سياسي هولندي يتطاول على النبي محمد ويطالب الهند بعدم الاعتذار للمسلمين

وطن – عاد السياسي الهولندي المتطرف والمعروف بعدائه للإسلام، خيرت فيلدرز، من جديد ليتهجم على الإسلام والمسلمين، والتطاول على النبي “محمد”، مستغلا أزمة تصريحات المتحدثة باسم الحزب الحاكم في الهند، نابور شارما، التي تطاولت على النبي وخاضت في عرضه، مطالبا الحكومة الهندية بعدم الانصياع لمطالبات الدول الإسلامية وتقديم اعتذار، واصفا المسلمين بالإرهابيين.

وقال “فيلدرز” الذي يرأس حزب “الحرية” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقا بها الفيديو للمتحدثة الهندية الذي تضمن الإساءة للنبي محمد، معلقا عليه: “لا تستسلموا أبدا للإرهابيين الإسلاميين مثل القاعدة، فهم يمثلون البربرية. يجب على الأمة الهندية بأكملها أن تلتف حول نيبور شارما الآن وتدعمها. لقد وضعني تنظيم القاعدة وطالبان على قائمة الاغتيالات منذ سنوات. درس واحد: لا تنحني أبدًا للإرهابيين. أبداً!”.

Never give in to Islamic terrorists like Al-Qaida, they represent barbarism. The whole Indian nation should rally around #napursharma now and support her. Al Qaida and the Taliban put me on the their hitlist years ago. One lesson: never bow for terrorists. Never! https://t.co/4re4y0Wm2k — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 8, 2022

وأضاف في تغريدة أخرى:”المهادنة لا تنجح أبدا. لن يؤدي إلا إلى جعل الأمور أسوأ. لذا أصدقائي الأعزاء من الهند ، لا تخاف من الدول الإسلامية. دافع عن الحرية وكن فخورًا وثابتًا في الدفاع عن نيبور شارما

التي قالت الحقيقة”.

Appeasement never works. It’ll only make things worse.

So my dear friends from India, don’t be intimidated by islamic countries. Stand up for freedom and be proud and steadfast in defending your politician #NupurSharma @NupurSharmaBJP who spoke the truth about Muhammad. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 6, 2022

وتابع “فيلدرز” مهاجما الدول العربية التي احتجت على إساءات “شارما” بالقول: “من السخف أن تغضب الدول العربية والإسلامية من السياسية الهندية نيبور شارما”.

وزاد قائلا: “الحقيقة أن النبي محمد تزوج بالفعل عائشة عندما كانت في السادسة من عمرها وأتم الزواج عندما كانت في التاسعة. لماذا تعتذر الهند؟”.

It is ridiculous that Arab and Islamic countries are angered by Indian politician #NupurSharma @NupurSharmaBJP for speaking the truth about #ProphetMuhammad who indeed married Aisha when she was six years old and consumed the marriage when she was nine. Why does India apologize? — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 6, 2022

وفي أغسطس/آب من العام الماضي، السياسي الهولندي المتطرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ووصفه “بالرسول البربري” وذلك في سياق تعقيبه على الهجمات التي شهدها مطار حامد كارازي الدولي بالعاصمة الأفغانية كابل.

ISIS again. Animals inspired by the barbaric prophet #Muhammad. Today in Afghanistan. Tomorrow in our countries. Unless we close our borders and #stopislam. pic.twitter.com/SHNC6TJkAd — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 26, 2021

واضاف قائلا “سيتمكنون من الوصول إلى ديارنا في أوربا، ولن نستطيع أن نمنعهم من ذلك إلا إذا أغلقنا حدودنا وأوقفنا الإسلام”.

Het is een ongekende schande. Het kabinet Rutte/Kaag is demissionair en neemt toch het vergaande besluit half Afghanistan inclusief moslimterroristen ons land binnen te halen en de veiligheid van onze gezinnen in gevaar te brengen. https://t.co/48OnFYcOPN via @telegraaf — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 26, 2021

يذكر أن اليميني المتطرف الهولندي خيرت فيلدرز سبق أن تعهّد في وقت سابق خلال حملته الانتخابية في البرلمان الهولندي بإنشاء وزارة التطهير من الإسلام، والتعريف بالدين الإسلامي على أنه “أيديولوجية شمولية”.

ونشر حزب الحرية الذي يرأسه المتطرف فيلدرز في موقعه الرسمي على الإنترنت، البرنامج الانتخابي له لعام 2021 -2025، حيث تضمن البرنامج إنشاء وزارة للهجرة، وإعادة اللاجئين، والتطهير من الإسلام.

كما تعهّد بعدم استقبال طالبي اللجوء، والمهاجرين من المسلمين، وحظر المساجد، والمدارس الإسلامية، ومنع انتشار الفكر الإسلامي.

كما تضمّن البرنامج الانتخابي تطبيق حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.