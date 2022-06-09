غاريث بيل مهددٌ بالغياب عن مونديال كأس العالم 2022

وطن – هدد مدرب منتخب ويلز روبرت بيج، غاريث بيل 33 غاماً، بالاستبعاد من التشكيلة المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في دولة قطر نهاية شهر نوفمبر القادم.

وأكد المدرب البريطاني بيج المدير الفني للمنتخب الويلزي، في تصريح نشرته وكالة رويترز العالمية، بأن القائد غاريث بيل، يحتاج للعب بانتظام على صعيد الأندية الموسم المقبل، في حال أراد قيادة الفريق في مونديال كأس العالم 2022.

استبعاد غاريث بيل

وأضاف المدرب بيج، ” بيل يفهم ما يحتاح لفعله، مشاكل غاريث في الماضي كانت عندما لا يلعب أسبوعياً مع الفريق، كما أنه عندما شارك في مباراة روسيا البيضاء لم يكن لائعاً تماماً. وتعرض لإصابة طفيفة في ربلة الساق”.

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وتابع، ” غاريث يفهم تماماً ضرورة مشاركته بانتظام في المباريات القادمة، وستكون هذه خطته. أنا لا أكذب عندما أقول إنني لا أملك أدنى فكرة عما يفعله، لم نتحدث بعد”.

دوري أمم أوروبا 2023

كما وأردف، ” الأمر يرجع له ولعائلته ليقرروا ما هو أفضل بالنسبة له، من أجل جعله في الحالة الذهنية المناسبة لشهر نوفمبر. وهو موعد انطلاق كأس العالم “.

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وكان منتخب ويلز قد تلقى الخسارة أمام هولندا، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة الثانية من دوري أمم أوروبا 2023.

أفضل حالة بدنية

واستكمل، ” الأمر بسيط على المدى القصير، لقد عمل بجدية طوال مسيرته. إنه محترف للغاية، وقد يحصل على حق قيادة منتخب بلادنا في مونديال كأس العالم ، كما ما عليه فعله هو أن يكون في أفضل حالة بدنية”.

Excl: Gareth Bale’s agent Joshua Barnett has laughed off the rumours on Getafe move. “I don’t even have the president of Getafe’s number…”, told me. ⛔️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #Bale pic.twitter.com/QKoPKtocXX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2022

ولم يشارك بيل كثيراً مع ناديه السابق ريال مدريد، الموسم المنصرم، بسبب أزماته المتكررة مع الفريق الملكي وإصاباته كذلك. ليخرج من حسابات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. قبل إعلان رحيله عن الفريق هذا الصيف.

مونديال كأس العالم 2022

وختم بيج، ” من غير الواقعي والمنطقي، اختيار غاريث بيل، ضمن تشكيلة كأس العالم. إذا لم ينضم لأي نادٍ الموسم المقبل”.

SER | حاشية غاريث بيل يؤكدون "نحن نقدر جميع الخيارات، بما في ذلك خيار خيتافي". – بالنسبة لبيل من الأولوياته الاستمرار في إسبانيا وإذا أمكن في مدريد. pic.twitter.com/8T9Ozr4hPi — Insider Real (@RMCFarab) June 8, 2022

ونجح غاريث بيل في قيادة منتخب ويلز، للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022، على حساب أوكرانيا، بعد غياب لمدة 64 عاماً. عقب الفوز على الأخير بهدف نظيف من ركلة حرة مباشر.

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