نواب إسبان لـ”سانشيز”: حان الوقت لنقول لك كما قالت الجزائر: لقد بلغ السيل الزبى

وطن – توالت ردود الأفعال الغاضبة من قبل سياسيين وأعضاء برلمان إسبان، ضد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وذلك عقب إعلان الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع مدريد، والتهديد بوقف تصدير الغاز لها، غضبا من ارتماء “سانشيز” في أحضان المغرب واعترافه بالحل المغربي لقضية الصحراء.

وفي هذا السياق، قالت البرلمانية الإسبانية، روزا دياز، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “لقد اقتربت لحظة أن يقول الإسبان لبيدرو سانشيز وللحزب الاشتراكي كما قالت له الجزائر “لقد بلغ السيل الزبى”.

Se acerca el momento en el que los españoles le vamos a decir a @sanchezcastejon y al @PSOE lo mismo que le ha dicho Argelia: “ Hasta aquí”. https://t.co/l5lpidVMTq — Rosa Díez (@rosadiezglez) June 9, 2022

ثلاث أزمات

وفي نفس السياق، عبرت البرلمانية الإسبانية عن حزب “بيلدو”، ميرتكسي إيزبوروا، عن غضبها من سياسة “سانشيز” التي دفعت الجزائر لهذه الخطوة، مطالبة رئيس الحكومة بتصحيح موقفه تجاه قضية الصحراء الغربية، مؤكدة أنه فتح ثلاث أزمات مع جبهة البوليساريو و الجزائر ومع غالبية أعضاء الهيئة التشريعية في البلد.”

توتير العلاقة مع الجزائر بمثابة بلطجة

من جانبه، وصف النائب سيرجيو ساياس، موقف سانشيز الجديد بشأن ملف الصحراء الغربية، والذي كان السبب المباشر لتوتر العلاقات مع الجزائر بـ”البلطجي”. مشيرا إلى أن بلاده “لا تستحق أن تكون أضحوكة دولية” بسبب هذا الموقف.

وقال في تغريدة له: “إذا لم يستجب الشعب الإسباني بقوة ديمقراطية للكارثة التي تسبب فيها سانشيز مع الجزائر فهذا يعني أننا نتعرض للتخدير بشكل خطير”.

Si la sociedad española no responde con democrática contundencia al desastre que está causando Sánchez, es que estamos peligrosamente anestesiados. España no se merece ser el hazme reír internacional por la falta de palabra y la actitud trilera de su presidente. #Argelia — Sergio Sayas (@sergiosayas) June 8, 2022

انحراف دبلوماسي

ورأى النائب الإسباني بالبرلمان الأوروبي غونزاليس بونس، أن موقف مدريد الجديد حول الصحراء الغربية “انحراف دبلوماسي”.

وطالب “بونس” رئيس الحكومة بكشف ما إذا كانت المعلومات الخاصة المسروقة من هاتفه كانت سببا في “سلوكه الغير منتظم”، في إشارة لابتزاز مغربي لرئيس الحكومة عقب الاتهامات التي وجهت لها باختراق هاتفه وعدد آخر من المسؤولين الإسبان.

Después del inexplicable volantazo diplomático dado por Sánchez respecto al Magreb y de las humillantes consecuencias que está teniendo para España, urge que Sánchez aclare si la información privada robada de su móvil oficial condicionó su errática actuación en este caso. — González Pons (@gonzalezpons) June 9, 2022

ودعت الأمينة العامة لحزب الشعب الإسباني، كوكا غامارا، وزير الخارجية مانويل ألباريس، للمثول أمام البرلمان من أجل المساءلة حول قرار الجزائر بالتعليق الفوري لمعاهدة حسن الجوار.

واعتبرت “غامارا ” أن خطوة الجزائر “نتيجة أخرى لغياب سياسة الدولة”، لافتة إلى أن أبناء جلدتها يريدون تفسيرات حول ما جرى.

Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. Argelia rompe el tratado de buena vecindad con España. Otra consecuencia de la falta de política de Estado. Pedimos la comparecencia urgente del ministro Albares. Los españoles merecen explicaciones.https://t.co/EzWZnvEIzX — Cuca Gamarra (@cucagamarra) June 8, 2022

الجزائر توقف العمل باتفاقية الصداقة مع إسبانيا

وكانت الجزائر قد أعلنت، الأربعاء، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا التي أبرمت في 8 أكتوبر/تشرين أول 2002 مع المملكة الإسبانية.

وقالت رئاسة الجمهورية، إن القرار جاء بسبب الموقف الجديد الذي تبنته السلطات الإسبانية حيال قضية الصحراء الغربية.

من جهتها، ردّت إسبانيا على قرارات الجزائر، على لسان النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة التحول البيئي، تيريزا ريبيرا، التي “حذّرت” الجزائر من قطع إمدادات الغاز عن إسبانيا، مشيرة إلى أن مدريد ستلجأ إلى المحكمة الدولية في حال حدث ذلك.

اقرأ أيضا: