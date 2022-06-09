الخميس, يونيو 9, 2022
الرئيسيةرياضةمفاجآت غير متوقعة .. تشكيلة منتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات أمم...
رياضة

مفاجآت غير متوقعة .. تشكيلة منتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مفاجآت في تشكيلة منتخب مصر أمام إثيوبيا watanserb.com
مفاجآت في تشكيلة منتخب مصر أمام إثيوبيا

وطن – أزيل الستار بشكل كبير عن تشكيلة منتخب مصر، المستعدة للمشاركة في المواجهة القوية أمام إثيوبيا، الخميس، في تصفيات الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، والمذيع في شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، عن تشكيلة منتخب مصر “الفراعنة” أمام إثيوبيا في تصفيات كأس أم أفريقيا.

تشكيلة منتخب مصر أمام إثيوبيا

وسيدخل المدرب إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب المصري، بالعديد من التغيرات في التشكيلة الأساسية أمام منتخب إثيوبيا في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (أساسي)، محمد أبو جبل.

مركز الدفاع: محمود علاء، عمر جابر (محمد عبد المنعم)، أيمن أشرف، محمود حمدي (الونش).

اقرأ أيضاً: 

خط الوسط: إمام عاشور (إبراهيم عادل)، عمرو السولية (مهند لاشين)، حمدي فتحي.

مركز الهجوم: مصطفى محمد (أحمد عاطف)، عمر مرموش، أحمد سيد زيزو.

غيابات نجوم منتخب مصر أمام إثيوبيا

وسيغيب عن مباراة منتخب مصر ” الفراعنة”، أمام نظيره إثيوبيا، كلاً من: محمد صلاح، محمد النني، محمود تريزيجيه، ياسر إبراهيم بسبب الإصابات.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة مصر وإثيوبيا، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، كما وبتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” عند الساعة السابعة مساءً.

اقرأ أيضاً: 

ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً، أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، ستكون عند الساعة الخامسة مساءً.

كما وسيعلق على المباراة بين كلا المنتخبين الأفريقيين، عبر شبكة قنوات “بين سبورت” الرياضية القطرية، المعلق المصري علي محمد علي.

ترتيب المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا 2023

وجاء منتخب مصر في وصافة ترتيب مجموعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، برصيد 3 نقاط. متساوياً بذلك مع المتصدر منتخب مالاوي بنفس الرصيد من النقاط.

كما وآتى منتخبي إثيوبيا وغينيا في المركزين الثالث والرابع بدون أي من النقاط.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

ملخص مباراة الجزائر وتنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 (شاهد)

رياضة

مباراة الجزائر وتنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 (بث مباشر)

رياضة

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقنوات المجانية الناقلة في تصفيات أمم أفريقيا 2023

رياضة

موعد مباراة الجزائر وتنزانيا والقنوات الناقلة في تصفيات أمم أفريقيا 2023

رياضة

سخرية واسعة عبر مواقع التواصل من حفل تكريم محمد صلاح (صور)

رياضة

مصطفى محمد يُنقذ منتخب مصر من التعثر أمام غينيا (فيديو)

رياضة

ليفربول يرد على تصريحات ساديو ماني المثيرة للجدل .. ماذا قال؟!

رياضة

موعد مباراة مصر وغينيا والقنوات المجانية الناقلة في تصفيات أمم أفريقيا 2023

رياضة

رسمياً: الإعلان عن تشكيل الجهاز الفني المعاون لمدرب منتخب مصر إيهاب جلال

رياضة

تعرف على لوائح “الفيفا” بشأن قرار إعادة مباراة مصر والسنغال

رياضة

إيهاب جلال يتولى مهمة تدريب منتخب مصر بعد إقالة كيروش

رياضة

الاتحاد المصري يقيل كارلوس كيروش وهؤلاء أبرز المرشحين لخلافته

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC