ذبحته وطهت جثته.. يمنية تقتل زوجها بطريقة بشعة في ذمار باليمن

وطن- بطريقة وحشية لا تخطر على بال بشر قامت سيدة يمنية بقتل زوجها طعناً بالسكين، ثم فصلت جسده عن عنقه قبل أن تقوم بوضع أطرافه في التنور لمحو أثر الجريمة.

وفي التفاصيل كشفت شرطة مديرية “الحداء” التابعة لمحافظة ذمار اليمنية جنوب العاصمة صنعاء، أنها ألقت القبض على الجانية وتدعى “مريم ناصر علي عاطف كليب” (25 عاماً)، بعد ارتكابها للجريمة التي ذهب ضحيتها زوجها بدر محمد صالح عاطف -25 عاما.

الخبر طلع حقيقه أن زوجة في #ذمار

قتلت زوجها و طبخته بالتنور !

واني أقول ليش أكثر أصحاب ذمار هاربين بالجبهات مع الحوثي !🤭 — د/ ريم سالم باوزير (@R_eem_Salem) June 8, 2022

وبحسب المصدر المذكور وجهت القاتلة عدة طعنات إلى زوجها الذي كان نائماً قبل أن تقوم بذبحه بسكين، إلى أن فارق الحياة ثم مثلت بجثته بسبب خلافات زوجية.

وعند إلقاء القبض على الزوجة القاتلة كانت تحاول الانتحار بتناول جرعات كبيرة من “مبيد حشري” سام، ولكن تم إنقاذها ونقلها إلى أحد مستشفيات ذمار والتحفظ عليها إلى حين استكمال التحقيقات.

اتضامني الكامل مع الاخت# مريم ناصر التي قامت بقتل زوجها وشويه بالتنورالخشب

في محافظة ذمار

البنت يتيمه و الزوج يضربهاضرب مبرح حتى كادت تفقدحياتهاويهينهابشكل مستمرامام ابناء القريه حتى انهاتعاني م حاله نفسيه نتيجةالعنف اللذي تواجهه

لم تجد م ينصفها

فأنصفت نفسها

وضاعت عمرهاواطفالها pic.twitter.com/SKje3VFvYA — سونياصالح(𐩯𐩥𐩬𐩺𐩱𐩮𐩱𐩡𐩢 𐩽 𐩲𐩡𐩺) (@Swnyasalh55555) June 8, 2022

“حلول القيامة على معشر الرجال”

وأثارت الحادثة التي هزت الشارع اليمني حالة من الذعر والاستياء والسخرية في آن واحد بأوساط اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”.

بعد حادثه. المندي حق صاحبه ذمار الذي قطعت زوجها ونزلته التنور

اصحاب صنعاء ينامون وهم مسلحين اتحداك تنكر الشي هذا @khAxA777 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/LMa0B7IAJh — ‏أسامه ♥️ (@abwaljrah5) June 9, 2022

وحملت تعليقات النشطاء على هذه الجريمة الكثير من تعبيرات الغضب والاستهجان لهذا الفعل الدموي، واصفين إياه بالخبر المؤلم والمفجع الذي ينذر بحلول القيامة على معشر الرجال”.

وكشف “الحج علي” أن الزوجة القاتلة التحقت بدوره نسائية حوثية في القريه وقتلت زوجها بدم بارد لاعتراضه على خروجها الى المركز النسائي الحوثي وليست مشاكل أسرية كما يروج لها حوثيين ذمار.”

حرق المرأة في كتاب تشريعات #الهندوس: "منوسمرتي" أو "شرائع منو": حكموا على كلِّ امرأة أن تُقتَل مع وفاة زوجها، ولم يقلعوا عن هذا إلا بقراراتٍ صارمةٍ مِن الاحتلال الإنجليزي!#التصريحات_المسيئة pic.twitter.com/ulqxz1Vtqp — م.ياسر عبد رب الرسول (@YasserARRasol) June 6, 2022

وعلّق “عبد الرحمن صالح معزب” أن العسكر في مناطق الحوثيين عمقوا ثقافة العنف والقتل والدم”. واستدرك أن “جريمة المرأة التي قتلت زوجها وطبخت جثته لم تحدث حتى في المجرة “.

عندما قلنا سابقاً بان ظواهر قتل الاباء والامهات من قبل ابنائهم والعكس في مناطق سيطرة الحoثيين،فاننا لم نقل انهم قد امروا ذلك الابن لقتل ابيه..لا ابداً .

بل لانهم قد اوجدوا وعمقوا ثقافة العنف والقتل والدم …

اخر الاخبار ، امراءة تقتل زوجها وتطبخه .

جرائم ما قد حدثت حتى بالمجره . — عبدالرحمن صالح معزب (@maazeb1) June 6, 2022

وعقب “عبدالسلام القيسي” أن الحوثيين عمقوا لدى مواليهم وأنصارهم فكرة أن السيد أغلى من العائلة،لذا مجرد استهداف من أب أو أم أو أخ ونكرانهم للسيد يوجب القتل،فيباشرونهم بالرصاص”.

بل عمقوا لديهم فكرة أن السيد أغلى من العائلة،لذا مجرد استهداف من أب أو أم أو أخ ونكرانهم للسيد يوجب القتل،فيباشرونهم بالرصاص — عبدالسلام القيسي (@kisiyemen1993) June 6, 2022

بينما طالب “عابد” بعدم تسييس الجرائم لأن في ذلك –كما قال – جريمة وقتل للمصداقية ، مضيفاً أن “الأمر ينبغي أن يدرس بمعزل عن الحب والكراهية لجهة ما”.

تسييس الجرائم جريمة وقتل للمصداقية، الأمر ينبغي أن يدرس بمعزل عن الحب والكراهية لجهة ما — عابد (@Aseef14384) June 7, 2022

وفي سياق آخر كان القيادي الحوثي في محافظة ذمار اليمنية “جمال الكبسي” قد أقدم في، فبراير شباط الماضي، على قتل 8 من أفراد أسرته هم والدته وزوجته و4 من أطفاله وشقيقه وزوجة والده.

وأرجع متابعون ذلك نتيجة تعاطي المخدرات والمواد المنشطة التي توفرها لهم الميليشيات الحوثية الإرهابية في جبهات القتال.