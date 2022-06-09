مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 (بث مباشر)

وطن – يترقب جماهير كرة القدم مباراة مصر وإثيوبيا، الخميس، المثيرة القوية في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023، والتي ستجمع كلا المنتخبين على ملعب “استاد بينغو الوطني”.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين منتخب مصر “الفراعنة” أمام نظيره منتخب إثيوبيا، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” عند الساعة السابعة مساءً.

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ولعشاق كرة القدم المصرية في الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الخامسة مساءً.

يوم المباراة ⚽️

إثيوبيا 🇪🇹

🆚

مصر 🇪🇬

الساعة 6 مساء ⏱

استاد بينجو الوطني – مالاوي

الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 🏆#الطريق_للثامنة 🌟 pic.twitter.com/0LfVmoYh3K — EFA.eg (@EFA) June 9, 2022

بث مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

كما ونرفق لكم متابعي وطن روابط البث المباشر لمباراة منتخب مصر “الفراعنة”، أمام منافسه إثيوبيا، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، كما يلي:

معلق مباراة مصر وإثيوبيا

وسيعلق على مباراة مصر وإثيوبيا، عبر شبكة قنوات ” بين سبورت” الرياضية القطرية، المعلق علي محمد علي، كما ومن المحتمل أن يعلق على ذات المباراة عبر شبكة قنوات “أون تايم سبورت” المصرية، المعلق مدحت شلبي أو أيمن الكاشف.

🔴 📸 | منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة إثيوبيا 🇪🇬 ⬇️⬇️ إختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن إيهاب جلال تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب إثيوبيا في السادسة مساء غدا الخميس في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣ بكوت ديفوار.#EFA pic.twitter.com/67kZnRF5Vp — EFA.eg (@EFA) June 8, 2022

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على نظيره غينيا، في المباراة الماضية، بهدف نظيف دون رد. جاء من توقيع اللاعب مصطفى محمد بعد تمريرة رائعة من إبراهيم عادل.

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كما وسغيب العديد من نجوم المنتخب المصري “الفراعنة”، عن المواجهة القوية أمام إثيوبيا، وهم محمد صلاح، محمود تريزيجيه، محمد النني، ياسر إبراهيم بسبب الإصابات. مع عودة الحارس محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم.

يوم لن يخلو من المتعة! 😍 8️⃣ مباريات في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2023 🗒️#TotalEnergiesAFCONQ2023 pic.twitter.com/pgPUHDLvu7 — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 9, 2022

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني من ترتيب مجموعة تصفيات أمم أفريقيا 2023. برصيد 3 نقاط، متساوياً بعدد النقاط مع المتصدر منتخب مالاوي.

🔴 📸 | منتخب مصر يؤدى مرانه بإستاد القاهرة استعدادا لمواجهة إثيوبيا 🇪🇬 …. ⬇️⬇️ أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال، مرانه فى السادسة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في إطار الإستعداد لمباراة إثيوبيا المقرر لها الخميس المقبل.#EFA pic.twitter.com/81RRnvVrAA — EFA.eg (@EFA) June 6, 2022

ويسعى المنتخب المصري تحت قيادة المدرب الجديد إيهاب جلال، إلى تحقيق تحقيق الفوز في المباراة. أمام إثيوبيا، وكسب النقاط الثلاثة الغالية من أجل العودة إلى صدارة ترتيب مجموعة تصفيات البطولة الأفريقية.

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