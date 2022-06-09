رحيل موسيماني عن الأهلي المصري على المحك .. وهذا هو البديل

وطن – من المحتمل حسم قرار رحيل بيتسو موسيماني مدرب فريق الأهلي، في البقاء أو عدمه مع المارد الأحمر، بعد اجتماعه المقرر عقده، السبت، مع إدارة مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

وقال الإعلامي أحمد شوبير المذيع في شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضة المصرية، ” هناك من ضمن السيناريوهات المطروحة على طاولة إدارة الأهلي، هي رحيل موسيماني. في حال عدم موافقته على طلبات مسؤولي النادي في الاجتماع المنتظر”.

رحيل موسيماني وشروط الأهلي

وأردف شوبير، ” سيتم عقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل مع المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني، كما ويطلب الأهلي العديد من الشروط من أجل موافقة الأخير عليها. لعل أبرزها إضافة عنصر جديد في الجهاز المعاون ورحيل مدرب الأحمال”.

كيف يرى أزمة بيتسو موسيماني واللاعب الأفضل في الدوري وهل يقبل العمل في الأهلي؟ 💥💥 إجابات صادمة من خالد جلال 👇👇pic.twitter.com/Ln4GGYZRkA — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) June 9, 2022

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كما وأضاف، ” في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع موسيماني على شروط التي تطالب بها إدارة الأهلي. فسيتم توجيه الشكر له، وإقامة حفل تكريم له، ولا مشاكل على الإطلاق في مسألة الشرط الجزائي، المدرب سيحصل على حقوقه كاملة”.

كواليس الكواليس هتسعها هنا وبس 👇👇 ملعب أونينفرد بتفاصيل 24 ساعة من الأحداث الساخنة بين الأهلي وموسيماني 🔥💥 pic.twitter.com/cKcu40Hoyl — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) June 8, 2022

سامي قمصان بديل موسيماني

وتابع، ” في حال رحيل موسيماني، سيكون البديل بشكل مؤقت المدرب سامي قمصان، ومعه أحد المساعدين من أبناء الأهلي المصري. كما أن النادي منفتح على العديد من الخيارات للتفاوض مع مدربين في ألمانيا والبرتغال”.

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وفي سياق متصل، فقد نشر المدرب الجنوبي الأفريقي موسيماني، تغريده غامضة مرفقة بصورة على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” على مدى 20 شهراً الماضية، هذه هي رحلتنا.. نحن ممتنون ومتواضعون”.

For last 20 months, this is our journey that God has blessed us with. God bless. We are thankful and humbled. 🙏🏾 #ChangingTheGame, For Good. pic.twitter.com/NE8CDfIA6c — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) June 8, 2022

كما وأردف موسيماني في تغريدته، ” اللعبة تتغير”. وهو ما فسره النشطاء وعشاق وجماهير نادي الأهلي المصري على أنها رسالة وداع غامضة للنادي. قبيل الاجتماع المرتقب مع إدارة المارد الأحمر الأسبوع المقبل.

الدوري المصري

وكان نادي الأهلي المصري ” المارد الأحمر”، قد نجح في تجديد عقد موسيماني، في شهر مارس/ آذار الماضي، للبقاء في قيادة تدريب الفريق لمدة موسمين مقبلين. إلا أن فشله الأخير في التتويج بدوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام الوداد المغربي بهدفين نظيفين، جعله في دائرة علامات الاستفهام.

كواليس تقال لأول مرة في جلسة موسيماني مع الأهلي و تصرف غريب للمدرب خلال الاجتماع مع الإدارةhttps://t.co/K9tuJB0Lm1 — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) June 9, 2022

ويحتل فريق الأهلي في المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري. برصيد 37 نقطة، كما وبفارق 7 نقاط عن غريمه التقليدي المتصدر فريق الزمالك البيضاوي برصيد 44 نقطة لهذا الموسم.

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