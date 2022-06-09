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معاقبة محمود شعبان بالسجن المشدد 15 عاما.. نظام السيسي ينكل بمعارضيه

باسل النجار
كتب باسل النجار
الشيخ محمود شعبان watanserb.com
الشيخ محمود شعبان

وطن- يستمر النظام المصري بقيادة عبدالفتاح السيسي في التنكيل بمعارضيه، حيث أصدرت السلطات القضائية في مصر، الخميس، حكما بالسجن المشدد 15 عاما ضد الداعية المصري المعروف الدكتور محمود شعبان.

حبس الشيخ محمود شعبان 15 عاما

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمها ضد “شعبان” بالسجن المشدد 15عاما.

وجاء ذلك بناء على تهمة مزعومة بـ”التحريض على العنف ومناهضة الدولة والانضمام لجماعة إرهابية”.

وفي اتهام آخر أثار سخرية النشطاء بمواقع التواصل، وجه القضاء المصري لـ”شعبان” أيضا تهمة الانضمام للجيش الحر في سوريا.

ويعرف محمود شعبان، بمعارضته الكبيرة لنظام السيسي منذ انقلاب 2013.

نظام السيسي ينكل بالمعارضين

ومنذ الانقلاب باتت معتقلات السيسي مقرا لـ”شعبان” لم يغادرها سوى فترات قصيرة، ولا يلبث أن يعديه النظام إليها مجددا بتهم مزعومة يلفقها بشكل ثابت لكل المعارضين.

ويشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، أعاد النظام حبس محمود شعبان بعد تبرئته والإفراج عنه على خلفية قضايا اتهم فيها أيضا بالانضمام لجماعة إرهابية.

ولم يقض “شعبان” 4 أيام خارج المعتقل بعد قرار إخلاء سبيله مع 3 من رموز الجبهة السلفية، حتى تمت إعادته إلى السجن مجددا باتهامات وتلفيقات جديدة.

إضراب عن الطعام

وكانت “الشبكة المصرية لحقوق لإنسان” أكدت في مارس الماضي، أنباء تدهور صحة الشيخ محمود شعبان وطالبت بسرعة نقله للمستشفى.

وأوضحت الشبكة في بيانها الذي رصدته (وطن) آنذاك، أن هذا حدث بعد الإهمال الطبي المتعمد لحالته، والذي أدى في حالات مماثلة كثيرة إلى وفاة المعتقلين بزنازين القتل البطيء ـ كما يصفها ناشطون ـ .

وكانت رسالة مسربة من الشيخ محمود شعبان من داخل السجن، كشف فيها وقتها أنه قرر خوض إضرابا مفتوحا عن الطعام.

محمود شعبان صاحب مقولة “أنا خصيمك أمام الله”

جدير بالذكر أن اسم محمود شعبان، كان قد عاد للواجهة بشكل قوي عقب وفاة الإعلامي المصري المقرب من النظام وائل الإبراشي، في يناير 2022.

وذلك بسبب حلقة سابقة له مع الشيخ محمود شعبان، حدث فيها مشادات وأثارت جدلا واسعا.

وكانت هذه الحلقة قد قبض بعدها مباشرة على محمود شعبان، واتهم وائل الإبراشي وقتها بأنه هو من سلمه لأمن الدولة.

ولم يعطي الإبراشي وقتها أي فرصة لداعية المصري للحديث وظل يقاطعه. ولم يتركه يدافع عن نفسه حتى غضب الشيخ محمود شعبان وقال مقولته الشهيرة له “أنا خصيمك أمام الله.”

وكان وائل الإبراشي قد توفي في، 9 يناير 2022، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

القائل “أنا خصيمك أمام الله” لوائل الإبراشي .. الشيخ محمود شعبان في خطر ومضرب عن الطعام

المصدريوتيوب ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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