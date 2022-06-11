سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأحد 12 يونيو 2022

وطن – حافظت أسعـار الذهب في سلطنة عمان اليوم، الأحد 12 يونيو 2022، على استقرارها في مختلف الأعيرة التي يتم التعامل بها في السلطنة.

أسعار الذهـب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سـعر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 23.19 ريالا للجرام، ما يعادل 60.23 دولارا.

بينما جاء سـعر الذهب عيار 22 عند 21.26 ريال للجرام.

وذهب عيار 21 بلغ سعره بالريال العماني 20.29 ريال بما يعادل 52.70 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 17.39 ريالا، أي ما يعادل 45.17 دولارا.

وبلغ سعر عيار 14 لأسعار الذهب في سلطنة عمان، 13.53 ريال بما يعادل 35.15 ريال، بينما عيار 12 بلغ 11.59 ريال بما يعادل 30.12 دولار.

يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الأحد 721.14 ريال بما يعادل 1837 دولار، وسعر الجنيه الذهب 162.32 ريال بما يعادل 421.63 دولار.

أما سعر كيلو الذهب في سلطنة عمان اليوم فقد بلغ 23188 ريال بما يعادل 60232 دولارا.

يشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصد لأسعار الذهب في سلطنة عمان.