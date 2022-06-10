“أوراس”: جمال بلماضي يورط المنتخب الجزائري ويرفض اللعب أمام إيران لهذا السبب

وطن – بعد ساعات قليلة من الغضب الذي لحق بالمنتخب الجزائري لحظة وصوله إلى قطر، كشفت مصادر موثوقة من داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، يرفض لعب المباراة الودية ضد إيران بسبب الملعب.

وأوضحت المصادر التي تحدثت لموقع “أوراس” أن جمال بلماضي يرفض لعب المباراة، في نادي قطر لعدم توفر التكييف، خاصة وأن درجة الحرارة في الدوحة حاليا بين 40 و45 والرطوبة تفوق 80٪ في حدود التاسعة مساء، وهو توقيت لعب المباراة الودية ضد إيران والمقرر إقامتها يوم 12يونيو/حزيران الجاري.

وكان الموقع الإخباري الجزائري قد تحدث، الخميس، عما وصفه بفضيحة للمنتخب الجزائري في قطر، فجرت غضب مدرب منتخب الجزائر الوطني جمال بلماضي.

منتخب الجزائر في قطر

الموقع الجزائري نقل عن مصادره التي وصفها بـ”الموثوقة”، أن فريق الجزائر لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي لم يجدوا وسيلة نقل لنقلهم من المطار، وانتظر اللاعبون والطاقم الفني أكثر من نصف ساعة خارج المطار.

مصادر “أوراس” ذاتها ذكرت أيضا أنه مدرب المنتخب لا يعلم الجزائر أين سيتدرب لاعبوه ولا في أي ملعب سيواجه إيران، وهو ما تم كشفه اليوم.

جمال بلماضي غاضب

وفجر هذا الأمر غضب جمال بلماضي، بحسب ما كشفت المصادر بسبب ما حدث في مطار الدوحة الدولي وسوء الإدارة في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما لفت موقع “أوراس” في تقريره الذي طالعته (وطن) أن “الفضائح في المنتخب الجزائري لا تتوقف، بعد الخطأ الذي كاد أن يدمر منتخب الجزائر أمام أوغندا.

وكان منتخب الجزائر قريبا من خسارة مواجهته أمام أوغندا، بسبب “التسيب” والإهمال في لجنة التحكيم، بحسب ما كشفه الإعلامي الجزائري حسين جناد.

وكان “جناد” أكد أن ثلاثي التحكيم المصري، بقيادة محمود علي محمود إسماعيل، لم يجدوا سماعاتهم المخصصة للتواصل فيما بينهم أثناء المباراة، قبل نحو ساعة من الزمن على انطلاق المواجهة.

ولهذا كان طاقم التحكيم المصري سيلغي اللقاء نهائيا، لولا حالة استنفار قصوى حدثت.