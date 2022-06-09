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قرار بشأن دخول الإسرائيليين إلى قطر في كأس العالم 2022

باسل النجار
كتب باسل النجار
كأس العالم 2022 watanserb.com
كأس العالم 2022

وطن- أفاد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، بأنه سيتم السماح للإسرائيليين بحضور فاعليات كأس العالم في قطر 2022.

مونديال قطر 2022

جاء ذلك بحسب ما رصدت (وطن) في تغريدة لوزير خارجية الاحتلال عبر حسابه الرسمي بتويتر.

وأكد “لابيد” أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد أكد هذا الأمر، بشأن السماح بحضور الإسرائيليين مونديال قطر 2022.

وقال يائير لابيد ما نصه:”سيتمكن الإسرائيليون من الطيران لمشاهدة كأس العالم في قطر.”

ووصف “لابيد” هذا القرار من قبل الفيفا بإنه “نجاز سياسي لدولة الاحتلال.

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وتابع أن “حب كرة القدم والرياضة يربط الناس والبلدان بعضهما”، زاعما أن كأس العالم في نوفمبر سيفتح بابا جديدا، إلى دولة ـ يقصد قطر ـ ليس لدى إسرائيل معها حاليا علاقات دبلوماسية رسمية.

وزير خارجية الاحتلال أوضح كذلك أن هذا الاتفاق تم التوصل له بعد شهور من المحادثات مع الفيفا.

وكان ذلك ـ بحسب لابيد ـ عن طريقه هو ووزير الدفاع بيني غانتس ووزير الرياضة الإسرائيلي تشيلي تروبر.

وكانت اللجنة المسؤولة عن تنظيم كأس العالم في قطر 2022، أكدت في أكثر من بيان سابق أن جميع الجنسيات مسموح لها بحضور الفاعلية العالمية، دون التطرق إلى الوضع الخاص بالإسرائيليين.

وشددت قطر أكثر من مرة أنها تشترط إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 لأجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بخلاف الإمارات التي أعلنت عن تطبيع رسمي مع الاحتلال في 2020.

واستعدت قطر لهذا الحدث العالمي “كأس العالم 2022” باستادات ضخمة لا مثيل لها بالعالم، وكذا بنية تحتية رهيبة كلفت الدولة مليارات الدولارات.

وكشفت تقارير عن أن الرقم الذي أنفقته الدوحة لأجل كاس العالم 2022، هو الأكبر في تاريخ البطولة والذي بلغ حوالي 220 مليار دولار.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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