ما سبب اطفاء الأنوار عند إقلاع الطائرة أو هبوطها؟

وطن-مع حلول فصل الصيف، يتزايد عدد المسافرين ليس فقط إلى الوجهات الوطنية ولكن إلى سائر أنحاء العالم، ومن الأسئلة التي يطرحها المسافرون وتثير حيرتهم؛ لماذا تنطفئ الأضواء على متن الطائرة عند هبوطها وعند الإقلاع أيضاً.

من المؤكد أنك لاحظت هذا الأمر في أثناء الإقلاع أو الهبوط، حيث تنطفئ أضواء الطائرة وتحديداً مقصورة الركاب.

فيما يلي أجابت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية عن هذا السؤال:

لماذا تنطفئ الأنوار على متن الطائرة؟

نظرًا لأن الأمر لا يتعلق بقرار شخصي قابل للتطبيق إلى حد ما، بل يتعلق بالقوانين التي يجب احترامها، فإن إطفاء الأنوار خلال أكثر مرحلتين مهمتين بالنسبة للطيار(الإقلاع والهبوط)، يعني المحافظة على سلامة الركاب.

في هذا الصدد، أوضح الطيار كريس كوك في مجلة TravelLeisure: “إن إنطفاء أضواء الطائرة عند إقلاعها وهبوطها، يتعلق بعدد من الاحتياطات التي تتخذ لضمان اعتياد أعين الركاب على الظلام في حالة الخطر أو أي عملية طارئة”.

ويوضح: “تخيل أنك في غرفة مضاءة مألوفة ومليئة بالعقبات. فجأة قام شخص ما بإطفاء الأنوار ويطلب منك الخروج بسرعة، من المؤكد أننا سنواجه صعوبات في هذا الموقف أكثر مما لو كان لدينا الوقت لتعويد أعيننا على الإضاءة الخافتة والبيئة المحيطة بنا. علينا أن نعلم أن العين البشرية تتطلب ما لا يقل عن عشر دقائق للتأقلم مع الظلام”.

يشرح الطيار: “من ناحية أخرى، هناك سبب ثان لهذا الظلام في الطائرة عندما نقلع أو نصل إلى وجهتنا، فإذا كان الهبوط الاضطراري أمرًا إلزاميًا، فمن المستحسن التعتيم الداخلي في المقصورة لأنه قد يسلط الضوء على الأضواء التي تؤدي إلى مخارج الطوارئ بشكل أفضل وفي وقت أبكر”.

باختصار، هذه الإجراءات التي تعتبر “غريبة” بالنسبة لنا، لها مهمة زيادة السلامة على متن الطائرة، كما تعلم بالفعل، فإن مرحلتي الإقلاع والهبوط هما أكثر المراحل حساسية، بالإضافة إلى أنهما لحظات عاليتا الخطورة حيث تحدث معظم الحوادث الجوية، لذلك من الضروري زيادة سلامة الركاب والرحلات الجوية بصفة عامة حتى مع هذا الإجراء البسيط.

ختاما، وحسبما أوضحه جل الطيارون، فإن أسباب إطفاء الأنوار في صالون الطائرة عند الإقلاع والهبوط وقت الليل، يهدف إلى تكييف أعين الركاب مع الظلام وليتمكنوا من تنفيذ خطوات الإنقاذ (رؤية المصابيح الأرضية التي تقود إلى المخارج الآمنة) في حالة الطوارئ، ذلك وأن الهبوط والإقلاع من أكثر مراحل الطيران خطرا.