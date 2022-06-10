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5 نصائح عند أوّل زيارة لفندق 5 نجوم .. انتبه لملابس النوم التي ترتديها

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
نصائح عند زيارة فندق 5 نجوم watanserb.com
زيارة فندق 5 نجوم

وطن- قد تكون زيارة فندق 5 نجوم لأول مرة مفاجئة بعض الشيء، لكن لا داعي للقلق على الإطلاق، هناك نصائح تتعلق بآداب السلوك التي ستجعل اقامتك في الفندق سلسة وهي نصائح ستترك انطباعََا جيداََ لدى الموظفين والضيوف هناك، وفقا لما أورده موقع “indiatimes“.

Secrets Five-Star Hotels Don't Want You to Know

  • اللبس بشكل جيد!

إذا كنت تفكر في ارتداء ملابس نوم عادية في غرفتك بالفندق، فلن ينجح ذلك أبدًا.

يجب أن تنغمس في أنشطة مختلفة وأن تقابل أشخاصًا أو ضيوفًا آخرين.

وعندما تتفاعل مع الناس، يصبح من المهم أن ترتدي ملابس مناسبة عندما تكون في فندق 5 نجوم.

ارتد ملابس لائقة وستترك انطباع جيد لدى الموظفين والضيوف هناك.

كما أن ارتداء الملابس المناسبة سيجعلك تشعر بالثقة والراحة.

  • عليك بالثقة فهي المفتاح

في بعض الأحيان قد تكون الفنادق ذات الخمس نجوم مخيفة بعض الشيء.

لذلك، قد لا تشعر بالثقة الكافية عند محادثة مع الناس. لكن ما عليك فعله هو الهدوء واتخاذ الخطوة الأولى للتواصل.

تحدث وتفاعل مع ضيوف مختلفين، سيساعدك القيام بهذا على فهم الكثير عن هذا النوع من الفنادق.

  • أهمية البقشيش 

تتمتع معظم الفنادق ذات الخمس نجوم بثقافة البقشيش، وإذا كنت في أحدها، فسيكون من الضروري تقديم بقشيش.

عليك أن تعرف أنه يتم تقديم الإكرامية طواعية كعربون تقديرا للخدمة المقدمة، لذلك لا تشدد كثيرًا في هذا الأمر.

  • اعرف كيف تناول الطعام

أثناء البحث عن فندق 5 نجوم للإقامة فيه، يجب أن تبحث وتعرف آداب تناول الطعام والملابس.

آداب الطعام الرئيسية التي يجب أن تعرفها هي كيفية وضع أدوات المائدة بعد الانتهاء من تناول الوجبة.

عندما يتعلق الأمر بصور السيلفي، فقد يرغب المرء في التقاط صور لتلك الإقامة الرائعة في فندق 5 نجوم. لكن لا تكثر من أخذ الكثير من الصور.

لا ضرر من التقاط صور السيلفي ولكن يجب أن يكون هناك حد. في بعض الأحيان قد ينزعج الضيوف من حولك.

المصدرموقع "indiatimes". ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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