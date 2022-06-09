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رياضة

رحيل موسيماني عن الأهلي المصري على المحك .. وهذا هو البديل

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
رحيل موسيماني وشروط إدارة الأهلي المصري للبقائه watanserb.com
رحيل موسيماني وشروط إدارة الأهلي المصري للبقائه

وطن – من المحتمل حسم قرار رحيل بيتسو موسيماني مدرب فريق الأهلي، في البقاء أو عدمه مع المارد الأحمر، بعد اجتماعه المقرر عقده، السبت، مع إدارة مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

وقال الإعلامي أحمد شوبير المذيع في شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضة المصرية، ” هناك من ضمن السيناريوهات المطروحة على طاولة إدارة الأهلي، هي رحيل موسيماني. في حال عدم موافقته على طلبات مسؤولي النادي في الاجتماع المنتظر”.

رحيل موسيماني وشروط الأهلي

وأردف شوبير، ” سيتم عقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل مع المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني، كما ويطلب الأهلي العديد من الشروط من أجل موافقة الأخير عليها. لعل أبرزها إضافة عنصر جديد في الجهاز المعاون ورحيل مدرب الأحمال”.

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كما وأضاف، ” في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع موسيماني على شروط التي تطالب بها إدارة الأهلي. فسيتم توجيه الشكر له، وإقامة حفل تكريم له، ولا مشاكل على الإطلاق في مسألة الشرط الجزائي، المدرب سيحصل على حقوقه كاملة”.

سامي قمصان بديل موسيماني

وتابع، ” في حال رحيل موسيماني، سيكون البديل بشكل مؤقت المدرب سامي قمصان، ومعه أحد المساعدين من أبناء الأهلي المصري. كما أن النادي منفتح على العديد من الخيارات للتفاوض مع مدربين في ألمانيا والبرتغال”.

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وفي سياق متصل، فقد نشر المدرب الجنوبي الأفريقي موسيماني، تغريده غامضة مرفقة بصورة على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” على مدى 20 شهراً الماضية، هذه هي رحلتنا.. نحن ممتنون ومتواضعون”.

كما وأردف موسيماني في تغريدته، ” اللعبة تتغير”. وهو ما فسره النشطاء وعشاق وجماهير نادي الأهلي المصري على أنها رسالة وداع غامضة للنادي. قبيل الاجتماع المرتقب مع إدارة المارد الأحمر الأسبوع المقبل.

الدوري المصري 

وكان نادي الأهلي المصري ” المارد الأحمر”، قد نجح في تجديد عقد موسيماني، في شهر مارس/ آذار الماضي، للبقاء في قيادة تدريب الفريق لمدة موسمين مقبلين. إلا أن فشله الأخير في التتويج بدوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام الوداد المغربي بهدفين نظيفين، جعله في دائرة علامات الاستفهام.

ويحتل فريق الأهلي في المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري. برصيد 37 نقطة، كما وبفارق 7 نقاط عن غريمه التقليدي المتصدر فريق الزمالك البيضاوي برصيد 44 نقطة لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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