سلطنة عمان.. تطورات جديدة بشأن المفقودين في عرض البحر قبالة الأشخرة

وطن- تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، موجة جدل واسعة جراء فقد مواطنين عمانيين يعملون بالصيد في عرض البحر قبالة سواحل منطقة الأشخرة.

ويشار إلى أن هذا الحادث المفجع، يأتي بالتزامن أيضا مع حادث فقد المواطن العماني فوزي الرواحي بأحد أنهار تركيا قبل أيام، والذي لم يعثر له على أثر حتى الآن.

#اللهم ياراد يوسف لابيه يعقوب رد ﴿فوزي الرواحي وعلي وسالم﴾لاهلهم كما رددت سيدنا يوسف لسيدنا يعقوب وامنح اهلهم الصبر كماصبر سيدنا يعقوب وسلم لاهلهم امورهم، اللهم ردهم إلى بيوتهم سالمين معافين.. اللهم أرشد اهلهم إلى مكانهم يا الله 💔🤲🏻#أنقذوا_المفقودين#فوزي_الرواحي #الأشخرة pic.twitter.com/dywifgQEiY — Reema ،، 🇴🇲 ،، ♡ شاعـرة (@r_95_0) June 11, 2022

وفي متابعة لأحدث التطورات بشأن “مفقودين الأشخرة” من خلال رصد تعليقات النشطاء، والمواطنين العمانيين وأحدث معلوماتهم عن الوضع فإنه حتى الآن لم يعثر على المواطنين المفقودين، الذين خرجوا للصيد ولم يعودوا قبل 3 ايام.

وكانت شرطة عمان السلطانية أصدرت بيانا، السبت، أنه تم تكثيف عمليات البحث والتمشيط لأجل العثور على المفقودين.

استمرار جهود عمليات البحث عن المفقودين في عرض البحر قبالة سواحل منطقة الأشخرة من قبل طيران الشرطة وزوارق شرطة خفر السواحل بمشاركة طيران سلاح الجو السلطاني العماني، ومجموعة من المواطنين.#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/2GcHL5uKFu — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) June 11, 2022

وجاء في نص تغريدة للشرطة على حسابها بتويتر، أرفقت بفيديو لعمليات البحث من قبلها:”استمرار جهود عمليات البحث عن المفقودين في عرض البحر قبالة سواحل منطقة الأشخرة من قبل طيران الشرطة وزوارق شرطة خفر السواحل.”

وأوضجت الشرطة السلطانية أن ذلك يأتي بمشاركة طيران سلاح الجو السلطاني العماني، ومجموعة من المواطنين.

ولليوم الثالث على التوالي خرج أهالي نيابة الأشخرة التابعة لمحافظة جنوب الشرقية في سلطنة عمان، عبر السفن والقوارب التقليدية للبحث عن مفقودين اثنين في عرض البحر كانا على متن قارب لصيد الأسماك.

لليوم الثالث على التوالي..

أهالي نيابة #الأشخرة التابعة لمحافظة #جنوب_الشرقية في #سلطنة_عمان يخرجون عبر السفن والقوارب التقليدية للبحث عن مفقودين اثنين في عرض البحر كانا على متن قارب لصيد الأسماك pic.twitter.com/ucyWvOdSnA — العربية – سلطنة عُمان (@Alarabiya_Oman) June 11, 2022

هذا وتصدر وسم بعنوان “مفقودين الأشخرة” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في السلطنة، طالب فيه العمانيون بتحرك الجهات المختصة بكامل إمكانياتهم من خفر السواحل والبحرية السلطانية، وسلاح الجو السلطاني، لأجل تمشيط بحر العرب وبحر عمان للبحث عنهم.

وكتب محمد المخيبي عبر الوسم:”أخواني واخواتي شاركوا معنا في هذا الهاشتاق ،نسأل الله أن يرد المفقودين إلى أهاليهم وأحبابهم سالمين غانمين.

#أنقذوا_المفقودين أخواني وخواتي شاركوا معنا في هذا الهاشتاق ،نسأل الله أن يرد المفقودين إلى أهاليهم وأحبابهم سالمين غانمين. للتوضيح/أخواننا من نيابة الأشخرة مفقودين فالبحر من يومين وأكثر وهم في عرض البحر بعد أن تعذر التواصل معهم. — ‎🇴🇲 محمد المخيبي (@Al_mukhaibi) June 11, 2022

وتابع:”للتوضيح اخواننا من نيابة الأشخرة مفقودين فالبحر من يومين وأكثر وهم في عرض البحر بعد أن تعذر التواصل معهم.”

فيما ضج الوسم بصور المفقودين وسط دعوات كثيرة لهما بأن يردهما الله سالمين لأهلهما.

نتضرع للمولى عز وجل أن يردهم سالمين غانمين وأن يحفظهم بعين رعايته، نستودعك يا الله أرواح هؤلاء الشباب الذين خرجوا باحثين عن الرزق. #مفقودين_الاشخرة pic.twitter.com/q777cCzc5Q — صحيفة رصد  (@Rassd_Oman) June 11, 2022

وقال خالد السباعي:”اللهم يا من بيده الأمر كله أعد كل غائب وكل مفقود إلى أهله سالماً يا رب العالمين.”

من جانبه شدد أحمد عبدالله البلوشي، على أن الوضع يستدعي تحرك حكومي واستنفار.

الوضع محتاج تحرك حكومي ( استنفار ) الجهود موجوده لا ننكر ولكن الوقت ليس في صالح المفقود

أكملنا ٧٠ ساعه في البحر وكل المعتطيات تقول بأن التيار البحري أبعدهم بعيد

نحتاج طائرات استطلاع بعيدة المدى

المواطن غالي #مفقودين_الأشخره@RoyalOmanPolice @MAFWR_OM @moigovom — أحمد عبدالله البلوشي (@Cr7777710) June 11, 2022

موضحا:”الجهود موجودة لا ننكر ولكن الوقت ليس في صالح المفقود..

أكملنا ٧٠ ساعه في البحر وكل المعتطيات تقول بأن التيار البحري أبعدهم بعيد.. نحتاج طائرات استطلاع بعيدة المدى.. المواطن غالي.”

حادث فوزي الرواحي في تركيا

وكان العمانيون فجعوا قبل أيام بإعلان سفارة السلطنة في أنقرة، عن فقد مواطن عماني يدعى فوزي الرواحي في أحد الأنهار بإدمير في تركيا حيث سقط في النهر بعد اختلال توازنه.

وكثفت السلطات التركية جهود البحث عن المواطن العماني، لأيام بالتنسيق مع سفارة السلطنة إلا أنه إلى الآن لم يعثر له على أثر، وتضج مواقع السلطنة بالدعاء له أن يرده الله لأهله.