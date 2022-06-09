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حياتنا

جورجينا رودريغيز في أحضان رجل أحلامها بفستان ساخن داخل طائرتهما الخاصة (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
جورجينا رودريغيز في أحضان كريستيانو بفستان ساخن داخل طائرتهما الخاصة (شاهد) watanserb.com
جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو

وطن– بدأت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز العودة إلى طبيعتها تدريجياً بعد الخسارة المأساوية لأحد طفليها التوأم من كريستيانو رونالدو.

رجل أحلامي

وبعدما ظهرت العارضة لأول مرة في مهرجان كان السينمائي، لم يتوقف نشاطها على الشبكات الاجتماعية.

وخصصت جورجينا رودريغيز منشوراً عبر حسابها على “انستجرام”،  لـ “رجل أحلامها” ، الذي ليس سوى لاعب كرة القدم البرتغالي.

جورجينا رودريغيز

و أرفقت جورجينا ثلاث صور عبر “انستجرام”، اثنان منها لها وواحدة مع حبيبها على متن طائرته الخاصة.

جورجينا رودريغيز

وعلقت جورجينا في أسفل الصور: “قبل أيام مع رجل أحلامي”.

أغلى حقيبة في العالم

وكانت جورجينا ترتدي فستانًا أبيض ضيقًا ، مع فتحة في منتصف منطقة الصدر، وأخرى في منطقة الورك.

واختارت جورجينا المجوهرات البراقة لترتقي بإطلالتها إلى مستوى آخر وحقيبة من ماركة Hermès. الأغلى في العالم حيث تبلغ قيمتها حوالي 370 ألف دولار.

وقبل أيام، نشرت جورجينا بعض الصور من مدينة إيبيزا بإسبانيا. حيث سافرت للعمل، واختارت فستانًا رائعًا بنقشة الليمون من ماركة Dolce & Gabbana.

جورجينا رودريغيز

وفاة ابن كريستيانو وجورجينا

وفي الشهر الماضي، كشفت جورجينا وشريكها كريستيانو أن ابنهما التوأم توفي عند الولادة لكن ابنتهما، بيلا إزميرالدا، نجت.

أعلن كرستيانو (37 عامًا) عن حسرته وألمه هو وصديقته وجورجينا رودريغيز، بعد وفاة ابنهما حديث الولادة بشكل مأساوي.

وكتب رونالدو: “ببالغ الحزن يجب أن نعلن وفاة طفلنا. إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد. فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة.”

واختتم كرستيانو منشوره بالقول:”طفلنا الصغير أنت ملاكنا. سنحبك دائما.”

حمل جورجينا رودريغز بتوأم 

في أكتوبر من العام الماضي، أعلن كريستيانو وجورجينا، عن توقعهما لتوأم – صبي وفتاة – عقب الحمل.

وأكد رونالدو، الذي سجل هاتريك مع ناديه مانشستر يونايتد قبل أسابيع، أن ابنته الرضيعة بصحة جيدة.

وقال إن ابنته المولودة “تمنحنا القوة لنعيش”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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