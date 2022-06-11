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ابنة هيفاء وهبي على خطى والدتها.. عملية تجميل جديدة لأمر مُزعج في وجهها! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ابنة هيفاء وهبي على خطى والدتها.. عملية تجميل جديدة لأمر مُزعج في وجهها! (شاهد) watanserb.com
زينب فياض

وطن– أعلنت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، خضوعها لعملية تجميل جديدة، بعد أشهر من خضوعها لعملية تجميل في الأنف.

تجميل أسنان

وكانت البداية حين نشرت زينب فياض عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام”، صورة في في عيادة طبية. معقبة: “”تتذكروا يوم قلتلكن رح أعمل شغلتين زاعجيني بوجهي؟ ساويت المنخار، باقي الشي التاني”.

ابنة هيفاء وهبي

وطلبت ابنة هيفاء وهبي من متابعيها أن يخمنوا ما هو الشيء الذي ستقوم بتغييره في وجهها لأنه يزعجها.

وبعد قليل، أفصحت زينب فياض أنها خضعت لعملية تجميل في الأسنان مشيدة بالطبيب الذي لجأت إليه.

ابنة هيفاء وهبي

زينب نسخة والدتها

وكانت زينب قد فاجأت العام الماضي، متابعيها بدرجة الشبه الكبيرة بينها وبين والدتها، وذلك بعدما كشفت لأول مرة عن وجهها كاملاً بعد تجميل أنفها.

ونشرت زينب فياض حينها صوراً أظهرتها نسخة أخرى من والدتها، خاصة بعدما اعتمدت نفس درجة لون الشعر الأحمر وشكل والدتها في شخصية (كارما).

وسألت ابنة هيفاء وهبي متابعيها عن رأيهم بالنتيجة، واستخدمت أغنية والدتها (لو كنت) كخلفية موسيقية، وكأنها تسألهم هل أصبحت نسخة عنها أم لا؟

وكتبت في تعليقها: (أشعر شعور جيد بعد ما شلت اللصقات، هيدا اللوك كان فكرة ومكياج وابداع صديقتي اللي اصرّت عالشعر الاحمر).

هيفاء وهبي قبل وبعد

وسبق أن كشف موقع شهير، معني بأخبار الموضة والنجوم، أن هيفاء وهبي خضعت لخمس عمليات تجميل في أنفها فقط وصولا إلى هذا الشكل.

وبحسب الموقع، فإن هيفاء تمتلك مواصفات جمالية في الأساس. ولكن  لم تكن راضية تماما عن شكلها إذ إنها تبحث دائما عن الكمال في شكلها.

لكن أكثر عملية خضعت لها هيفاء هي عملية تجميل أنفها. إذ يلاحظ من خلال إطلالاتها وصورها تغير دائم في شكل أنفها حيث تسعى دائما للوصول الى الأنف المثالي.

وسبق أن تداول ناشطون مقطعاً لطبيب جراح عرض صورتين قديمة وحديثة لهيفاء.

وشرح الطبيب حينها التعديلات التي أجرتها الفنانة على شكلها عن طريق عمليات التجميل. وأشار إلى أنه أجريت لها عملية لشد الجفون بعدما كان جفناها هابطين.

تضييق الأنف

وأكد الطبيب أن الفنانة اللبنانية حرصت على تعديل شكل أنفها من خلال تضييق إحدى المناطق العريضة منه.

وأضاف: “قامت هيفاء بتخفيف استدارة وجهها عن طريق الفصل بين منطقتي فكها وذقنها. وهذا أدى إلى تمتعها بجاذبية بالغة”.

وأكد خبير التجميل أن هيفاء قامت بنحت خدها وتحديد فكها بشكل رائع عن طريق حشوة السليكون.

وتابع أنها اختتمت هذه التغييرات بنجاح من خلال استخدام تقنية فيلر الشفاه والكونتور مع ملء منطقة الخطين الواقعين أسفل الأنف.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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