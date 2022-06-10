صور تُظهر بيكيه وحبيبته الجديدة في ملهى ليلي (شاهد)

وطن – نشر موقع صحيفة El Periodico اليومية الإسبانية، صوراً قال إنّها تظهر جيرارد بيكيه مع حبيبته الجديدة في ملهى ليلي شهير في برشلونة.

وبحسب الصحيفة، فإنّ صديقة بيكيـه الجديدة تبلغ من العمر (22 عاما) وتعمل في ملهي La Traviesa الشهير في برشلونة.

وذكرت الصحافيتان في الصحيفة (لورا فا ولورينا فاسكيز) أن صديقة بيكيه الجديدة حذفت مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بعد الإعلان عن انفصاله عن المغنية الشهيرة شاكيرا.

وأشارتا إلى ان أول حرف من اسمها C.

وبحسب الصحيفة، التقى بيـكيه “بصديقته الخاصة” عدة مرات منذ أول لقاء بينهما.