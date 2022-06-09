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رياضة

غاريث بيل مهددٌ بالغياب عن مونديال كأس العالم 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مدرب منتخب ويلز روبرت بيج يهدد غاريث بيل watanserb.com
مدرب منتخب ويلز روبرت بيج يهدد غاريث بيل بالاستبعاد من مونديال كأس العالم 2022

وطن – هدد مدرب منتخب ويلز روبرت بيج، غاريث بيل 33 غاماً، بالاستبعاد من التشكيلة المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في دولة قطر نهاية شهر نوفمبر القادم.

وأكد المدرب البريطاني بيج المدير الفني للمنتخب الويلزي، في تصريح نشرته وكالة رويترز العالمية، بأن القائد غاريث بيل، يحتاج للعب بانتظام على صعيد الأندية الموسم المقبل، في حال أراد قيادة الفريق في مونديال كأس العالم 2022.

استبعاد غاريث بيل

وأضاف المدرب بيج، ” بيل يفهم ما يحتاح لفعله، مشاكل غاريث في الماضي كانت عندما لا يلعب أسبوعياً مع الفريق، كما أنه عندما شارك في مباراة روسيا البيضاء لم يكن لائعاً تماماً. وتعرض لإصابة طفيفة في ربلة الساق”.

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وتابع، ” غاريث يفهم تماماً ضرورة مشاركته بانتظام في المباريات القادمة، وستكون هذه خطته. أنا لا أكذب عندما أقول إنني لا أملك أدنى فكرة عما يفعله، لم نتحدث بعد”.

دوري أمم أوروبا 2023

كما وأردف، ” الأمر يرجع له ولعائلته ليقرروا ما هو أفضل بالنسبة له، من أجل جعله في الحالة الذهنية المناسبة لشهر نوفمبر. وهو موعد انطلاق كأس العالم “.

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وكان منتخب ويلز قد تلقى الخسارة أمام هولندا، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة الثانية من دوري أمم أوروبا 2023.

أفضل حالة بدنية

واستكمل، ” الأمر بسيط على المدى القصير، لقد عمل بجدية طوال مسيرته. إنه محترف للغاية، وقد يحصل على حق قيادة منتخب بلادنا في مونديال كأس العالم ، كما ما عليه فعله هو أن يكون في أفضل حالة بدنية”.

ولم يشارك بيل كثيراً مع ناديه السابق ريال مدريد، الموسم المنصرم، بسبب أزماته المتكررة مع الفريق الملكي وإصاباته كذلك. ليخرج من حسابات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. قبل إعلان رحيله عن الفريق هذا الصيف.

مونديال كأس العالم 2022

وختم بيج، ” من غير الواقعي والمنطقي، اختيار غاريث بيل، ضمن تشكيلة كأس العالم. إذا لم ينضم لأي نادٍ الموسم المقبل”.

ونجح غاريث بيل في قيادة منتخب ويلز، للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022، على حساب أوكرانيا، بعد غياب لمدة 64 عاماً. عقب الفوز على الأخير بهدف نظيف من ركلة حرة مباشر.

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المصدروطن + رويترز
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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