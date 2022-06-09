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ذبحته وطهت جثته.. يمنية تقتل زوجها بطريقة بشعة في ذمار باليمن

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
يمنية تقتل زوجها watanserb.com
يمنية تقتل زوجها

وطن- بطريقة وحشية لا تخطر على بال بشر قامت سيدة يمنية بقتل زوجها طعناً بالسكين، ثم فصلت جسده عن عنقه قبل أن تقوم بوضع أطرافه في التنور لمحو أثر الجريمة.

وفي التفاصيل كشفت شرطة مديرية “الحداء” التابعة لمحافظة ذمار اليمنية جنوب العاصمة صنعاء، أنها ألقت القبض على الجانية وتدعى “مريم ناصر علي عاطف كليب” (25 عاماً)، بعد ارتكابها للجريمة التي ذهب ضحيتها زوجها بدر محمد صالح عاطف -25 عاما.

وبحسب المصدر المذكور وجهت القاتلة عدة طعنات إلى زوجها الذي كان نائماً قبل أن تقوم بذبحه بسكين، إلى أن فارق الحياة ثم مثلت بجثته بسبب خلافات زوجية.

وعند إلقاء القبض على الزوجة القاتلة كانت تحاول الانتحار بتناول جرعات كبيرة من “مبيد حشري” سام، ولكن تم إنقاذها ونقلها إلى أحد مستشفيات ذمار والتحفظ عليها إلى حين استكمال التحقيقات.

“حلول القيامة على معشر الرجال”

وأثارت الحادثة التي هزت الشارع اليمني حالة من الذعر والاستياء والسخرية في آن واحد بأوساط اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”.

وحملت تعليقات النشطاء على هذه الجريمة الكثير من تعبيرات الغضب والاستهجان لهذا الفعل الدموي، واصفين إياه بالخبر المؤلم والمفجع الذي ينذر بحلول القيامة على معشر الرجال”.

وكشف “الحج علي” أن الزوجة القاتلة التحقت بدوره نسائية حوثية في القريه وقتلت زوجها بدم بارد لاعتراضه على خروجها الى المركز النسائي الحوثي وليست مشاكل أسرية كما يروج لها حوثيين ذمار.”

وعلّق “عبد الرحمن صالح معزب” أن العسكر في مناطق الحوثيين عمقوا ثقافة العنف والقتل والدم”. واستدرك أن “جريمة المرأة التي قتلت زوجها وطبخت جثته لم تحدث حتى في المجرة “.

وعقب “عبدالسلام القيسي” أن الحوثيين عمقوا لدى مواليهم وأنصارهم فكرة أن السيد أغلى من العائلة،لذا مجرد استهداف من أب أو أم أو أخ ونكرانهم للسيد يوجب القتل،فيباشرونهم بالرصاص”.

بينما طالب “عابد” بعدم تسييس الجرائم لأن في ذلك –كما قال – جريمة وقتل للمصداقية ، مضيفاً أن “الأمر ينبغي أن يدرس بمعزل عن الحب والكراهية لجهة ما”.

وفي سياق آخر كان القيادي الحوثي في محافظة ذمار اليمنية “جمال الكبسي” قد أقدم في، فبراير شباط الماضي، على قتل 8 من أفراد أسرته هم والدته وزوجته و4 من أطفاله وشقيقه وزوجة والده.

وأرجع متابعون ذلك نتيجة تعاطي المخدرات والمواد المنشطة التي توفرها لهم الميليشيات الحوثية الإرهابية في جبهات القتال.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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