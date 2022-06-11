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حفل أصالة في الكويت.. مشاجرات وفوضى وحالات إغماء ونائب في مجلس الأمة يتدخل!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
حفل أصالة في الكويت.. مشاجرات وفوضى وحالات إغماء ونائب في مجلس الأمة يتدخل! watanserb.com
حفل أصالة في الكويت

وطن– تصدر هاشتاج “أصالة في الكويت”، التريند عبر مواقع التواصل في الكويت، على إثر الفوضى والمشاجرات التي شهدتها حفل الفنانة السورية هناك.

رحمة رياض وأصالة

وبحسب ما ذكر ناشطون، فقد شهد حفل أصالة في الكويت فوضى ومشاجرات قبل أن يبدأ. مما أجبر الفنانة السورية على الانتظار في السيارة لأكثر من ساعة في انتظار هدوء الاجواء وصعودها الى مسرح “أرض المعارض” لبدء الحفل. بمشاركة النجمة العراقية الشابة رحمة رياض.

وبحسب تغريدات الناشطين، فقد كان هناك مشكلة في تنظيم تذاكر الحفل.

كما كان هناك العديد من الشكاوى عن سوء التنظيم وأنباء تفيد بوجود حالات إغماء بسبب شدة الازدحام.

نائب كويتي يتدخل

إلى جانب ذلك، فقد تعرض حفل أصالة في الكويت للتهديد بالإيقاف. وذلك بسبب قيام الجماهير بالرقص والفوضى.

لكن النائب في مجلس الأمة الكويتي هشام الصالح تدخّل من أجل عدم تنفيذ قرار إيقاف الحفل، رغم الفوضى الشديدة  بحسب ما ذكر تقرير لقناة “الجديد”.

وتمكنت أصالة في النهاية من إحياء الحفل الغنائي، بمشاركة الفنانة رحمة رياض.

هدى حسين

وشهد الحفل موقفاً نبيلاً من أصالة، حين وجهت تحيّة خاصة للممثلة العراقية هدى حسين التي كانت ضمن حضور الحفل.

وقالت أصالة: “كتير مبسوطه اليوم لانه معنا الفنانة الراقية والمحترمة وكل الدنيا بتحبها الفنانة الكبيرة هدى حسين”.

وشهد الحفل مفاجأة من أصالة للنجمة نوال الكويتية، حيث حرصت على تقديم أغنية لها كما فعلت سابقا مع النجمة أحلام في الإمارات.

وقالت أصالة: “نوال تغني وتفكر… سهل الذي تغنيّه، لكنه صعب”.

وردت عليها نوال الكويتية عبر حسابها بموقع تويتر : ” أصالتي الحبيبة شُكرًا على الإطراء والإبداع. يا صاحبة الذّوق الجميل والصّوت المميز، وياحلو أغنيتي بصوتچ، كُنتِ مُتألّقة ورائعة، نوّرتي الكويت يا حبيبتي”.

دفئ وسلطنة

وبعد ما تم تداوله حول المشاجرات والفوضى، ردت النجمة السورية بتأكيد أن الحفل كان مزيجا من السلطنة وقالت إنها استمتعت بأجواء الجماهير.

ونشرت أصالة صورة من إطلالتها في الحفل عبر حسابها على “انستجرام”، مرفقة بتعليق: “حفله فيها دفى وفيها سلطنه. وفيها حلاوه وحلوين النّاس اللي فيها.. الجوّ أمس كان جوّ”.

 

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طلاق أصالة

وفي سياق آخر، ردت أًصالة على شائعات الطلاق التي تلاحقها وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن.

وقالت أصالة في تصريحات صحفية على هامش حفلها الأخير على مسرح “أرينا” بدبي أن طلاقها غير صحيح. معتبرة أنها “ترد العين والحسد”.

وتابعت: “هذه الشائعات تُطلق على أي كان، فهل لكم أن تتخيلوا كم أطلقوا عليّ من الشائعات منذ بداياتي وحتى اليوم!”.

وأردفت الفنانة السورية: “أصبحت أقنع نفسي بأن الشائعات يمكن أن ترد العين والحسد في بعض الأحيان. أنا وزوجي تجمعنا علاقة حب وغرام، أعتقد لا بل أنا متأكدة، أنه لا نهاية لها. إنه غرام يصل إلى حدود السماء”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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