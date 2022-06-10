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حياتنا

صور تُظهر بيكيه وحبيبته الجديدة في ملهى ليلي (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
نشر صور جيرارد بيكيه مع حبيبته الجديدة بعد انفصاله عن شاكيرا watanserb.com
بيكيه وشاكيرا

وطن – نشر موقع صحيفة El Periodico اليومية الإسبانية، صوراً قال إنّها تظهر جيرارد بيكيه مع حبيبته الجديدة في ملهى ليلي شهير في برشلونة.

جيرارد بيكيه وحبيبته الجديدة أمام ملهى ليلي في برشلونة
جيرارد بيكيه وحبيبته الجديدة أمام ملهى ليلي في برشلونة

وبحسب الصحيفة، فإنّ صديقة بيكيـه الجديدة تبلغ من العمر (22 عاما) وتعمل في ملهي La Traviesa الشهير في برشلونة.

وذكرت الصحافيتان في الصحيفة (لورا فا ولورينا فاسكيز) أن صديقة بيكيه الجديدة حذفت مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بعد الإعلان عن انفصاله عن المغنية الشهيرة شاكيرا.

وأشارتا إلى ان أول حرف من اسمها C.

وبحسب الصحيفة، التقى بيـكيه “بصديقته الخاصة” عدة مرات منذ أول لقاء بينهما.

 

المصدرEl Periodico - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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