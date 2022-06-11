الرئيسيةاقتصادسعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأحد 12 يونيو 2022
اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأحد 12 يونيو 2022

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سعـر الذهب في سلطنة عمان watanserb.com
أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

وطن – حافظت أسعـار الذهب في سلطنة عمان اليوم، الأحد 12 يونيو 2022، على استقرارها في مختلف الأعيرة التي يتم التعامل بها في السلطنة.

أسعار الذهـب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سـعر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 23.19 ريالا للجرام، ما يعادل 60.23 دولارا.

بينما جاء سـعر الذهب عيار 22 عند 21.26 ريال للجرام.

وذهب عيار 21 بلغ سعره بالريال العماني 20.29 ريال بما يعادل 52.70 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 17.39 ريالا، أي ما يعادل 45.17 دولارا.

وبلغ سعر عيار 14 لأسعار الذهب في سلطنة عمان، 13.53 ريال بما يعادل 35.15 ريال، بينما عيار 12 بلغ 11.59 ريال بما يعادل 30.12 دولار.

يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الأحد 721.14 ريال بما يعادل 1837 دولار، وسعر الجنيه الذهب 162.32 ريال بما يعادل 421.63 دولار.

أما سعر كيلو الذهب في سلطنة عمان اليوم فقد بلغ 23188 ريال بما يعادل 60232 دولارا.

يشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصد لأسعار الذهب في سلطنة عمان.

المصدروطن - متابعات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

سلطنة عمان.. تطورات جديدة بشأن المفقودين في عرض البحر قبالة الأشخرة

الهدهد

الملحد علي البخيتي يتطاول على سلطنة عمان وينتقد حكم السلطان هيثم بن طارق!

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 10 يونيو 2022

الهدهد

الحكم النهائي على متهمين بالتطاول على الذات الإلهية في سلطنة عمان

الهدهد

“الحرية لمريم النعيمي”.. عمانيون يتصدون لوسم نسويّ مدفوع من الخارج ويكشفون نواياه

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الخميس 9 يونيو 2022.. ارتفاع طفيف

الهدهد

فيديو “خادش” يفجر موجة غضب في سلطنة عمان (شاهد)

اقتصاد

نفط عمان.. خبير يوضح 3 خطوات تركز عليها السلطنة بعد “الاكتشافات الجديدة”

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022.. ارتفاع طفيف

الهدهد

سلطنة عمان تنفي نفيا قاطعا وجود اتفاق مع إيران حول هذا الأمر

حياتنا

مشهور سناب شات عماني يطعن في شرف الفتيات ومغردون غاضبون: أين الرقابة؟

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022.. انخفاض طفيف

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا