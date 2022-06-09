دراسة تجيبك: أيهما أفضل نوم الزوجين معا أم منفصلين؟

وطن-وفقًا لدراسة حديثة، هناك العديد من الفوائد للنوم مع الشريك. في المقابل لا ينصح بالنوم مع طفلك.

لتنام جيدا هل يقتضي ذلك النوم مع شريكك؟ على أي حال، هذه هي نتيجة دراسة أجراها باحثون في جامعة أريزونا. ووجدوا أن البالغين الذين يتشاركون سريرهم، ينامون بشكل أفضل مما لو كانوا بمفردهم. بالإضافة إلى ذلك، يقلل النوم معًا من خطر الاكتئاب والتوتر.

في الواقع أفاد أولئك الذين ناموا معًا انهم شعروا بأرقٍ أقل حدة، وتعب أقل ووقت نوم أطول. لقد قلل النوم مع الشريك خطر الإصابة بانقطاع النفس النومي، فضلا عن أنه يسهل عملية النوم (النوم بسرعة)، بحسب مجلة “سانتي ماغازين” الفرنسية.

لخص المؤلف الرئيسي للدراسة براندون فوينتيس، وهو باحث جامعي في القسم الطب النفسي في جامعة أريزونا أن: “النوم الفرد لوحده دون شريكه، كان مرتبطًا بارتفاع درجات حدة الاكتئاب وانخفاض الدعم الاجتماعي والرضا عن الحياة والعلاقات”.

لا تنم مع طفل

على العكس من ذلك، فإن النوم مع طفل ليس فكرة جيدة لقضاء ليال هادئة. في الواقع أولئك الذين ينامون مع طفل يعانون أكثر من الأرق وانقطاع النفس النومي، وفقا لما ترجمته “وطن”.

بحسب المجلة الفرنسية، تضمنت هذه الدراسة 1007 شخص بالغ وتم تقييم مشاركة السرير باستخدام المسوحات الشاملة، وتم تقييم العوامل الصحية للنوم باستخدام أدوات مشتركة. وقال المؤلف الرئيسي للدراسة د. مايكل غراندينر، مدير أبحاث النوم والصحة في جامعة أريزونا: “هناك عدد قليل جدًا من الدراسات البحثية تستكشف هذا الأمر، لكن نتائجنا تشير إلى أن النوم بمفردك أو مع شريك أو أحد أفراد الأسرة أو حيوان أليف يمكن أن يؤثر على صحة نومنا. لقد فوجئنا جدًا بمعرفة مدى أهمية ذلك”.