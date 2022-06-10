“نيوزويك”: مصنع لتعبئة اللحوم في أوكرانيا مليء بالكامل بجثث الجنود الروس

وطن – قالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية في تقرير لها، نقلا عن مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانيةـ إن روسيا حولت مصنعا لتعليب اللحوم في مدينة ميليتوبول الأوكرانية المحتلة إلى مشرحة “مليئة بالكامل” بجثث القتلى من الجنود الروس.

وقالت المديرية إن “إدارة الاحتلال” الروسية في مليتوبول تحاول الآن بشكل عاجل توفير المزيد من المجمدات والثلاجات الصناعية لتخزين موتاها لأن مصنع تعبئة اللحوم لا يتسع لأجسام إضافية.

بوتين يستدعي قوات جديدة

ووفقا للمجلة، فقد جاءت جهود روسيا المزعومة للعثور على مخازن كافية للأعداد الهائلة من القتلى في الوقت الذي وقع فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما، الخميس، يأمر أكثر من 134 ألف مجند جديد في الجيش.

بينما نفت وزارة الدفاع الروسية أن المجندين قد تم تجنيدهم للحرب الروسية الأوكرانية. على الرغم من اعترافها في مارس / آذار بتورط بعض المجندين في الهجوم، يشير تقرير أوكرانيا إلى أن روسيا قد تواجه خسائر كبيرة في القوى العاملة.

خسائر روسيا البشرية في الحرب

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في منشور على فيسبوك، الأربعاء إن حوالي 31500 جندي روسي قتلوا في الحرب، في غضون ذلك ، امتنعت روسيا إلى حد كبير عن تقديم تحديثات بشأن خسائر جنودها.

وأفاد راديو “أوروبا الحرة” أن الدولة أصدرت آخر حصيلة للقتلى في 25 مارس/آذار الماضي ، قائلة إن 1351 جنديًا وضابطًا روسيًا قتلوا في أوكرانيا .

القتلى يسجلوا كمفقودين

وزعمت وكالة حكومية أوكرانية أخرى أن روسيا تحاول إخفاء الحجم الكامل لخسائر قواتها في الحرب.

حيث قالت دائرة الأمن الأوكرانية الشهر الماضي إنها اعترضت مكالمات من جنود روس قالوا إن الجنود القتلى يسجلون على أنهم “مفقودون”. وأن جثثهم مخبأة في “مقالب” ضخمة.

وأشار التقرير الصادر عن مديرية المخابرات الأوكرانية إلى أن تخزين الجثث في ميليتوبول، التي تقع في منطقة زابوريزهزهيا، كان محاولة أخرى من قبل القيادة الروسية لإخفاء الحجم الحقيقي لخسائرها في أوكرانيا.

ووصف حالة محددة في 6 يونيو / حزيران الجاري عندما زار الجيش الروسي منشأة في المدينة المحتلة وفتش غرف التبريد فيها.

وجاء في التقرير، الصادر عن المجموعة التي زارت المنشأة، أن “المعدات وُجدت مناسبة للتحويل إلى مشرحة”.

واطلعت ادارة الشركة على “قرار استخدامهم مؤقتا مجانا لحفظ جثث القتلى من الجنود”.

وقالت المديرية إنه يتم نقل المزيد من جثث الجنود الروس الذين لقوا حتفهم أثناء القتال بالقرب من المدن الأوكرانية الأخرى إلى ميليتوبول.