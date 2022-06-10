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“نيوزويك”: مصنع لتعبئة اللحوم في أوكرانيا مليء بالكامل بجثث الجنود الروس

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
روسيا تملأ مصنع تعليب اللحوم في أوكرانيا بجثث الجنود القتلى watanserb.com
جنود روس

وطن – قالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية في تقرير لها، نقلا عن مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانيةـ إن روسيا حولت مصنعا لتعليب اللحوم في مدينة ميليتوبول الأوكرانية المحتلة إلى مشرحة “مليئة بالكامل” بجثث القتلى من الجنود الروس.

وقالت المديرية إن “إدارة الاحتلال” الروسية في مليتوبول تحاول الآن بشكل عاجل توفير المزيد من المجمدات والثلاجات الصناعية لتخزين موتاها لأن مصنع تعبئة اللحوم لا يتسع لأجسام إضافية.

بوتين يستدعي قوات جديدة

ووفقا للمجلة، فقد جاءت جهود روسيا المزعومة للعثور على مخازن كافية للأعداد الهائلة من القتلى في الوقت الذي وقع فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما، الخميس، يأمر أكثر من 134 ألف مجند جديد في الجيش.

الجنود الروس في أوكرانيا
الجنود الروس في أوكرانيا

بينما نفت وزارة الدفاع الروسية أن المجندين قد تم تجنيدهم للحرب الروسية الأوكرانية. على الرغم من اعترافها في مارس / آذار بتورط بعض المجندين في الهجوم، يشير تقرير أوكرانيا إلى أن روسيا قد تواجه خسائر كبيرة في القوى العاملة.

خسائر روسيا البشرية في الحرب

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في منشور على فيسبوك، الأربعاء إن حوالي 31500 جندي روسي قتلوا في الحرب، في غضون ذلك ، امتنعت روسيا إلى حد كبير عن تقديم تحديثات بشأن خسائر جنودها.

وأفاد راديو “أوروبا الحرة” أن الدولة أصدرت آخر حصيلة للقتلى في 25 مارس/آذار الماضي ، قائلة إن 1351 جنديًا وضابطًا روسيًا قتلوا في أوكرانيا .

القتلى يسجلوا كمفقودين

وزعمت وكالة حكومية أوكرانية أخرى أن روسيا تحاول إخفاء الحجم الكامل لخسائر قواتها في الحرب.

حيث قالت دائرة الأمن الأوكرانية الشهر الماضي إنها اعترضت مكالمات من جنود روس قالوا إن الجنود القتلى يسجلون على أنهم “مفقودون”. وأن جثثهم مخبأة في “مقالب” ضخمة.

وأشار التقرير الصادر عن مديرية المخابرات الأوكرانية إلى أن تخزين الجثث في ميليتوبول، التي تقع في منطقة زابوريزهزهيا، كان محاولة أخرى من قبل القيادة الروسية لإخفاء الحجم الحقيقي لخسائرها في أوكرانيا.

ووصف حالة محددة في 6 يونيو / حزيران الجاري عندما زار الجيش الروسي منشأة في المدينة المحتلة وفتش غرف التبريد فيها.

وجاء في التقرير، الصادر عن المجموعة التي زارت المنشأة، أن “المعدات وُجدت مناسبة للتحويل إلى مشرحة”.

واطلعت ادارة الشركة على “قرار استخدامهم مؤقتا مجانا لحفظ جثث القتلى من الجنود”.

وقالت المديرية إنه يتم نقل المزيد من جثث الجنود الروس الذين لقوا حتفهم أثناء القتال بالقرب من المدن الأوكرانية الأخرى إلى ميليتوبول.

المصدرنيوزويك - ترجمة وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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