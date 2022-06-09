رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت يصل الإمارات بدعوة من محمد بن زايد

وطن – قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وصل، الخميس، إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث سيلتقي بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد.

ونقلت “القناة12” العبرية عن “بينيت” قوله قبل صعوده إلى الطائرة التي حملته إلى “أبوظبي”، إنه تم بناء مستوى آخر مع الإمارات في إطار الرابطة الخاصة التي أقيمت بين البلدين من أجل نمو وأمن الشعبين”.

وبحسب سائل الإعلام الإسرائيلية، سيلتقي “بينيت” مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد “على انفراد” في قصره الخاص، كما سيعقد الاثنان اجتماع عمل موسع بمشاركة طاقمهما.

من جانبه، قال حساب “رئيس حكومة دولة إسرائيل” على “تويتر”، إن “بينيت” وصل إلى الإمارات تلبية لدعوة من رئيسها الشيخ “محمد بن زايد”، في زيارة “خاطفة”، يناقش فيها سلسلة من القضايا الإقليمية مع “بن زايد”.

وأضاف: “تم استقبال رئيس الوزراء قبل قليل بحضور حرس شرف من قبل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد“.

تلبيةً لدعوة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سمو الشيخ محمد بن زايد، توجه إليها رئيس الوزراء، نتفالي بينيت، هذا الصباح في زيارة خاطفة. وتم استقبال رئيس الوزراء قبل قليل بحضور حرس شرف من قبل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد. pic.twitter.com/Fukpiytb4s — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) June 9, 2022

وبحسب مكتب “بينيت”، سيناقش الرئيسان سلسلة من القضايا الإقليمية. ويشكل هذا اللقاء ثالث لقاء يجمعهما خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كانا قد التقيا في شهر ديسمبر الماضي في أبو ظبي ثم في شهر مارس في مصر.

هذا وسيناقش الزعيمان سلسلة من القضايا الإقليمية. ويشكل هذا اللقاء ثالث لقاء يجمعهما خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كانا قد التقيا في شهر ديسمبر الماضي في أبو ظبي ثم في شهر مارس في مصر. — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) June 9, 2022

يشار إلى أن هذه الزيارة هي الثانية لـ”بينيت” إلى الإمارات، حيث وصلها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في أول زيارة من نوعها تاريخيا.

وبدأت العلاقات الرسمية بين الإمارات وإسرائيل في 2020 ضمن “اتفاقيات أبراهام”، التي تمت بوساطة أمريكية، وشملت أيضا البحرين والمغرب.

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