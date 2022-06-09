عملية إلعاد .. المنفذان تصدقا بأموالهما قبل الهجوم وتفاصيل جديدة

وطن – أصدرت النيابة العامة في دولة الاحتلال الإسرائيلي لائحة الاتهام رسميا ضد منفذي عملية “إلعاد” الشهر الماضي، والتي أدت لمقتل 3 مستوطنين وإصابة 4 بجروح خطيرة، حيث ورد في لائحة الاتهام أنهما خططا في البداية للحصول على سلاح ناري، لكنهما لم ينجحا.

ونسبت لائحة الاتهام إلى أسعد يوسف الرفاعي (19 عاما) وصبحي عماد أبو شقير (20 عاما)، من سكان قرية رمانة في محافظة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة، 3 تهم بالقتل العمد، و5 تهم بالشروع في القتل، و 3 تهم بالاعتداء المشدد، ودخول غير قانوني إلى إسرائيل، وذلك وفقا لما نقله موقع “القناة 12” العبرية.

جهزا نفسيهما بسكاكين وفؤوس

وبحسب لائحة الاتهام، فقد دخل المنفذان إلى إسرائيل بشكل غير قانوني في 5 مايو/أيار ، وهم مجهزين بسكاكين وفؤوس كانوا قد اشتروها خصيصًا ، من أجل تنفيذ الهجوم، وانهما عندما وصلا إلى مدينة إلعاد ، قتلا السائق بطعنات متعددة في وجهه ورقبته وبعد ذلك مباشرة انطلقا في موجة قتل في شوارع المدينة.

ولفتت لائحة الاتهام أنهما حاولا أيضا قتل 5 مدنيين آخرين وتسببا في إصابات خطيرة لهم، ثم قاما بالفرار من مكان الحادث واستمرا في الهروب لمدة 3 أيام ، حتى تم القبض عليهم بعد مطاردة مكثفة من قبل قوات الأمن.

قرار “الرفاعي” بالتحول إلى شهيد

وبحسب لائحة الاتهام، فقد قرر “الرفاعي” تنفيذ العملية والتحول إلى “شهيد” منذ آب/أغسطس 2021 ، بعد مقتل أحد أصدقائه خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ولفتت إلى أن “أبو شقير” رفض عرضه في البداية ولكن في حوالي أبريل/نيسان 2022 وافق على تنفيذ العملية معه بعد شعوره بأن إسرائيل تؤذي المصلين في الأقصى.

تبرعا بأموالهما لأعمال الخير

وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام أيضا، فإنه قبل أن ينفذا العملية، كتبا وصاياهما وقاما بتحويل كل أموالهما التي يمتلكانها للأعمال الخيرية ولتغطية ديونهم.

وأشارت اللائحة أنهما دخلا إسرائيل بقطع السياج بعد أن اكتشفا أن الخرق الذي كان قائما في الماضي لم يعد مفتوحا.

وأوضحت أنهما أجريا اتصالات مع السائق الذي قتلاه، أورن بن يفتاح، الذي قادهم إلى شارع ابن جفيرول في إلعاد – حيث خططوا لتنفيذ الهجوم على خلفية معرفة مسبقة بالمكان.

القبض على منفذي عملية إلعاد

وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت في 8 مايو/أيار، اعتقال منفذا العملية في المنطقة الحرجية الواقعة بين مستوطنة إلعاد ومدينة رأس العين، بعد عملية بحث كبيرة استمرت لثلاثة أيام.

وأظهر مقطع مصور قوات الأمن الإسرائيلية وهي تحاصر المنفذين، وتطلب منهما الخروج من مكان اختبائهما وسط منطقة حرجية.

بعد مطاردتهما لمدة 3 أيام.. الحكومة الإسرائيلية تعلن القبض على منفذي "عملية إلعاد" التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 شمال تل أبيب pic.twitter.com/XIofDZaiUb — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 8, 2022

اقرأ ايضا: