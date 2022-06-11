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رياضة

حارس منتخب المغرب يتعاقد رسمياً مع نادٍ سعودي (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
حارس منتخب المغرب المحمدي والانتقال إلى الدوري السعودي watanserb.com

وطن – أعلن نادي الوحد السعودي، عن إتمام صفقة التعاقد مع حارس منتخب المغرب الثاني منير المحمدي صاحب 33 عاماً، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية (الميركاتو الصيفي).

وقال الوحدة السعودي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيه: ” العنكبوت منير المحمدي .. وحداوي حتى صيف عام 2024″. فيما لم يكشف عن تفاصيل قيمة صفقة العقد المبرم بين كلا الطرفين.

حارس منتخب المغرب منير المحمدي

وانتقل منير الحمدي حارس المغرب، إلى صفوق الوحدة السعودي في سوق الميركاتو الصيفي، بصفقة حرة بالمجان، لمدة موسمين كاملين. قادماً من صفوف نادي هاتاي سبورت التركي.

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كما ولعب الحارس المغربي المحمدي مع العديد من الأندية في القارة الأوروبية العجوز، كان من أبرزها مليلية، نومانسيا، مالقا، الذين يلعبون في الدوري الإسباني. ثم الانتقال بعدها إلى صفوف هاتاي سبور عام 2020، قبل توقيعه الأخير مع نادي الوحدة السعودي.

اللعب مع منتخب المغرب

وانضم الحارس منير المحمدي إلى صفوف منتخب ” أسود الأطلس” عام 2015، كما وخاض معه منذ ذلك التاريخ أكثر من 43 مباراة دولية في كافة المسابقات المختلفة.

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ويتواجد في الوقت الراهن مع منتخب أسود الأطلس مع زميله الحارس المخضرم والمتألق ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني في تصفيات أمم أفريقيا 2023، الذي توج مؤخراً بأفضل حارس في الدوري الإسباني للموسم المنصرم.

كما ويستعد منتخب المغرب لخوض مواجهة قوية، أمام نظيره ليبيريا، الإثنين، في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023.

يشار إلى أن المحمدي حارس المنتخب المغربي، قد لعب لفترة طويلة مع أسود الأطلس كحراس رسمي لبلاده. كان آخرها في تصفيات كأس العالم 2022.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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