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سلطنة عمان.. تطورات جديدة بشأن المفقودين في عرض البحر قبالة الأشخرة

باسل النجار
كتب باسل النجار
مفقودين الأشخرة watanserb.com
مفقودين الأشخرة

وطن- تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، موجة جدل واسعة جراء فقد مواطنين عمانيين يعملون بالصيد في عرض البحر قبالة سواحل منطقة الأشخرة.

ويشار إلى أن هذا الحادث المفجع، يأتي بالتزامن أيضا مع حادث فقد المواطن العماني فوزي الرواحي بأحد أنهار تركيا قبل أيام، والذي لم يعثر له على أثر حتى الآن.

وفي متابعة لأحدث التطورات بشأن “مفقودين الأشخرة” من خلال رصد تعليقات النشطاء، والمواطنين العمانيين وأحدث معلوماتهم عن الوضع فإنه حتى الآن لم يعثر على المواطنين المفقودين، الذين خرجوا للصيد ولم يعودوا قبل 3 ايام.

آخر رسالة من العماني فوزي الرواحي قبل سقوطه في أحد أنهار تركيا

وكانت شرطة عمان السلطانية أصدرت بيانا، السبت، أنه تم تكثيف عمليات البحث والتمشيط لأجل العثور على المفقودين.

وجاء في نص تغريدة للشرطة على حسابها بتويتر، أرفقت بفيديو لعمليات البحث من قبلها:”استمرار جهود عمليات البحث عن المفقودين في عرض البحر قبالة سواحل منطقة الأشخرة من قبل طيران الشرطة وزوارق شرطة خفر السواحل.”

وأوضجت الشرطة السلطانية أن ذلك يأتي بمشاركة طيران سلاح الجو السلطاني العماني، ومجموعة من المواطنين.

ولليوم الثالث على التوالي خرج أهالي نيابة الأشخرة التابعة لمحافظة جنوب الشرقية في سلطنة عمان، عبر السفن والقوارب التقليدية للبحث عن مفقودين اثنين في عرض البحر كانا على متن قارب لصيد الأسماك.

هذا وتصدر وسم بعنوان “مفقودين الأشخرة” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في السلطنة، طالب فيه العمانيون بتحرك الجهات المختصة بكامل إمكانياتهم من خفر السواحل والبحرية السلطانية، وسلاح الجو السلطاني، لأجل تمشيط بحر العرب وبحر عمان للبحث عنهم.

وكتب محمد المخيبي عبر الوسم:”أخواني واخواتي شاركوا معنا في هذا الهاشتاق ،نسأل الله أن يرد المفقودين إلى أهاليهم وأحبابهم سالمين غانمين.

وتابع:”للتوضيح اخواننا من نيابة الأشخرة مفقودين فالبحر من يومين وأكثر وهم في عرض البحر بعد أن تعذر التواصل معهم.”

فيما ضج الوسم بصور المفقودين وسط دعوات كثيرة لهما بأن يردهما الله سالمين لأهلهما.

وقال خالد السباعي:”اللهم يا من بيده الأمر كله أعد كل غائب وكل مفقود إلى أهله سالماً يا رب العالمين.”

من جانبه شدد أحمد عبدالله البلوشي، على أن الوضع يستدعي تحرك حكومي واستنفار.

موضحا:”الجهود موجودة لا ننكر ولكن الوقت ليس في صالح المفقود..
أكملنا ٧٠ ساعه في البحر وكل المعتطيات تقول بأن التيار البحري أبعدهم بعيد.. نحتاج طائرات استطلاع بعيدة المدى.. المواطن غالي.”

حادث فوزي الرواحي في تركيا

وكان العمانيون فجعوا قبل أيام بإعلان سفارة السلطنة في أنقرة، عن فقد مواطن عماني يدعى فوزي الرواحي في أحد الأنهار بإدمير في تركيا حيث سقط في النهر بعد اختلال توازنه.

وكثفت السلطات التركية جهود البحث عن المواطن العماني، لأيام بالتنسيق مع سفارة السلطنة إلا أنه إلى الآن لم يعثر له على أثر، وتضج مواقع السلطنة بالدعاء له أن يرده الله لأهله.

ما قصّة العثور على قميص المواطن العماني المفقود في النهر بتركيا!؟ (صور)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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