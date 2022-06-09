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رياضة

مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 (بث مباشر)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 watanserb.com
مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

وطن – يترقب جماهير كرة القدم مباراة مصر وإثيوبيا، الخميس،  المثيرة القوية في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023، والتي ستجمع كلا المنتخبين على ملعب “استاد بينغو الوطني”.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين منتخب مصر “الفراعنة” أمام نظيره منتخب إثيوبيا، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” عند الساعة السابعة مساءً.

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ولعشاق كرة القدم المصرية في الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الخامسة مساءً.

بث مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 

كما ونرفق لكم متابعي وطن روابط البث المباشر لمباراة منتخب مصر “الفراعنة”، أمام منافسه إثيوبيا، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، كما يلي:

البث المباشر للمباراة ( اضغط هنا) 

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا) 

معلق مباراة مصر وإثيوبيا

وسيعلق على مباراة مصر وإثيوبيا، عبر شبكة قنوات ” بين سبورت” الرياضية القطرية، المعلق علي محمد علي، كما ومن المحتمل أن يعلق على ذات المباراة عبر شبكة قنوات “أون تايم سبورت” المصرية، المعلق مدحت شلبي أو أيمن الكاشف.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على نظيره غينيا، في المباراة الماضية، بهدف نظيف دون رد. جاء من توقيع اللاعب مصطفى محمد بعد تمريرة رائعة من إبراهيم عادل.

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كما وسغيب العديد من نجوم المنتخب المصري “الفراعنة”، عن المواجهة القوية أمام إثيوبيا، وهم محمد صلاح، محمود تريزيجيه، محمد النني، ياسر إبراهيم بسبب الإصابات. مع عودة الحارس محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني من ترتيب مجموعة تصفيات أمم أفريقيا 2023. برصيد 3 نقاط، متساوياً بعدد النقاط مع المتصدر منتخب مالاوي. 

ويسعى المنتخب المصري تحت قيادة المدرب الجديد إيهاب جلال، إلى تحقيق تحقيق الفوز في المباراة. أمام إثيوبيا، وكسب النقاط الثلاثة الغالية من أجل العودة إلى صدارة ترتيب مجموعة تصفيات البطولة الأفريقية.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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