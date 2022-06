غاريث بيل مهددٌ بالغياب عن مونديال كأس العالم 2022

وطن – هدد مدرب منتخب ويلز روبرت بيج، غاريث بيل 33 غاماً، بالاستبعاد من التشكيلة المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في دولة قطر نهاية شهر نوفمبر القادم.

وأكد المدرب البريطاني بيج المدير الفني للمنتخب الويلزي، في تصريح نشرته وكالة رويترز العالمية، بأن القائد غاريث بيل، يحتاج للعب بانتظام على صعيد الأندية الموسم المقبل، في حال أراد قيادة الفريق في مونديال كأس العالم 2022.

وأضاف المدرب بيج، ” بيل يفهم ما يحتاح لفعله، مشاكل غاريث في الماضي كانت عندما لا يلعب أسبوعياً مع الفريق، كما أنه عندما شارك في مباراة روسيا البيضاء لم يكن لائعاً تماماً. وتعرض لإصابة طفيفة في ربلة الساق”.

وتابع، ” غاريث يفهم تماماً ضرورة مشاركته بانتظام في المباريات القادمة، وستكون هذه خطته. أنا لا أكذب عندما أقول إنني لا أملك أدنى فكرة عما يفعله، لم نتحدث بعد”.

كما وأردف، ” الأمر يرجع له ولعائلته ليقرروا ما هو أفضل بالنسبة له، من أجل جعله في الحالة الذهنية المناسبة لشهر نوفمبر. وهو موعد انطلاق كأس العالم “.

وكان منتخب ويلز قد تلقى الخسارة أمام هولندا، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة الثانية من دوري أمم أوروبا 2023.

واستكمل، ” الأمر بسيط على المدى القصير، لقد عمل بجدية طوال مسيرته. إنه محترف للغاية، وقد يحصل على حق قيادة منتخب بلادنا في مونديال كأس العالم ، كما ما عليه فعله هو أن يكون في أفضل حالة بدنية”.

