عام من الغياب وتكشف السبب!(فيديو)

وطن– فاجأت الفنانة المصرية غادة رجب، جمهورها بشكلها الصادم بعد غياب طويل دام لأكثر من عام.

لا وقت للنادي والريجيم

وظهرت غادة رجب في لقاء تلفزيوني، بعد انجاب ابنتها الأولى ليلى، وقد اكتسبت الكثير من الوزن الزائد.

وبررت غادة الأمر بالقول: “الأمومة مسؤولية كبيرة جدا. بس ما قبل الزواج والأمومة كان بيتقال عليا تخنت وقتها لكن أنا فعلا حاليا تخنت طبعا بسبب الحمل والولادة”.

وحول نيتها خسارة وزنها، قالت غادة رجب خلال استضافتها عبر برنامج “كلام الناس”، الذي تقدمه الإعلامية “ياسمين عز”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”: أنا مسخرة حياتى لابنتى ليلى. معنديش وقت أروح جيم أو نادي. هي أولى بالوقت والصحة والمجهود ده هي أولى بكل ده”.

نفسي أخس

وتابعت: “أكيد نفسى أخس بس لما يجى وقت الخسساني واللي بيحبني هيسمعني ويشوفني على أي وضع. واللي مش مبسوط يقلب القناة”.

وعن سبب غيابها، قالت: “غيابي كان بسبب الولادة والأمومة. ولكن الشغل الحلو هو اللي بيفرض عليكي التواجد”.

وأردفت: ” أنا عندي أغاني كتير والفترة الجاية هتنزلي وفي حفلات غنائية كمان. بس حاليا مجهودي وصحتي بنتي أولى بيه لأنها لسه صغيرة وعندها سنة ونص”.

حادثة في شهر العسل

وكشفت غادة إنها كادت أن تفقد بصرها في أول أيام شهر العسل. وقالت: “أنا عيني كانت هتروح لولا لطف ربنا وصوّت بصوت عالي”.

وأشارت إلى أنها سقطت على الأرض في دورة المياه، وكانت المنطقة لا يوجد بها إسعاف والعلاجات كلها كانت بالأعشاب. موضحة أنها التقطت الصور كلها للذكرى بالنظارة الشمس.

وتحدثت غادة رجب عن علاقتها بالنجمة الراحلة دلال عبد العزيز، قائلة: “كانت بتقرالى قرآن وأنا بغني. و في فرحي كانت بترقيني. وعشت فترة سيئة بعد وفاتها هي ورجاء الجداوي وسمير غانم”.

ميرفت أمين بكت ليلة زفافها

وقالت غادة إنها تعتبر ميرفت أمين والدتها الثانية، وكشفت: “في يوم فرحي كانت بتوصي زوجى عليا وهى بتعيط”.

كما تحدثت غادة عن علاقتها بالفنانة شيرين عبدالوهاب. وعقبت: “أعرفها من أول ما بدأت”.

وأضافت: “بقالي كتير ما أعرفش عنها حاجه، حتى ما أعرفش رقمها”.

وحول أزمات شيرين الأخيرة، علقت غادة” “طول عمري بحب الفنانة شيرين. لأنها صوت مصري مهم، وإحساس صادق. وهيا بتعمل كل حاجه بالفطرة. وهي طيبة وعفوية وربنا صارف لها قبول غير عادي وبادعي لها تعدي من أزمتها”.

الجدير بالذكر أن غادة كانت قد احتفلت بحفل زفافها على الشاعر عبدالله حسن في يناير 2020.