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شاكيرا تفضح بيكيه وتكشف أوّل حرف من اسم عشيقته الجديدة!

ملهى La Traviesa الشهير في برشلونة مكان "لم الشمل" بين بيكيه وعشيقه الجديد

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
شاكيرا تكشف أول حرف من اسم حبيبته الجديدة watanserb.com
شاكيرا انفصلت عن بيكيه بسبب الخيانة

وطن – ذكرت شبكة Univision التلفزيونية الأمريكية، تفاصيل جديدة حول انفصال المغنية شاكيرا عن مدافع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه بعد 11 عامًا من علاقتهما.

انفصال شاكيرا وبيكيه
انفصال شاكيرا وبيكيه تم بعد 11 عاماً من العلاقة

ولفتت الشبكة إلى أن هناك المزيد من “القيل والقال” حول “الحبيبة الجديدة” لبيكيه، حيث وصفت وسائل الإعلام أن “فتاة بيكيه الجديدة” كانت نقطة الانهيار في العلاقة.

من جانبها، كشفت صحيفة El Periodico اليومية الإسبانية، عن مزيد من المعلومات حول الانفصال. قائلة إنّ شـاكيرا ذكرت أن اسم حبيبة بيكيه الجديدة يبدأ بحرف C.

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شاكيرا وبيكيه

وبحسب الصحيفة، التقى بيكيه “بصديقته الخاصة” عدة مرات منذ أول لقاء بينهما.

وكان ملهى La Traviesa الشهير في برشلونة، مكان “لم الشمل” بين بيكيه وعشيقته الجديدة.

وذكرت الصحافيتان في الصحيفة (لورا فا ولورينا فاسكيز) أن صديقة بيكيه الجديدة حذفت مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

 

المصدرEl Periodico - Univision - وطن - انستغرام
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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