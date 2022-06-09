حاخام إسرائيلي يغتصب 7 نساء في القدس يوم زفافهن بمقابل مادي.. تفاصيل هزت المجتمع

وطن– تم تقديم لائحة اتهام ضد حاخام إسرائيلي في القدس المحتلة بتهمة الاغتصاب واللواط وهتك العرض من خلال الاحتيال على سبع نساء. كان حصل على موافقتهن على اغتصابهن من خلال التأكيد لهن على تطهيرهن من خطايا الماضي.

اغتصاب وغسيل أموال

الحاخام موشيه يزدي ، 59 عاما ، رهن الاعتقال منذ 27 نيسان / أبريل. كما أنه متهم بالاحتيال على ضحايا بمئات الآلاف من الشواقل.

تم اتهام يزدي بالاغتصاب عن طريق الاحتيال وقيامه بأعمال غير لائقة وغسيل الأموال. وطالب ممثلو الادعاء باحتجازه حتى انتهاء الإجراءات ضده.

وبحسب لائحة الاتهام التي نشرتها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” وترجمتها “وطن”، عمل يزدي منذ التسعينيات كحاخام في مجتمع عامودي هشالوم في حي بوخاريم في القدس. كما ترأس أيضًا منظمة المجتمع غير الربحية.

وجوده يضمن استمرار العالم!

وقال المدعون إن يزدي حث خلال الدروس اليومية لأتباعه ، وبعضهم من المتدينين حديثًا ، على التخلي عن الفكر أو المشاعر الشخصية. والخضوع بدلاً من ذلك لعقلية توجهها القيم والمبادئ المنصوص عليها في التوراة.

كما ادعى الحاخام أنه واحد من 36 شخصًا صالحًا تضمن مزاياهم، وفقًا لبعض التقاليد اليهودية ، استمرار وجود العالم.

وشدد يزدي لأتباعه على ضرورة طاعتهم المطلقة لأوامره.

حضور إلهي وحاخامات متوفيين

وجاء في لائحة الاتهام أيضاً أنه ادعى زوراً أنه استشار الحضور الإلهي والحاخامات المتوفين وآخرين عند تقديم المشورة الشخصية لأي من أتباعه.

وأقنع يزدي الضحايا بأن الخطايا التي ارتكبوها تركت “شرارات من النجاسة” بداخلهم لا يمكن تطهيرها إلا من خلال ممارسة الجنس معه.

كما أخبر يزدي كل واحدة من ضحاياه من النساء أن لديهن أرواحًا خاصة وأثار إعجابهن أنه يجب ألا يخبرن أي شخص آخر بما حدث بينهما.

وقال المدعون إن مئات الآلاف من الشواقل التي طلبها منهم، تم إيداعها في حسابات مصرفية مختلفة بأسماء أشخاص آخرين في محاولة لإخفاء المعاملات.

اغتصاب ليلة الزفاف

وقالت الشرطة إن يزدي اغتصب في بعض الحالات سيدات يوم زفافهن. مشيرة إلى أن بعض جرائمه ارتُكبت منذ أكثر من عقد، وآخرها كان قبل عام ونصف.

وذكرت صحيفة “هآرتس” قبل أسبوعين أنه في وقت مبكر من عام 2004 منعت محكمة حاخامية يزدي من التدريس أو الاجتماع أو تقديم المشورة للنساء بعد أن سمعت بشكاوى ضده.

وذكر التقرير أنه تم تقديم شكوى أولى ضده لدى الشرطة في عام 2007 ، دون تحديد النتيجة.