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الأمر أبعد من التطبيع .. إسرائيل تنشر منظومة رادارات في الإمارات والبحرين

بعد ساعات قليلة من زيارة نفتالي بينيت إلى الإمارات ولقائه محمد بن زايد

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
إسرائيل تنشر منظومة رادارات في الإمارات والبحرين watanserb.com
إسرائيل تنشر منظومة رادارات في الإمارات والبحرين

وطن – بعد ساعات قليلة من الزيارة الخاطفة التي قام بها رئيس وزراء دولة الاحتلال، نفتالي بينيت إلى الإمارات ولقائه رئيسها محمد بن زايد، كشفت “القناة12” العبرية، أن إسرائيل نشرت منظومة رادارية في عدة دول في الشرق الأوسط من بينها الإمارات والبحرين، بهدف “مواجهة تهديدات إيران الصاروخية”.

نفتالي بينيت يلتقي في أبوظبي رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد
نفتالي بينيت يلتقي في أبوظبي رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد

وذكرت القناة الإسرائيلية أن منظومة الرادار الإسرائيلية “نجحت في توفير إنذار مبكر قبل أشهر عدة عندما أطلقت إيران طائرات مسيرة ملغمة باتجاه إسرائيل، حيث تم إسقاطها فوق العراق”.

مساعٍ أمريكية لإقامة تحالف أمني بالمنطقة

وفي سياق مشابه، كشفت القناة بأن الإدارة الأمريكية تسعى لإقامة تحالف أمني يضم إسرائيل وعددا من دول الخليج بما في ذلك دول لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية.

وقالت القناة إن إدارة بايدن تروج حاليا لاتفاقية تعاون دفاعي دفاعي بين إسرائيل والعديد من الدول العربية ضد تهديدات إيران، وأنه وبموجب الاتفاقية الناشئة، ستحقق الولايات المتحدة التعاون بين إسرائيل وست دول عربية في الخليج، بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.

التعاون سيشمل العراق

واعتبرت القناة أن المعنى الواضح هو أن إسرائيل ستتعاون وتنسق الإجراءات العسكرية والأمنية مع العديد من الدول التي لا تربطها بها علاقات سياسية، بما في ذلك العراق – الذي حظر مؤخرا جميع الإجراءات التي من شأنها تعزيز التطبيع والعلاقات مع إسرائيل.

كجزء من الاقتراح، يعتزم البنتاغون دفع إستراتيجية أمنية ضد سلسلة من التهديدات من إيران.

حيث ستلزم مسودة الاتفاقية، التي لم تتم الموافقة عليها بشكل نهائي بعد، البنتاغون بتقديم خطة دفاع كاملة في غضون 180 يومًا ضد الضربات الجوية والصواريخ وغيرها من إيران.

10 دول ستنضم للاتفاقية الأمنية

ولفتت القناة إلى انه من المتوقع أن تشمل الاتفاقية ما مجموعه 10 دول إلى جانب الولايات المتحدة – أعضاء في مجلس التعاون الخليجي: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان والكويت وقطر؛ وكذلك الأردن ومصر وإسرائيل، والعراق.

وجاء في مسودة الاقتراح أن “سلسلة أنظمة الدفاع الجديدة ستساعد في توفير حماية أمن أفضل للمملكة العربية السعودية وقطر ودول الخليج الأربع الأخرى، إلى جانب مصر والعراق وإسرائيل والأردن”.

القبة الحديدية watanserb.com
القبة الحديدية الاسرائيلية

وأوضحت ان هذه المنظومة ستتصدى إلى صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والمركبات الجوية المأهولة وغير المأهولة وأنظمة الصواريخ الإيرانية المتطورة.

المصدرالقناة 12 العبرية - وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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