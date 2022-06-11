“الغارديان”: يجب وضع الإمارات على القائمة السوداء بعدما أصبحت ملاذاً للأثرياء الروس

وطن – دعا نشطاء وسياسيون إلى إدراج الإمارات العربية المتحدة في القائمة السوداء بسبب إخفاقها في مكافحة تدفق “الأموال القذرة” وفرض العقوبات على الأوليغارشية الروسية.

وبرزت الدولة الخليجية كملاذ رئيسي للأثرياء الروس الفارين من تأثير العقوبات العالمية، حيث تتجه الطائرات الخاصة واليخوت العملاقة المرتبطة بحكم القلة إلى الإمارات بعد غزو أوكرانيا.

وضع الإمارات على القائمة السوداء

قال بيل براودر، الممول والناقد لنظام فلاديمير بوتين: “لطالما كانت دبي مكانًا آمنًا للأموال القذرة. يجب الآن وضعها على القوائم المالية السوداء ويجب ألا يكون قادتها موضع ترحيب هنا”.

وقال إنه يجب فرض عقوبات ثانوية على الإمارات ما لم تقدم المساعدة للدول التي تسعى وراء أصول الأوليغارشية.

اتضح الأسبوع الماضي أنه منذ أكثر من ثلاثة أشهر، تم إيقاف إحدى الطائرات الخاصة الأغلى في العالم، التابعة لمالك نادي تشيلسي السابق لكرة القدم رومان أبراموفيتش، في دبي.

وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى آخر رحلة مسجلة لطائرة بوينج 787 دريملاينر 350 مليون دولار – من موسكو إلى دبي في 4 مارس – في المستندات القانونية التي تقدمت بطلب لمصادرتها.

كما أذن أحد القضاة للوكلاء بالاستيلاء على طائرة ثانية تابعة لأبراموفيتش – من طراز Gulfstream G650ER – في موسكو، على الرغم من عدم وجود احتمال أن يتم حجزها على الفور.

وجد محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي، مثل كثيرين غيرهم ممن يسعون وراء أصول الأوليغارشي ، أن المسار يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإمارات العربية المتحدة. كما كان هناك ارتفاع في شراء الروس للعقارات هناك.

وضع الإمارات على “القائمة الرمادية”

تم وضع دولة الإمارات العربية المتحدة على “القائمة الرمادية” من قبل هيئة الرقابة العالمية مجموعة العمل المالي (FATF) في مارس بسبب أوجه القصور في تدابيرها لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى، وهناك الآن دعوات لإدراج الدولة في قوائم دولية مماثلة.

لا يعتبر المسؤولون في الإمارات العربية المتحدة أنهم مطالبون بتنفيذ العقوبات التي وضعتها دول أخرى. لكنهم يصرون على أنهم يعملون على معالجة المخاوف التي أبرزتها مجموعة العمل المالي.

كما وقعت الدولة عددًا من اتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين مع دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، في 24 فبراير، وهو نفس اليوم الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا.

وقد يكون مصير طائرة أبراموفيتش الخاصة الآن بمثابة اختبار لالتزامها بالتعاون الدولي.

في 25 فبراير، امتنعت الإمارات عن التصويت على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدين غزو أوكرانيا.

قالت كارين غريناواي ، المحامية والعميلة السابقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي والمتخصصة في التدفقات المالية غير المشروعة ، إن المسؤولين الأمريكيين سيطلبون بالتأكيد مساعدة السلطات الإماراتية بشأن الطائرة المرتبطة بأبراموفيتش.

وقالت: “يقول المسؤولون الإماراتيون إنهم ينظفون إجراءاتهم بشأن الشفافية المالية. لكن يتعين عليهم الآن السير على الخط الفاصل بين روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

الإمارات العربية المتحدة هي وجهة للسياح الروس ولديها أيضًا حوالي 100000 مقيم ناطق بالروسية.

زيادة مشتريات العقارات في دبي

وجد تقرير صادر عن وكالة العقارات في دبي Betterhomes أن مشتريات العقارات في الإمارة زادت بنسبة 67٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.

تم رصد يخت تبلغ تكلفته 240 مليون جنيه إسترليني والمرتبط بالملياردير أندريه ميلينشينكو – في ميناء بإمارة رأس الخيمة الشمالية، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز.

وخضع ميلنيشنكو لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي في مارس / آذار. واحتجزت السلطات الإيطالية يخته الشراعي A البالغ طوله 143 مترًا في الشهر نفسه. وقد أفلت Motor Yacht A حتى الآن من تطبيق العقوبات.

تم ربط اليخت بأندري سكوتش، الملياردير وعضو البرلمان الروسي الذي يخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ويخضع اليخت الفاخر أيضًا للعقوبات الأمريكية لكن موقعه غير معروف. وكان آخر ظهور تم الإبلاغ عنه في دبي في 6 مارس.

سلط دور دبي كملاذ للنخبة الروسية منذ الغزو الأوكراني الضوء مرة أخرى على إجراءاتها لمكافحة غسيل الأموال والأموال غير المشروعة.

كشف تحقيق نُشر الشهر الماضي في تسريب بيانات عقارات في دبي عن العديد من مالكي العقارات المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم أو بموجب عقوبات دولية، بما في ذلك رجال أعمال مقربون من الكرملين.

كتب أعضاء في البرلمان الأوروبي الشهر الماضي إلى ميريد ماكجينيس، مفوض الخدمات المالية، يحثون فيه على إدراج الإمارات في قائمة الدول الثالثة التي تشكل تهديدات كبيرة للنظام المالي.

قالت كيرا ماري بيتر هانسن ، العضوة الدنماركية في البرلمان الأوروبي، إن التحقيق الأخير كشف كيف أن الإمارات العربية المتحدة كانت ملاذًا آمنًا للعائدات الإجرامية والمسؤولين الفاسدين والأوليغارشيين الروس.

وقالت: “نريد وضع الإمارات على قائمة سوداء، خاصة في ظل العدد الكبير من الأوليغارشية الروسية الذين يستخدمون البلاد لتجنب العقوبات”.

ولم يرد مسؤولون إماراتيون على طلب للتعليق.وفق تقرير “الغارديان”