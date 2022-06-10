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رياضة

إنتر ميلان يحسم صفقة ديبالا .. وهذه تفاصيل عقده

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
إنتر ميلان يقترب من حسم صفقة باولو ديبالا watanserb.com

وطن – يقترب نادي إنتر ميلان الإيطالي، من حسم صفقة ضم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا 28 عاماً، القادم من فريق يوفنتوس في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

ووفق شبكة ” سكاي سبورتس” الإيطالية، فإن إنتر ميلان بات الأقرب لحسم صفقة التعاقد مع الأرجنتيني ديبالا، بعد نهاية عقده مع السيدة العجوز الإيطالي الموسم المنصرم.

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انتقال ديبالا إلى إنتر ميلان

ويعد انتقاد باولو ديبالا إلى الغريم التقليدي إنتر ميلان، ضربة قوية لعشاق وجماهير ناديه السابق يوفنتوس، عقب فشل التوصل مع إدارة الأخير في تجديد عقد للبقاء مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

من جهته، أكدت صحيفة ” كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، عن قرب انتقال ديبالا إلى إنتر ميلان (النيرازوري)، بعد الاجتماع الأخير بين إدارة الإنتر ووكيل أعمال اللاعب.

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تفاصيل عقد ديبالا

وبينت الصحيفة، بأنه تم الاتفاق بالفعل بين وكيل أعمال ديبالا وإدارة إنتر ميلان، على ضم اللاعب بعقد لمدة 4 مواسم قادمة، أي حتى صيف عام 2026. كما وسيتقاضى الأرجنتيني 7 ملايين يورو في الموسم الواحد.

كما وأشارت، أن صفقة تعاقد إنتر ميلان مع ديبالا، ستحسم بشكل نهائي خلال الأسبوع المقبل، في ظل رغبة الأخير البقاء في دولة إيطاليا.

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فيما يتجهز نادي يوفنتوس ” السيدة العجوز”، للتعاقد مع نجمه السابق بول بوغبا بعد رحيله عن نادي مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر”. كبديل عن ديبالا هذا الصيف.

وكانت العديد من الأندية في القارة الأوروبية العجوز تنافست في التعاقد .مع الأرجنتيني ديبالا، نجم يوفنتوس السابق، كان من أبرزها بوروسيا دورتموند الألماني، أرسنال ونيوكاسل وتوتنهام الإنجليزي، للحصول على خدماته.

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المصدروطن + سكاي سبورتس + كالتشيو ميركاتو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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