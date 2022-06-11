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آمبر هيرد من طائرة خاصة لسيارة فاخرة في أول ظهور بعد خسارتها أمام جوني ديب! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
آمبر هيرد من طائرة خاصة لسيارة فاخرة في أول ظهور بعد خسارتها أمام جوني ديب! (شاهد) watanserb.com
آمبر هيرد

وطن– رصدت عدسات الكاميرات النجمة الأمريكية آمبر هيرد، وهي تخرج من طائرة خاصة وتصعد سيارة كانت تنتظرها بالسائق.

طائرة خاصة وسيارة فاخرة

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها تصوير آمبر هيرد، منذ خسارتها في قضية التشهير التي رفعها عليها زوجها السابق جوني ديب.

آمبر هيرد

وكانت آمبر هيرد (36 عاماً)، عائدة من رحلة في نيو جيرسي، إلى العاصمة واشنطن، بطائرة خاصة. ثم ركبت سيارة دفع رباعي فاخرة بحسب ما نشرت صحيفة “ pagesix“.

آمبر هيرد

وارتدت نجمة “أكوا مان“، تيشرت أسود وبنطلون بنفس اللون أثناء خروجها من الطائرة وركوبها السيارة الفاخرة التي كانت تنتظرها في مطار واشنطن.

اجتماعات في نيويورك

وذكرت صحيفة TMZ أن هيرد عقدت اجتماعات في مدينة نيويورك في وقت سابق من اليوم . حيث سافرت من نيوجيرسي إلى العاصمة ثم عادت إلى فرجينيا.

وكان برفقة آمبر ما لا يقل عن أربعة مرافقين، بما في ذلك أختها ويتني هيرد.

وقد يكون قرارها بالسفر إلى القطاع الخاص مكلفًا، حيث تم الحكم عليها بدفع تعويضات لجوني ديب بقيمة 10 ملايين دولار ، و 5 ملايين دولار كتعويضات عقابية.

أول بيان بعد المحاكمة

وفي أول بيان لها بعد المحاكمة ، أشارت هيرد إلى الحكم على أنه “نكسة” للنساء.

وقالت في البيان: “خيبة الأمل التي أشعر بها اليوم تفوق الكلمات. أشعر بالحزن لأن جبل الأدلة لا يزال غير كافٍ للوقوف في وجه القوة غير المتكافئة والتأثير والنفوذ لزوجي السابق”.

وتابعت: “أشعر بخيبة أمل أكثر مما يعنيه هذا الحكم للنساء الأخريات.”

جوني ديب يمضي قدماً

وبعد أن ظهر جوني ديب لأول مرة على TikTok وتفاخر بـ “المضي قدمًا” بعد المحاكمة. قال متحدث باسم هيرد في بيان: “كما يقول جوني ديب إنه” يمضي قدمًا ، فإن حقوق المرأة تتراجع “.

وتابع: “رسالة الحكم إلى ضحايا العنف المنزلي هي … الخوف من الوقوف والتحدث علانية”.

ومع استمرار هيرد في التعبير عن شكاويها من النظام والقانون، كان ديب يتنقل في أنحاء العالم منذ فوزه الكبير.  وآخرها في إنجلترا حيث تم اصطحابه خارج فندق بينما كان المشجعون يصرخون من أجل لفت انتباهه.

المصدرpagesix - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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