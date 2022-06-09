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رياضة

ليفاندوفسكي وحكايته مع دهان سياج الجيران من أجل المال

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ليفاندوفسكي ودهان أسياج جيرانه من أجل الحصول على المال watanserb.com
ليفاندوفسكي ودهان أسياج جيرانه من أجل الحصول على المال

وطن – كشف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي 33 عاماً، هداف فريق بايرن ميونخ الألماني الموسم المنصرم، عن أول أموال تحصل عليها وهو في سن الطفولة مقابل دهان سياج الجيران.

وقال البولندي ليفاندوفسكي في مقابلة صحفية مع موقع “want be al” البولندية، ” أتذكر أنني دهنت سياجياً لأحد جيراني يقع على بُعد بعض أمتار من منزلنا، وقد كسبت أول أموال لي نظير ذلك الأمر”.

ليفاندوفسكي وإدخار المال

وأدرف ليفاندوفسكي، ” لم أنفق هذا الأجر على الفوز آنذاك، فقد كنت من هؤلاء الذين يضعون أموالهم في الحصالة. لادخار المال من أجل شراء أحذية للعب كرة القدم”.

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وفي سياق آخر، كشفت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية والألمانية، عن رغبة نجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي، الرحيل عن العملاق البافاري هذا الصيف. على الرغم من تمسك الأخير به ورفض بيعه في سوق الانتقالات (الميركاتو الصيفي).

كما وذكرت تلك التقارير، بأن البولندي يرغب في في خوض تجربة أخرى في مشواره الاحترافي في عالم كرة القدم، في ظل المؤشرات التي تتحدث عن نيته في الذهاب إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني.

ليفاندوفكسي وبرشلونة

وأفادت صحيفة “سبورت” الإسبانية، بأن نادي برشلونة تقدم بعرض إلى إدارة بايرن ميونخ (البافاري)، للتعاقد مع المكينة البولندية ليفاندوفسكي بقيمة تتراوح ما بين 30-40 مليون يورو. من أجل إتمام تلك الصفقة. إلا أن النادي رفض ذلك العرض.

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كما وتفضل إدارة بايرن ميونخ الألماني، بقاء روبرت ليفاندوفسكي، حتى نهاية عقده مع العملاق البافاري، بعض النظر عن تجديد العقد أم عدم التجديد.

راتب ليفاندوفسكي

ويتقاضى البولندي ليفاندوفسكي القادم من نادي بوروسيا دورتموند، إلى نادي بايرن ميونخ منذ عام 2014، راتب 20 مليون يورو سنوياً. وهو يعد من أعلى رواتب بين زملائه داخل النادي.

وتوج صاحب الأرقام القياسية في الدوري الألماني، بلقب هداف الدوري الممتاز الموسم المنصرم برصيد 35 هدفاً، كما وبفارق كبير عن الوصف باتريك شيك نجم فريق ليفركوزن الذي جاء في وصافة الترتيب برصيد 24 هدفاً.

يشار إلى أن نادي بايرن ميونخ قد توج بلقب الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي، كأكثر الأندية وصولاً إلى هذا الرقم في القارة الأوروبية العجوز مع نهاية الموسم الماضي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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