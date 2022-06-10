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اقتصاد

الانهيار مستمر .. انخفاض كبير بسعر الدولار في السوق السوداء بالسودان

باسل النجار
كتب باسل النجار
انخفاض كبير بسعر الدولار في السوق السوداء بالسودان watanserb.com
انخفاض كبير بسعر الدولار في السوق السوداء بالسودان

وطن – يتواصل الانخفاض الكبير بسعر الدولار أمام الجنيه السوداني، لليوم الثالث على التوالي في السوق السوداء بالسودان، مدفوعا بإجراءات البنك المركزي السوداني.

سعر الدولار في السودان

وجاء ذلك بحسب ما أخبر به متعاملون في هذه السوق (وطن)، حيث أكدوا تواصل انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه السوداني، في سابقة لم تحدث من أشهر.

ولم تشر المصادر التي تحدثت للصحيفة عن رقم محدد لسعر الدولار حاليا، حيث لم يستقر على رقم ثابت حتى الآن ويختلف التعامل من تاجر لآخر بسبب الارتباك الكبير الحاصل في السوق الموازية.

لكن جميع المصادر التي تحدثت لـ(وطن) كشفت عن انخفاضات كبيرة جديدة بسعر الدولار، والذي قد يصل الأسبوع المقبل إلى ما دون الـ560 جنيها سودانيا مقابل الدولار.

وباتت الآن لأول مرة أسعار الدولار في البنوك السودانية أعلى من سعر السوق السوداء، بسبب الضربة الكبيرة التي وجهتها السلطات لهذه السوق، حيث تم إلقاء القبض على عدد كبير من تجار العملة خلال الأيام الماضية، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة لـ(وطن).

سعر الدولار في بنك الخرطوم

ووصل سعر صرف الدولار إلى 567.50 جنيها للشراء، مقابل 571.76 جنيها للبيع، بحسب أحدث نشرة لبنك الخرطوم الحكومي، أكبر بنوك الحكومة بالسودان.

سعر اليورو في السودان

وبلغ سعر اليورو في السودان اليوم 607 للشراء، و611.5 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 709 جنيهات للشراء، و714.3 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 150.7 جنيه للشراء، مقابل 151.8 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 154.1 جنيها للشراء، مقابل 155.3 جنيها للبيع.

ويشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالخرطوم، كان قد أعلن في وقت سابق، أنّ الجنيه السوداني انخفض 20 مرة خلال الخمس سنوات الماضية، بنسبة 2000%.

ويعاني الاقتصاد السوداني أزمة اقتصادية حادة وغير مسبوقة في تاريخه، جراء ارتباك المشهد السياسي في البلاد من الإطاحة بنظام عمر البشير، وفاقم تلك الأزمة تداعيات جائحة كورونا وتلاها حرب روسيا وأوكرانيا الذي زادت الأمر سوء وأربكت اقتصاد العالم كله.

المصدربنك الخرطوم - وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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