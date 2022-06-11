السبت, يونيو 11, 2022
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دراسة جديدة: الانتصاب الصباحي المنتظم يمكن أن يضيف سنوات إلى حياتك

الباحثون يعتقدون أن الانتصاب الليلي هو علامة على الدورة الدموية الجيدة

باسل النجار
كتب باسل النجار
الانتصاب الصباحي watanserb.com
وفق الدراسة: من لديهم انتصاب في الصباح بشكل متكرر كانوا أقل عرضة للوفاة بـِ 22%

وطن – كشفت دراسة جديدة أن الرجال الذين يحصلون على الانتصاب في الصباح هم أقل عرضة للوفاة من أمراض القلب أو السكتات الدماغية.

وسأل العلماء ما يصل إلى 1800 رجل في منتصف العمر وكبار السن في بلجيكا عن عدد المرات التي حصلوا فيها على “مجد الصباح”.

ووجدوا أن أولئك الذين لديهم انتصاب في الصباح بشكل متكرر كانوا أقل عرضة للوفاة بحوالي 22 في المائة.

انتصاب الصباح
من يحصلون على الانتصاب في الصباح أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب أو السكتات الدماغية (دراسة)

أوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Age and Aging، أن الباحثين يعتقدون أن الانتصاب الليلي هو علامة على الدورة الدموية الجيدة.كما نقلت ذا صن 

قالت الدكتورة لين أنطونيو، الباحثة الرئيسية والأستاذة المساعدة في طب الغدد الصماء في جامعة كاثوليك لوفين: “ضعف الانتصاب وسوء الانتصاب الصباحي مرتبطان بزيادة معدل الوفيات”.

وقال الدكتور جيف هاكيت، الرئيس السابق للجمعية البريطانية للطب الجنسي، لصحيفة ذا صن: “يعد فقدان الانتصاب الصباحي علامة على أن الشرايين لا تعمل بشكل صحيح”.

هذا يعني أنك معرض لخطر كبير للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.وفق “هاكيت”

الانتصاب الصباحي
فقدان الانتصاب الصباحي علامة على أن الشرايين لا تعمل بشكل صحيح

وأضاف: “هذا ينطبق على الرجال العازبين. وليس فقط أولئك الذين لديهم شريك.”

يحدث الانتصاب الليلي للقضيب أثناء نوم حركة العين السريعة (REM) – المرحلة التي نحلم خلالها.

قد يعاني بعض الرجال من تورم القضيب الليلي أثناء نوم غير حركة العين السريعة أيضًا، خاصةً الرجال الأكبر سنًا. والسبب لذلك غير واضح.

نظرًا لوجود عدة دورات نوم في الليلة، يمكن أن يحقق الرجال ما يصل إلى خمس مرات انتصاب في الليلة. ويمكن أن تستمر هذه الدورات حتى 20 أو 30 دقيقة.

المصدرذا صن - Age and Aging - mayoclinic - ديلي ميل - ترجمة وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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