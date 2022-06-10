5 نصائح عند أوّل زيارة لفندق 5 نجوم .. انتبه لملابس النوم التي ترتديها

وطن- قد تكون زيارة فندق 5 نجوم لأول مرة مفاجئة بعض الشيء، لكن لا داعي للقلق على الإطلاق، هناك نصائح تتعلق بآداب السلوك التي ستجعل اقامتك في الفندق سلسة وهي نصائح ستترك انطباعََا جيداََ لدى الموظفين والضيوف هناك، وفقا لما أورده موقع “indiatimes“.

اللبس بشكل جيد!

إذا كنت تفكر في ارتداء ملابس نوم عادية في غرفتك بالفندق، فلن ينجح ذلك أبدًا.

يجب أن تنغمس في أنشطة مختلفة وأن تقابل أشخاصًا أو ضيوفًا آخرين.

وعندما تتفاعل مع الناس، يصبح من المهم أن ترتدي ملابس مناسبة عندما تكون في فندق 5 نجوم.

ارتد ملابس لائقة وستترك انطباع جيد لدى الموظفين والضيوف هناك.

كما أن ارتداء الملابس المناسبة سيجعلك تشعر بالثقة والراحة.

عليك بالثقة فهي المفتاح

في بعض الأحيان قد تكون الفنادق ذات الخمس نجوم مخيفة بعض الشيء.

لذلك، قد لا تشعر بالثقة الكافية عند محادثة مع الناس. لكن ما عليك فعله هو الهدوء واتخاذ الخطوة الأولى للتواصل.

تحدث وتفاعل مع ضيوف مختلفين، سيساعدك القيام بهذا على فهم الكثير عن هذا النوع من الفنادق.

أهمية البقشيش

تتمتع معظم الفنادق ذات الخمس نجوم بثقافة البقشيش، وإذا كنت في أحدها، فسيكون من الضروري تقديم بقشيش.

عليك أن تعرف أنه يتم تقديم الإكرامية طواعية كعربون تقديرا للخدمة المقدمة، لذلك لا تشدد كثيرًا في هذا الأمر.

اعرف كيف تناول الطعام

أثناء البحث عن فندق 5 نجوم للإقامة فيه، يجب أن تبحث وتعرف آداب تناول الطعام والملابس.

آداب الطعام الرئيسية التي يجب أن تعرفها هي كيفية وضع أدوات المائدة بعد الانتهاء من تناول الوجبة.

لماذا يجب تجنب السفر يوم الأحد .. وما هو أفضل يوم للسفر؟

لا تأخذ الكثير من الصور الذاتية

عندما يتعلق الأمر بصور السيلفي، فقد يرغب المرء في التقاط صور لتلك الإقامة الرائعة في فندق 5 نجوم. لكن لا تكثر من أخذ الكثير من الصور.

لا ضرر من التقاط صور السيلفي ولكن يجب أن يكون هناك حد. في بعض الأحيان قد ينزعج الضيوف من حولك.