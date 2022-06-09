15 سرا حول الصحة الجنسية للرجال!

وطن-إن فوائد الجنس على صحتنا معروفة جيدًا، حيث يمكن أن تساعدنا في تقوية جهاز المناعة وتقليل التوتر وزيادة احترام الذات وحتى الحفاظ على لياقتنا.

لذلك ليس من المستغرب أن تكون الاختلالات الجنسية عند الرجال هي أكثر المشكلات شيوعًا في استشارات طب المسالك البولية والجنس.

فيما يلي تحدثت مجلة “تو كانال دي سالود” الإسبانية، عن مشاكل ضعف الانتصاب والقذف واضطرابات القضيب وتأثير هرمون التستوستيرون على الرغبة والاختلالات الجنسية الذكرية الأخرى.

ونقلا عن المجلة تقول “وطن” من خلال ترجمتها أن هناك أربع مواضيع تهم الرجال أكثر حول صحتهم الجنسية.

الضعف الجنسي لدى الرجال. نقدم لكم أكثر من 15 معلومة عن مشكلة الانتصاب التي تصيب ما يقارب من مليوني رجل حسب الدراسات الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، نشرح آلية الانتصاب وأسباب هذا الخلل الوظيفي الجنسي الشائع.

القذف. هل هو عملية مؤلمة؟ ماذا تعني التغييرات في القذف؟ هل صحيح أن القذف بكثرة يمكن أن يكون إجراءً للوقاية من سرطان البروستاتا؟ هل هناك ما يثير الفضول حول القذف عند الذكور وما هي العلامات التحذيرية التي يجب أن تكون على دراية بها؟

التقوس واضطرابات أخرى في القضيب. من لم يتساءل أبدًا عما إذا كان شكل وحجم القضيب مهمين في العلاقات الجنسية؟ للإجابة على هذا السؤال عملت المجلة على توضيح ما هي الاضطرابات التي تصيب العضو الذكر وكيف يمكن علاجها.

الرغبة الجنسية. لا تقتصر التغيرات الهرمونية على النساء فقط. على وجه التحديد، يمكن أن يؤدي الانخفاض في مستويات هرمون التستوستيرون إلى انخفاض الرغبة الجنسية.

كما يلي سنكتشف ما يقوله العلم عن هرمون التستوستيرون وتأثيره على صحة الرجال.

الاختلالات الجنسية الرئيسية عند الرجال

خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن مشاكل الانتصاب ليست هي المشكلة الوحيدة التي يمكن أن تتداخل مع النشاط الجنسي. في الواقع، إن مصطلح الخلل الوظيفي الجنسي يشمل أي مشكلة تنشأ خلال أي مرحلة من مراحل الفعل الجنسي، تتراوح من الرغبة إلى الحل والتي يمكن أن تكون ناجمة عن مشاكل جسدية أو نفسية أو كليهما في نفس الوقت.

لا ينبغي أن ننسى أن الاختلالات الجنسية تؤثر على كل من الرجال والنساء. في هذا الصدد، يخبرنا الدكتور خافيير كامبرونيرو سانتوس، رئيس قسم جراحة المسالك البولية في مستشفى كيرونسالود سان خوسيه أنه “ليس من السهل معرفة الرقم الحقيقي ولكن يُقدر أن الاختلالات الجنسية تؤثر على بين 4 و 10٪ من السكان”.

في حالة الرجال على وجه الخصوص، فإن الخلل الجنسي الأكثر شيوعًا هو ضعف الانتصاب وسرعة القذف وتأخر القذف أو تثبيطه وقلة الرغبة. في حين أن المرأة عادة ما تعاني من آلام أثناء الجماع وقلة الترطيب ومشاكل في الوصول إلى النشوة الجنسية أو فقدان النشوة، وتثبيط الرغبة الجنسية والتشنج المهبلي، وهو مرض يمنع الإيلاج.

متى يجب أن تذهب إلى Sex Therapy؟

من الممكن حاليًا علاج الاختلالات الجنسية بطريقة شخصية من خلال الاستشارات الطبية المتخصصة في علم الجنس. من خلال العلاج، يتم تقديم المشورة الفردية ووصف العلاج الجنسي أيضًا والذي يتكون من طرق التدريس والأدوات التي تهدف إلى تحسين جودة العلاقات الجنسية.

بشكل عام، يُنصح بالعلاج الجنسي في حالة عدم وجود علاج طبي للعجز الجنسي أو في الحالات التي لا يلاحظ فيها تحسن. ينصح به أيضًا للأزواج الذين يعانون من مشاكل خطيرة، وكذلك للأشخاص الذين يحتاجون إلى أكثر من نصيحة موجزة.

يُضاف إلى أن العلاج الجنسي يتطلب من 8 إلى 10 جلسات أسبوعية ويتم تحديد أهدافه في البداية مع مراعاة الخصائص الشخصية وخصائص الزوجين إن وجدت.

من جهتها تشرح الدكتورة غلوريا بوكاردو فاجاردو، المسؤولة عن الاستشارات الطبية في علم الجنس للرجال في مستشفى كيرونسالود سور أنه: “في كل جلسة يتم اقتراح المؤشرات والتقنيات الضرورية أو الاستراتيجيات العلاجية للمرضى الذين سيحصلون عليها لاستخدامها لاحقًا بأنفسهم”.