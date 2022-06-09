مفاجآت غير متوقعة .. تشكيلة منتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

وطن – أزيل الستار بشكل كبير عن تشكيلة منتخب مصر، المستعدة للمشاركة في المواجهة القوية أمام إثيوبيا، الخميس، في تصفيات الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، والمذيع في شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، عن تشكيلة منتخب مصر “الفراعنة” أمام إثيوبيا في تصفيات كأس أم أفريقيا.

يوم المباراة ⚽️

إثيوبيا 🇪🇹

🆚

مصر 🇪🇬

الساعة 6 مساء ⏱

استاد بينجو الوطني – مالاوي

الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 🏆#الطريق_للثامنة 🌟 pic.twitter.com/0LfVmoYh3K — EFA.eg (@EFA) June 9, 2022

تشكيلة منتخب مصر أمام إثيوبيا

وسيدخل المدرب إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب المصري، بالعديد من التغيرات في التشكيلة الأساسية أمام منتخب إثيوبيا في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (أساسي)، محمد أبو جبل.

مركز الدفاع: محمود علاء، عمر جابر (محمد عبد المنعم)، أيمن أشرف، محمود حمدي (الونش).

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خط الوسط: إمام عاشور (إبراهيم عادل)، عمرو السولية (مهند لاشين)، حمدي فتحي.

🔴 📸 | منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة إثيوبيا 🇪🇬 ⬇️⬇️ إختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن إيهاب جلال تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب إثيوبيا في السادسة مساء غدا الخميس في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣ بكوت ديفوار.#EFA pic.twitter.com/67kZnRF5Vp — EFA.eg (@EFA) June 8, 2022

مركز الهجوم: مصطفى محمد (أحمد عاطف)، عمر مرموش، أحمد سيد زيزو.

غيابات نجوم منتخب مصر أمام إثيوبيا

وسيغيب عن مباراة منتخب مصر ” الفراعنة”، أمام نظيره إثيوبيا، كلاً من: محمد صلاح، محمد النني، محمود تريزيجيه، ياسر إبراهيم بسبب الإصابات.

🔴 📸 | منتخب مصر بالأحمر وإثيوبيا بالأخضر 🇪🇬 …⬇️⬇️ أسفر الإجتماع الفني لمباراة منتخب مصر و إثيوبيا عن ارتداء المنتخب للقميص الأحمر و الشورت و الجوارب السوداء ،بينما يرتدي منتخب أثيوبيا القميص الأخضر و الشورت الأصفر.#EFA pic.twitter.com/31faDV4Xa9 — EFA.eg (@EFA) June 8, 2022

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة مصر وإثيوبيا، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، كما وبتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” عند الساعة السابعة مساءً.

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ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً، أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، ستكون عند الساعة الخامسة مساءً.

🔴 📸 🏟 | شاهد ملعب بينجو الدولي المستضيف لمباراة منتخب مصر و إثيوبيا 🇪🇬 … ⬇️⬇️ حرص الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على معاينة ملعب بينجو الدولي الذي يستضيف مباراة منتخب مصر واثيوبيا غدًا الخميس.#EFA pic.twitter.com/oBNXgyFuTs — EFA.eg (@EFA) June 8, 2022

كما وسيعلق على المباراة بين كلا المنتخبين الأفريقيين، عبر شبكة قنوات “بين سبورت” الرياضية القطرية، المعلق المصري علي محمد علي.

ترتيب المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا 2023

وجاء منتخب مصر في وصافة ترتيب مجموعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، برصيد 3 نقاط. متساوياً بذلك مع المتصدر منتخب مالاوي بنفس الرصيد من النقاط.

كما وآتى منتخبي إثيوبيا وغينيا في المركزين الثالث والرابع بدون أي من النقاط.

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