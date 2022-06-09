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رياضة

 منتخب مصر يسقط أمام إثيوبيا بثنائية قاسية (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 watanserb.com
مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

وطن – تلقى منتخب مصر الخسارة الثقيلة أمام منافسه أثيوبيا بهدفين نظيفين دون رد، الخميس، في تصفيات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2023.

وأحرز أصحاب الأرض أثيوبيا أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال21 عن طريق دوكلي داوا أوتيسا، كما وعزز النتيجة بهدف ثاني جاء في الدقيقة ال39 من توقيع اللاعب شيميليس بيكيلي.

مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

وكان منتخب أثيوبيا الأكثر تسديداً على شباك مرمى نظيره مصر ” الفراعنة”، فقد وصلت عدد تسديداته إلى 10 تسديدات، على عكس الأخير الذي وصلت عدد تسديداته إلى 3 تسديدات فقط.

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كما ووصلت نسبة استحواذ منتخب مصر على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 57%، بينما جاءت نسبة منتخب أثيوبيا إلى 43%.

تشكيلة منتخب مصر  

ولعب المدرب إيهاب جلال المباراة بتشكيلة أساسية، في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023 أمام منتخب أثيوبيا، فقد تواجد في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

وفي دفاع التشكيلة آتى كلاً من: علي جابر، محمود علاء الدين، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف. كما وجاء في خط الوسط كلاً من اللاعبين، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة.

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واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد سيد زيزو.

كما وغاب عن المباراة العديد من نجوم المنتخب المصري ” الفراعنة”، وهم محمد صلاح، محمود تريزيجيه، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم بسبب الإصابات.

كما ويستعد منتخب مصر للمواجهة الودية المقبلة أمام كوريا الجنوبية، الثلاثاء، ال14 من شهر يونيو/ حزيران الجاري، في إطار استعدادات الأخير لمونديال كأس العالم 2022 قطر.

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ترتيب المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا 2023

كما ويتصدر منتخب إثيوبيا صدارة ترتيب مجموعة تصفيات كأس أمم أفريقيا لعام 2023. برصيد 3 نقاط، متساوياً بنفس رصيد النقاط على الترتيب مع مالاوي وغينيا ومصر.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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