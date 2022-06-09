الرئيسيةالهدهدرئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت يصل الإمارات بدعوة من محمد بن زايد
الهدهد

رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت يصل الإمارات بدعوة من محمد بن زايد

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
بينيت في الإمارات watanserb.com
وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد يستقبل رئيس الوزراء الاسرائيلي

وطن – قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وصل، الخميس، إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث سيلتقي بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد.

ونقلت “القناة12” العبرية  عن “بينيت” قوله قبل صعوده إلى الطائرة التي حملته إلى “أبوظبي”، إنه تم بناء مستوى آخر مع الإمارات في إطار الرابطة الخاصة التي أقيمت بين البلدين من أجل نمو وأمن الشعبين”.

وبحسب سائل الإعلام الإسرائيلية، سيلتقي “بينيت” مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد “على انفراد” في قصره الخاص، كما سيعقد الاثنان اجتماع عمل موسع بمشاركة طاقمهما.

من جانبه، قال حساب “رئيس حكومة دولة إسرائيل” على “تويتر”، إن “بينيت” وصل إلى الإمارات تلبية لدعوة من رئيسها الشيخ “محمد بن زايد”، في زيارة “خاطفة”، يناقش فيها سلسلة من القضايا الإقليمية مع “بن زايد”.

وأضاف: “تم استقبال رئيس الوزراء قبل قليل بحضور حرس شرف من قبل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد“.

وبحسب مكتب “بينيت”، سيناقش الرئيسان سلسلة من القضايا الإقليمية. ويشكل هذا اللقاء ثالث لقاء يجمعهما خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كانا قد التقيا في شهر ديسمبر الماضي في أبو ظبي ثم في شهر مارس في مصر.

يشار إلى أن هذه الزيارة هي الثانية لـ”بينيت” إلى الإمارات، حيث وصلها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في أول زيارة من نوعها تاريخيا.

وبدأت العلاقات الرسمية بين الإمارات وإسرائيل في 2020 ضمن “اتفاقيات أبراهام”، التي تمت بوساطة أمريكية، وشملت أيضا البحرين والمغرب.

اقرأ ايضا:

المصدرالقناة 12 العبرية + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

بلا خجل.. مصادر تكشف ما طلبه بشار الأسد من “ابن زايد” خلال زيارته للإمارات وحصل عليه لحظيا

اقتصاد

البطالة تخنق محمد بن زايد.. آلاف الإماراتيين يحتشدون أمام مكتب الرئيس الجديد

الهدهد

هل يُطلق محمد بن زايد سراح معتقلي الرأي بالإمارات بعد هذه الرسالة التي وصلته؟

الهدهد

أبوظبي تستثمر 10 مليارات دولار بمشاريع مع مصر والأردن.. على ماذا ينوي محمد بن زايد؟

الهدهد

محمد بن زايد يزور قبر أخيه الشيخ خليفة ويرفع أكف الضراعة داعيا له

الهدهد

إيكونوميست: “ابن زايد” يرغب بتولية ابنه ولاية العهد وتنصيبه لن يخلو من المؤامرات!

الهدهد

فيديو للداعية الراحل أحمد القطان يشنّ هجوما على “ابن زايد”: “الحذر من يهود العرب”

تقارير

فايننشال تايمز: محمد بن زايد سيختار نجله “خالد” وليا للعهد رغم الاختلاف على مرشح توافقي

تقارير

ليموند: “ابن زايد” حول الإمارات إلى “دولة بوليسية” وقاد سياسة خارجية عدوانية كان لها نتائج كارثية

الهدهد

ماذا طلب زيلينسكي من محمد بن زايد بعدما صار رئيسا للإمارات؟

تقارير

محمد بن زايد .. من قيادة المؤامرات حتّى التربع على عرش الإمارات (ملف)

الهدهد

الإمارات دفعت الملايين لملياردير أمريكي للضغط على “ترامب” لصالحها

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا