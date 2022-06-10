إنتر ميلان يحسم صفقة ديبالا .. وهذه تفاصيل عقده

وطن – يقترب نادي إنتر ميلان الإيطالي، من حسم صفقة ضم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا 28 عاماً، القادم من فريق يوفنتوس في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

ووفق شبكة ” سكاي سبورتس” الإيطالية، فإن إنتر ميلان بات الأقرب لحسم صفقة التعاقد مع الأرجنتيني ديبالا، بعد نهاية عقده مع السيدة العجوز الإيطالي الموسم المنصرم.

🚨 وكيل باولو ديبالا وصل الآن إلى المقر الرئيسي لنادي الانتر :

متفائل؟ نعم في الحياة.pic.twitter.com/j6y2ZBt1ME — عـمـاد (@Inter_wm) June 8, 2022

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انتقال ديبالا إلى إنتر ميلان

ويعد انتقاد باولو ديبالا إلى الغريم التقليدي إنتر ميلان، ضربة قوية لعشاق وجماهير ناديه السابق يوفنتوس، عقب فشل التوصل مع إدارة الأخير في تجديد عقد للبقاء مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

سكاي:سيحل ديبالا مكانه كلاعب أساسي مع لاوتارو سيعمل باولو كمهاجم ثان بينما سيلعب تورو في قلب الهجوم يجب الانتباه لـ لوكاكو في حال وصل البلجيكي فلا يمكن استبعاد ديبالا خلف التورو ولوكاكو على شكل رمح مدمر. pic.twitter.com/UzPLkilmEA — إنــتــر 📊. (@inter_italian) June 9, 2022

من جهته، أكدت صحيفة ” كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، عن قرب انتقال ديبالا إلى إنتر ميلان (النيرازوري)، بعد الاجتماع الأخير بين إدارة الإنتر ووكيل أعمال اللاعب.

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تفاصيل عقد ديبالا

وبينت الصحيفة، بأنه تم الاتفاق بالفعل بين وكيل أعمال ديبالا وإدارة إنتر ميلان، على ضم اللاعب بعقد لمدة 4 مواسم قادمة، أي حتى صيف عام 2026. كما وسيتقاضى الأرجنتيني 7 ملايين يورو في الموسم الواحد.

كما وأشارت، أن صفقة تعاقد إنتر ميلان مع ديبالا، ستحسم بشكل نهائي خلال الأسبوع المقبل، في ظل رغبة الأخير البقاء في دولة إيطاليا.

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فيما يتجهز نادي يوفنتوس ” السيدة العجوز”، للتعاقد مع نجمه السابق بول بوغبا بعد رحيله عن نادي مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر”. كبديل عن ديبالا هذا الصيف.

🚨دي مارزيو: الإنتر يملك ديبالا في يده، العرض راتب 5-5.5م€ + مكافآت بعقد لمدة 4 سنوات، سيكون هناك اجتماع آخر الأسبوع المقبل، هناك ثقة كبيرة جداً، أعرب اللاعب عن رغبته في الذهاب إلى الإنتر.🔵⚫️ pic.twitter.com/pbeY7plwbh — هُنـا الإنتـر (@iHere_Inter) June 8, 2022

وكانت العديد من الأندية في القارة الأوروبية العجوز تنافست في التعاقد .مع الأرجنتيني ديبالا، نجم يوفنتوس السابق، كان من أبرزها بوروسيا دورتموند الألماني، أرسنال ونيوكاسل وتوتنهام الإنجليزي، للحصول على خدماته.

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