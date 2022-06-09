هيفاء وهبي ترتدي جاكيت فوشيا قصير فقط دون بنطال! (شاهد)

وطن- شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها بمجموعة صور جديدة لها بإطلالة جريئة كالعادة.

جاكيت أم فستان؟

وظهرت هيفاء وهبي في الصور التي نشرتها عبر “انستجرام”، وهي ترتدي قطعة لا يمكن الجزم بكونها مجرد جاكيت أم فستان فوشيا.

وتميز ما ارتدته هيفاء بأنه قصير مفتوح من الظهر، ونسقته مع صندل برتقالي اللون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وارتدت هيفاء نظارة شمسية من “ديور”، وكانت الصور بمثابة إعلان لها فقط.

إطلالة كاجوال

وقبل أيام، نشرت النجمة اللبنانية جلسة تصوير بملابس كاجوال. وارتدت هيفاء جينز وتوب أبيض بورود زرقاء.

واعتمدت هيفاء تسريحة الشعر المموج، وأيضاً لم تترك الفنانة تعليقاً على صورها الجديدة.

وقبل أيام قليلة، فاجأت الفنانة اللبنانية متابعيها بجلسة تصوير غريبة بملابس النوم على سريرها.

ملابس النوم

وظهرت هيفاء بالصور التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي بيجامة من الساتان باللون الزهري.

وعلى الرغم من أن البيجامة ساترة، إلا أن الوضعيات التي اتخذتها الفنانة في التصوير، أثارت التساؤلات والجدل.

فقد ظهرت هيفاء مستلقية على بطنها، وفي صورة أخرى، تفتح ساقيها، بينما تتصفح هاتفها وكمبيوترها المحمولان.

وجاء في تعليقات الجمهور: ” عايزة هشيمه يرجع عشان ساب ياسمينا”. وكتبت متابعة: ”شو قصدك بهالحركات؟ أبو هشيمة ما راح يرجعلك”.

هيفاء وهبي وجوني ديب

وفي سياق آخر، هنأت هيفاء وهبي النجم العالمي جوني ديب، بعد فوزه بقضية التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.

ونشرت هيفاء صورة جمعتها بالنجم العالمي مرفقة بتعليق: “العدالة لجوني ديب”.

وبإيموجي قلب، كتبت على صورة أخرى: “جوني ديب يفوز في قضيته ضد آمبر هيرد، العدالة تحققت”.

نجم وحيد يدعم آمبر

وبجانب هيفاء وهبي، انحاز عشرات النجوم إلى جوني ديب، مثل عارضة الأزياء كيت موس، وبيلا حديد، وجنيفر أنيستون، ونعومي كامبل، وإيفا جريبين، وسلمى حايك، وستيف جراهام وغيرهم.

لكن أمبر هيرد تلقت الدعم فقط من النجم الأمريكي. جايسون موموا، التي شاركت معها في فيلم Aquaman.