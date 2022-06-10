شاكيرا تفضح بيكيه وتكشف أوّل حرف من اسم عشيقته الجديدة!

وطن – ذكرت شبكة Univision التلفزيونية الأمريكية، تفاصيل جديدة حول انفصال المغنية شاكيرا عن مدافع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه بعد 11 عامًا من علاقتهما.

ولفتت الشبكة إلى أن هناك المزيد من “القيل والقال” حول “الحبيبة الجديدة” لبيكيه، حيث وصفت وسائل الإعلام أن “فتاة بيكيه الجديدة” كانت نقطة الانهيار في العلاقة.

من جانبها، كشفت صحيفة El Periodico اليومية الإسبانية، عن مزيد من المعلومات حول الانفصال. قائلة إنّ شـاكيرا ذكرت أن اسم حبيبة بيكيه الجديدة يبدأ بحرف C.

وبحسب الصحيفة، التقى بيكيه “بصديقته الخاصة” عدة مرات منذ أول لقاء بينهما.

وكان ملهى La Traviesa الشهير في برشلونة، مكان “لم الشمل” بين بيكيه وعشيقته الجديدة.

وذكرت الصحافيتان في الصحيفة (لورا فا ولورينا فاسكيز) أن صديقة بيكيه الجديدة حذفت مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.