رحيل موسيماني عن الأهلي المصري على المحك .. وهذا هو البديل

وطن – من المحتمل حسم قرار رحيل بيتسو موسيماني مدرب فريق الأهلي، في البقاء أو عدمه مع المارد الأحمر، بعد اجتماعه المقرر عقده، السبت، مع إدارة مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

وقال الإعلامي أحمد شوبير المذيع في شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضة المصرية، ” هناك من ضمن السيناريوهات المطروحة على طاولة إدارة الأهلي، هي رحيل موسيماني. في حال عدم موافقته على طلبات مسؤولي النادي في الاجتماع المنتظر”.

وأردف شوبير، ” سيتم عقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل مع المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني، كما ويطلب الأهلي العديد من الشروط من أجل موافقة الأخير عليها. لعل أبرزها إضافة عنصر جديد في الجهاز المعاون ورحيل مدرب الأحمال”.

كما وأضاف، ” في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع موسيماني على شروط التي تطالب بها إدارة الأهلي. فسيتم توجيه الشكر له، وإقامة حفل تكريم له، ولا مشاكل على الإطلاق في مسألة الشرط الجزائي، المدرب سيحصل على حقوقه كاملة”.

وتابع، ” في حال رحيل موسيماني، سيكون البديل بشكل مؤقت المدرب سامي قمصان، ومعه أحد المساعدين من أبناء الأهلي المصري. كما أن النادي منفتح على العديد من الخيارات للتفاوض مع مدربين في ألمانيا والبرتغال”.

وفي سياق متصل، فقد نشر المدرب الجنوبي الأفريقي موسيماني، تغريده غامضة مرفقة بصورة على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” على مدى 20 شهراً الماضية، هذه هي رحلتنا.. نحن ممتنون ومتواضعون”.

For last 20 months, this is our journey that God has blessed us with.

God bless. We are thankful and humbled. 🙏🏾 #ChangingTheGame, For Good. pic.twitter.com/NE8CDfIA6c

— Pitso Mosimane (@TheRealPitso) June 8, 2022