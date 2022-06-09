 منتخب مصر يسقط أمام إثيوبيا بثنائية قاسية (فيديو)

وطن – تلقى منتخب مصر الخسارة الثقيلة أمام منافسه أثيوبيا بهدفين نظيفين دون رد، الخميس، في تصفيات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2023.

وأحرز أصحاب الأرض أثيوبيا أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال21 عن طريق دوكلي داوا أوتيسا، كما وعزز النتيجة بهدف ثاني جاء في الدقيقة ال39 من توقيع اللاعب شيميليس بيكيلي.

مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

وكان منتخب أثيوبيا الأكثر تسديداً على شباك مرمى نظيره مصر ” الفراعنة”، فقد وصلت عدد تسديداته إلى 10 تسديدات، على عكس الأخير الذي وصلت عدد تسديداته إلى 3 تسديدات فقط.

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كما ووصلت نسبة استحواذ منتخب مصر على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 57%، بينما جاءت نسبة منتخب أثيوبيا إلى 43%.

تشكيلة منتخب مصر

ولعب المدرب إيهاب جلال المباراة بتشكيلة أساسية، في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023 أمام منتخب أثيوبيا، فقد تواجد في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

وفي دفاع التشكيلة آتى كلاً من: علي جابر، محمود علاء الدين، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف. كما وجاء في خط الوسط كلاً من اللاعبين، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة.

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واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد سيد زيزو.

كما وغاب عن المباراة العديد من نجوم المنتخب المصري ” الفراعنة”، وهم محمد صلاح، محمود تريزيجيه، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم بسبب الإصابات.

الكابتن هيثم فاروق يفند أسباب خسارة منتخب مصر أمام إثيوبيا#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا #AFCON2023Q pic.twitter.com/wbiVhK2cqP — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 9, 2022

كما ويستعد منتخب مصر للمواجهة الودية المقبلة أمام كوريا الجنوبية، الثلاثاء، ال14 من شهر يونيو/ حزيران الجاري، في إطار استعدادات الأخير لمونديال كأس العالم 2022 قطر.

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ترتيب المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا 2023

كما ويتصدر منتخب إثيوبيا صدارة ترتيب مجموعة تصفيات كأس أمم أفريقيا لعام 2023. برصيد 3 نقاط، متساوياً بنفس رصيد النقاط على الترتيب مع مالاوي وغينيا ومصر.

تصريحات قوية من الكابتن وائل جمعة بعد خسارة مصر من إثيوبيا#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا #AFCON2023Q pic.twitter.com/ohudTOrkHV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 9, 2022

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