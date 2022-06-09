جورجينا رودريغيز في أحضان رجل أحلامها بفستان ساخن داخل طائرتهما الخاصة (شاهد)

وطن– بدأت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز العودة إلى طبيعتها تدريجياً بعد الخسارة المأساوية لأحد طفليها التوأم من كريستيانو رونالدو.

رجل أحلامي

وبعدما ظهرت العارضة لأول مرة في مهرجان كان السينمائي، لم يتوقف نشاطها على الشبكات الاجتماعية.

وخصصت جورجينا رودريغيز منشوراً عبر حسابها على “انستجرام”، لـ “رجل أحلامها” ، الذي ليس سوى لاعب كرة القدم البرتغالي.

و أرفقت جورجينا ثلاث صور عبر “انستجرام”، اثنان منها لها وواحدة مع حبيبها على متن طائرته الخاصة.

وعلقت جورجينا في أسفل الصور: “قبل أيام مع رجل أحلامي”.

أغلى حقيبة في العالم

وكانت جورجينا ترتدي فستانًا أبيض ضيقًا ، مع فتحة في منتصف منطقة الصدر، وأخرى في منطقة الورك.

واختارت جورجينا المجوهرات البراقة لترتقي بإطلالتها إلى مستوى آخر وحقيبة من ماركة Hermès. الأغلى في العالم حيث تبلغ قيمتها حوالي 370 ألف دولار.

وقبل أيام، نشرت جورجينا بعض الصور من مدينة إيبيزا بإسبانيا. حيث سافرت للعمل، واختارت فستانًا رائعًا بنقشة الليمون من ماركة Dolce & Gabbana.

وفاة ابن كريستيانو وجورجينا

وفي الشهر الماضي، كشفت جورجينا وشريكها كريستيانو أن ابنهما التوأم توفي عند الولادة لكن ابنتهما، بيلا إزميرالدا، نجت.

أعلن كرستيانو (37 عامًا) عن حسرته وألمه هو وصديقته وجورجينا رودريغيز، بعد وفاة ابنهما حديث الولادة بشكل مأساوي.

وكتب رونالدو: “ببالغ الحزن يجب أن نعلن وفاة طفلنا. إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد. فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة.”

واختتم كرستيانو منشوره بالقول:”طفلنا الصغير أنت ملاكنا. سنحبك دائما.”

حمل جورجينا رودريغز بتوأم

في أكتوبر من العام الماضي، أعلن كريستيانو وجورجينا، عن توقعهما لتوأم – صبي وفتاة – عقب الحمل.

وأكد رونالدو، الذي سجل هاتريك مع ناديه مانشستر يونايتد قبل أسابيع، أن ابنته الرضيعة بصحة جيدة.

وقال إن ابنته المولودة “تمنحنا القوة لنعيش”.