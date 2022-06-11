حارس منتخب المغرب يتعاقد رسمياً مع نادٍ سعودي (صور)

وطن – أعلن نادي الوحد السعودي، عن إتمام صفقة التعاقد مع حارس منتخب المغرب الثاني منير المحمدي صاحب 33 عاماً، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية (الميركاتو الصيفي).

وقال الوحدة السعودي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيه: ” العنكبوت منير المحمدي .. وحداوي حتى صيف عام 2024″. فيما لم يكشف عن تفاصيل قيمة صفقة العقد المبرم بين كلا الطرفين.

حارس منتخب المغرب منير المحمدي

وانتقل منير الحمدي حارس المغرب، إلى صفوق الوحدة السعودي في سوق الميركاتو الصيفي، بصفقة حرة بالمجان، لمدة موسمين كاملين. قادماً من صفوف نادي هاتاي سبورت التركي.

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كما ولعب الحارس المغربي المحمدي مع العديد من الأندية في القارة الأوروبية العجوز، كان من أبرزها مليلية، نومانسيا، مالقا، الذين يلعبون في الدوري الإسباني. ثم الانتقال بعدها إلى صفوف هاتاي سبور عام 2020، قبل توقيعه الأخير مع نادي الوحدة السعودي.

اللعب مع منتخب المغرب

وانضم الحارس منير المحمدي إلى صفوف منتخب ” أسود الأطلس” عام 2015، كما وخاض معه منذ ذلك التاريخ أكثر من 43 مباراة دولية في كافة المسابقات المختلفة.

العنكبوت منير المحمدي 🕷 🧤 وحداوي حتى ٢٠٢٤م#الوحدة pic.twitter.com/ssEFcvD94D — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) June 10, 2022

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ويتواجد في الوقت الراهن مع منتخب أسود الأطلس مع زميله الحارس المخضرم والمتألق ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني في تصفيات أمم أفريقيا 2023، الذي توج مؤخراً بأفضل حارس في الدوري الإسباني للموسم المنصرم.

– منير المحمدي في الدوري التركي 2021/22 :

• 34 مباراة لعبها

• 49 هدف استقبله

• 8 مباريات كلين شيت

• 113 تسديدة تصدى لها

• 70% نسبة نجاح تصدياته – وقع رسميًا لنادي #الوحدة السعودي ✅ pic.twitter.com/LPHVH5XIlM — بدر الشيباني (@iBaVFL) June 10, 2022

كما ويستعد منتخب المغرب لخوض مواجهة قوية، أمام نظيره ليبيريا، الإثنين، في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023.

يشار إلى أن المحمدي حارس المنتخب المغربي، قد لعب لفترة طويلة مع أسود الأطلس كحراس رسمي لبلاده. كان آخرها في تصفيات كأس العالم 2022.

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