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رسالة نارية من مفتي سلطنة عمان بعد إدانة متهمين بالتطاول على الذات الإلهية

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي watanserb.com
مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي

وطن – تعليقا على الأحكام الصادرة بحق مواطنين عمانيين أدينا بتهمة الطعن في الذات الإلهية، والإساءة للأديان السماوية، أصدر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بيانا عبر فيه عن شكره للمؤسسة القضائية.

وقال الشيخ “الخليلي” في بيان له عبر “تويتر”:” إنا لنشكر المؤسسة القضائية في بلادنا على الأحكام التي أصدرتها على المتطاولين على الله. ونسأل الله تعالى لها التوفيق دائما لحماية حمى الدين الحنيف والانتصار لله تعالى. فماذا يبقى للإنسان إن تطاول على الله الذي خلقه فسواه، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة”.

وأوضح الشيخ “الخليلي” أن ما يؤدي بالإنسان لهذا المصير هو “الخذلان” الذي أسقطهم في “مهاوي الهلكة حتى لا يبالي بما يقوله وما يكتبه”.

وفي رسالة موجهة للأجهزة الأمنية ربما، قال الشيخ “الخليلي”: “وإنا لنرجو تتبع هؤلاء الملاحدة ومحاكمتهم بما تقتضيه شريعة الله غيرة على الحق وصونا لحمى الدين”.

دعوة لتتبع الملاحدة

كما وجه الشيخ “الخليلي” رسالة لـ”أولياؤهم” الذي انتقدوا واعترضوا على الأحكام فإنهم “بجانب كونهم أعداء لله تعالى هم أعداء للبشرية ودعاة إلى الفوضى”.

واختتم مفتي سلطنة عمان قائلا: “فسحقا لهم ثم سحقا”.

تفاصيل محاكمة متهمين بالإساءة للذات الإلهية

وكان الادعاء العام في سلطنة عمان، قد أصدر، الأربعاء، بيانا كشف فيه تفاصيل الحكم على متهمين فـي جنايتي التطاول على الذات الإلهية، والإساءة إلى الأديان السماوية.

وأوضح الإدعاء العام أن الحكم على المدانين صدر عن دائرة الجنايات، بمحكمة الاستئناف بصحار، بتاريخ الثلاثاء 7مايو/أيار الجاري.

ووفقا لما ورد في البيان، فقد “تم إدانة المتهم (علي بن مرهون بن عبد الله)، بجناية التطاول على الذات الإلهية والإساءة إليها، وقضت بسجنه خمـس سـنـوات”.

إدانة مريم النعيمي

كما أوضح البيان انه تم “إدانة المتهمة (مريم بنت يوسف بن علي) بجناية الإساءة إلى الأديان السماوية. وقضت بسجنها ثلاث سنوات، والأمر بنشر الحكم ومصادرة هاتفيهما المضبوطين، وغلق حساباتهما في برنامج التواصل الاجتماعي (توتير) وإلزامهما بالمصاريف القانونية.”

براءة غيث بن مطر جزائيا

كما أوضح البيان “ببراءة المتهم غيث بن مطر بن حمد جزائيا بشـأن جنايتي التطاول على الذات الإلهية والإساءة إليها، واستخدام الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات في التحريض والإغواء على ارتكاب الفجور؛ لانعدام مسؤوليته الجزائية”.

كما قضى الحكم بعـدم الاختصاص بالنظر في الجنح كافة والمنسوبة للمتهمين جميعهم، وإحالتهـا مع الهواتف المضبوطة العائدة للمتهمين (غيث بن مطر) و(عبد الله بنحسن)، إلى محكمة الجنح المختصة.

وشدد البيان على أن “التحقيقات التي أجراها الادعاء العام أكدت قيام المحكوم عليهما (علي بن مرهون) و (غيث بن مطر) بنشـر كتابات على حسابهما الشخصي عبر منصـة التواصل الاجتماعي “توتير” متطاولين فيها على الذات الإلهية.

المصدرتويتر - رصد وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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