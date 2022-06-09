قرار بشأن دخول الإسرائيليين إلى قطر في كأس العالم 2022

وطن- أفاد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، بأنه سيتم السماح للإسرائيليين بحضور فاعليات كأس العالم في قطر 2022.

مونديال قطر 2022

جاء ذلك بحسب ما رصدت (وطن) في تغريدة لوزير خارجية الاحتلال عبر حسابه الرسمي بتويتر.

وأكد “لابيد” أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد أكد هذا الأمر، بشأن السماح بحضور الإسرائيليين مونديال قطر 2022.

הישג מדיני שממלא את לב האוהדים! לאחר עבודה מאומצת ומשותפת עם @gantzbe ו@hilitrooper הבשיל סיכום משמח – ישראלים יוכלו לטוס לצפות במונדיאל בקטאר. האהבה לכדורגל וספורט מחברת בין אנשים ומדינות והמונדיאל בנובמבר פותח לנו שער ליחסים חמים חדשים, מברך את כל השותפים ומחכה לשריקת הפתיחה⚽️ pic.twitter.com/NAORdU0iOQ — יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) June 9, 2022

وقال يائير لابيد ما نصه:”سيتمكن الإسرائيليون من الطيران لمشاهدة كأس العالم في قطر.”

ووصف “لابيد” هذا القرار من قبل الفيفا بإنه “نجاز سياسي لدولة الاحتلال.

وتابع أن “حب كرة القدم والرياضة يربط الناس والبلدان بعضهما”، زاعما أن كأس العالم في نوفمبر سيفتح بابا جديدا، إلى دولة ـ يقصد قطر ـ ليس لدى إسرائيل معها حاليا علاقات دبلوماسية رسمية.

وزير خارجية الاحتلال أوضح كذلك أن هذا الاتفاق تم التوصل له بعد شهور من المحادثات مع الفيفا.

وكان ذلك ـ بحسب لابيد ـ عن طريقه هو ووزير الدفاع بيني غانتس ووزير الرياضة الإسرائيلي تشيلي تروبر.

وكانت اللجنة المسؤولة عن تنظيم كأس العالم في قطر 2022، أكدت في أكثر من بيان سابق أن جميع الجنسيات مسموح لها بحضور الفاعلية العالمية، دون التطرق إلى الوضع الخاص بالإسرائيليين.

وشددت قطر أكثر من مرة أنها تشترط إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 لأجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بخلاف الإمارات التي أعلنت عن تطبيع رسمي مع الاحتلال في 2020.

واستعدت قطر لهذا الحدث العالمي “كأس العالم 2022” باستادات ضخمة لا مثيل لها بالعالم، وكذا بنية تحتية رهيبة كلفت الدولة مليارات الدولارات.

وكشفت تقارير عن أن الرقم الذي أنفقته الدوحة لأجل كاس العالم 2022، هو الأكبر في تاريخ البطولة والذي بلغ حوالي 220 مليار دولار.