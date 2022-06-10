رسالة نارية من مفتي سلطنة عمان بعد إدانة متهمين بالتطاول على الذات الإلهية

وطن – تعليقا على الأحكام الصادرة بحق مواطنين عمانيين أدينا بتهمة الطعن في الذات الإلهية، والإساءة للأديان السماوية، أصدر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بيانا عبر فيه عن شكره للمؤسسة القضائية.

وقال الشيخ “الخليلي” في بيان له عبر “تويتر”:” إنا لنشكر المؤسسة القضائية في بلادنا على الأحكام التي أصدرتها على المتطاولين على الله. ونسأل الله تعالى لها التوفيق دائما لحماية حمى الدين الحنيف والانتصار لله تعالى. فماذا يبقى للإنسان إن تطاول على الله الذي خلقه فسواه، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة”.

وأوضح الشيخ “الخليلي” أن ما يؤدي بالإنسان لهذا المصير هو “الخذلان” الذي أسقطهم في “مهاوي الهلكة حتى لا يبالي بما يقوله وما يكتبه”.

وفي رسالة موجهة للأجهزة الأمنية ربما، قال الشيخ “الخليلي”: “وإنا لنرجو تتبع هؤلاء الملاحدة ومحاكمتهم بما تقتضيه شريعة الله غيرة على الحق وصونا لحمى الدين”.

دعوة لتتبع الملاحدة

كما وجه الشيخ “الخليلي” رسالة لـ”أولياؤهم” الذي انتقدوا واعترضوا على الأحكام فإنهم “بجانب كونهم أعداء لله تعالى هم أعداء للبشرية ودعاة إلى الفوضى”.

واختتم مفتي سلطنة عمان قائلا: “فسحقا لهم ثم سحقا”.

إنا لنشكر المؤسسة القضائية في بلادنا على الأحكام التي أصدرتها على المتطاولين على الله، ونسأل الله تعالى لها التوفيق دائما لحماية حمى الدين الحنيف والانتصار لله تعالى، فماذا يبقى للإنسان إن تطاول على الله الذي خلقه فسواه، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة pic.twitter.com/SrGNQkDSTO — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) June 10, 2022

تفاصيل محاكمة متهمين بالإساءة للذات الإلهية

وكان الادعاء العام في سلطنة عمان، قد أصدر، الأربعاء، بيانا كشف فيه تفاصيل الحكم على متهمين فـي جنايتي التطاول على الذات الإلهية، والإساءة إلى الأديان السماوية.

وأوضح الإدعاء العام أن الحكم على المدانين صدر عن دائرة الجنايات، بمحكمة الاستئناف بصحار، بتاريخ الثلاثاء 7مايو/أيار الجاري.

ووفقا لما ورد في البيان، فقد “تم إدانة المتهم (علي بن مرهون بن عبد الله)، بجناية التطاول على الذات الإلهية والإساءة إليها، وقضت بسجنه خمـس سـنـوات”.

إدانة مريم النعيمي

كما أوضح البيان انه تم “إدانة المتهمة (مريم بنت يوسف بن علي) بجناية الإساءة إلى الأديان السماوية. وقضت بسجنها ثلاث سنوات، والأمر بنشر الحكم ومصادرة هاتفيهما المضبوطين، وغلق حساباتهما في برنامج التواصل الاجتماعي (توتير) وإلزامهما بالمصاريف القانونية.”

براءة غيث بن مطر جزائيا

كما أوضح البيان “ببراءة المتهم غيث بن مطر بن حمد جزائيا بشـأن جنايتي التطاول على الذات الإلهية والإساءة إليها، واستخدام الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات في التحريض والإغواء على ارتكاب الفجور؛ لانعدام مسؤوليته الجزائية”.

كما قضى الحكم بعـدم الاختصاص بالنظر في الجنح كافة والمنسوبة للمتهمين جميعهم، وإحالتهـا مع الهواتف المضبوطة العائدة للمتهمين (غيث بن مطر) و(عبد الله بنحسن)، إلى محكمة الجنح المختصة.

وشدد البيان على أن “التحقيقات التي أجراها الادعاء العام أكدت قيام المحكوم عليهما (علي بن مرهون) و (غيث بن مطر) بنشـر كتابات على حسابهما الشخصي عبر منصـة التواصل الاجتماعي “توتير” متطاولين فيها على الذات الإلهية.