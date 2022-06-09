سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 10 يونيو 2022

وطن – شهدت أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم، الجمعة 10 يونيو 2022، انخفاضًا طفيفا في كل الأعيرة، قياسا بالأسعار التي تم تسجيلها أمس الخميس.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سعر الذهـب عيار 24 بالريال العماني اليوم 22.83 ريالا للجرام، ما يعادل 59.30 دولارا.

وجاء سـعر الذهب عيار 22 عند 20.93 ريال للجرام ما يعادل 54.35 دولار.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 بلغ سعره بالريال العماني 19.98 ريال بما يعادل 51.89 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 17.12 ريال بما يعادل 44.47 دولارا.

وبلغ سعر عيار 14 في سلطنة عمان 13.32 ريال بما يعادل 34.59 دولار، وعيار 12 في السوق 11.41 دولار بما يعادل 29.65 دولار.

كما بلغ سعر أوقية الذهب، 710 ريالات بما يعادل 1844 دولارًا، وسعر جنيه الذهب 159.81 ريال بما يعادل 415.08 دولار، فيما سعر كيلو الذهب 22830 ريالًا بما يعادل 59296 دولارًا.

هل تشهد أسعار الذهب ارتفاعا؟

ترتبط ارتفاع سعـر الذهب في السلطنة بارتفاعه عالميا أو انخفاضه، وكذلك يرتبط بسعر الريال العماني أمام الدولار.