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الهدهد

سياسي هولندي يتطاول على النبي محمد ويطالب الهند بعدم الاعتذار للمسلمين

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
خيرت فيلدرز watanserb.com
السياسي الهولندي المتطرف والمعروف بعدائه للإسلام خيرت فيلدرز

وطن – عاد السياسي الهولندي المتطرف والمعروف بعدائه للإسلام، خيرت فيلدرز، من جديد ليتهجم على الإسلام والمسلمين، والتطاول على النبي “محمد”، مستغلا أزمة تصريحات المتحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند، نابور شارما، التي تطاولت على النبي وخاضت في عرضه، مطالبا الحكومة الهندية بعدم الانصياع لمطالبات الدول الإسلامية وتقديم اعتذار، واصفا المسلمين بالإرهابيين.

وقال “فيلدرز” الذي يرأس حزب “الحرية” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقا بها الفيديو للمتحدثة الهندية الذي تضمن الإساءة للنبي محمد، معلقا عليه: “لا تستسلموا أبدا للإرهابيين الإسلاميين مثل القاعدة، فهم يمثلون البربرية. يجب على الأمة الهندية بأكملها أن تلتف حول نيبور شارما الآن وتدعمها. لقد وضعني تنظيم القاعدة وطالبان على قائمة الاغتيالات منذ سنوات. درس واحد: لا تنحني أبدًا للإرهابيين. أبداً!”.

وأضاف في تغريدة أخرى:”المهادنة لا تنجح أبدا. لن يؤدي إلا إلى جعل الأمور أسوأ. لذا أصدقائي الأعزاء من الهند ، لا تخاف من الدول الإسلامية. دافع عن الحرية وكن فخورًا وثابتًا في الدفاع عن نيبور شارما
التي قالت الحقيقة”.

وتابع “فيلدرز” مهاجما الدول العربية التي احتجت على إساءات “شارما” بالقول: “من السخف أن تغضب الدول العربية والإسلامية من السياسية الهندية نيبور شارما”.

وزاد قائلا: “الحقيقة أن النبي محمد تزوج بالفعل عائشة عندما كانت في السادسة من عمرها وأتم الزواج عندما كانت في التاسعة. لماذا تعتذر الهند؟”.

وفي أغسطس/آب من العام الماضي، السياسي الهولندي المتطرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ووصفه “بالرسول البربري” وذلك في سياق تعقيبه على الهجمات التي شهدها مطار حامد كارازي الدولي بالعاصمة الأفغانية كابل.

واضاف قائلا “سيتمكنون من الوصول إلى ديارنا في أوربا، ولن نستطيع أن نمنعهم من ذلك إلا إذا أغلقنا حدودنا وأوقفنا الإسلام”.

يذكر أن اليميني المتطرف الهولندي خيرت فيلدرز سبق أن تعهّد في وقت سابق خلال حملته الانتخابية في البرلمان الهولندي بإنشاء وزارة التطهير من الإسلام، والتعريف بالدين الإسلامي على أنه “أيديولوجية شمولية”.

ونشر حزب الحرية الذي يرأسه المتطرف فيلدرز في موقعه الرسمي على الإنترنت، البرنامج الانتخابي له لعام 2021 -2025، حيث تضمن البرنامج إنشاء وزارة للهجرة، وإعادة اللاجئين، والتطهير من الإسلام.

المتطرف خيرت فيلدرز

كما تعهّد بعدم استقبال طالبي اللجوء، والمهاجرين من المسلمين، وحظر المساجد، والمدارس الإسلامية، ومنع انتشار الفكر الإسلامي.

كما تضمّن البرنامج الانتخابي تطبيق حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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