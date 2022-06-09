سعر الدولار في السودان الخميس 9 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء.. انخفاض كبير

وطن – سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الخميس 9 يونيو 2022، انخفاضًا كبيرًا في بنوك السودان، وفق نشرة بنك الخرطوم اليومية.

سعـر الـدولار في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الخميس في السودان، 566 جنيها للشراء، مقابل 570 جنيها للبيع.

سعـر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

في السوق السوداء، انخاض سعر الدولار في السودان اليوم إلى 565 جنيهًا سوداني للشراء، و569 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر اليورو في السودان اليوم 607 للشراء، و611.5 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 709 جنيهات للشراء، و714.3 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 150.7 جنيه للشراء، مقابل 151.8 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 154.1 جنيها للشراء، مقابل 155.3 جنيها للبيع.

يشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالخرطوم، كان قد أعلن في وقت سابق، أنّ الجنيه السوداني انخفض 20 مرة خلال الخمس سنوات الماضية، بنسبة 2000%.

اقرأ ايضا: